„Таймс“: Администрацията на Тръмп иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни – след Брекзит на Лондон – да напуснат Европейския съюз, за да „Бъде Европа отново велика“, показва информации от по-дълга, все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица, съобщи вестник „Таймс’.

Има и предложения за създаване на нов елитен форум C5, или „Ядрото на петте“ (Core Five), на световните сили, който да измести Г-7 и да включва Америка, Китай, Индия, Япония и Русия.

Четирите страни от ЕС, които се считат за цели след Брекзит, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския уебсайт за отбрана „Дифенс уан“.

Счита се, че класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за „изтриване на цивилизацията“ в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които „търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот“.

Предполагаемият документ вероятно ще предизвика допълнителна тревога в Европа само дни след като Стратегията за национална сигурност заяви, че страни като Франция и Германия „западат“ поради миграция и задушен икономически растеж, отбелязва „Индипендънт“.

Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, отрече съществуването на такъв вариант на документа, казвайки пред „Дифенс уан“: „Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия.“