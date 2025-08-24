Тайната за по-дълъг живот се крие в имунната система – какво означава това

Ако искаме да доживеем до дълбоки старини и дори да посрещнем 100-ия си рожден ден, отговорът на желанието ни може да се крие във имунната ни система.

Американски учени са открили, че някои хора над 60 години имат „имунна младост“, която се изразява в наличието на специални бели кръвни клетки, които възстановяват силата и мускулната маса. Става дума за т.нар. стволови Т-клетки.

Отрицателната страна на тези клетки обаче е, че могат да разпространяват по-лесно болести. Това означава, че имунната система на хората, притежаващи подобни клетки погрешно атакува здрави тъкани и органи, вместо да ги защитава.

Д-р Корнелия Уейанд, ревматолог и експерт по функцията на имунните клетки в специализирана клиника в Минесота, САЩ, казва: „Наблюдавахме пациенти, които имат много млада имунна система, въпреки че са на 60 и 70 години. Но цената, която плащат за това, е липсата на автоимунитет.

В проучването изследователите са проследили 100 души над 60 години, които са се лекували от гигантоклетъчен артериит, автоимунно заболяване, което засяга артериите, включително аортата на сърцето. Те твърдят, че са открили стволови Т-клетки в болната тъкан на тези пациенти. Следствие на което имунната им система спира да работи правилно.

Изследвания, проведени през изминалата година показват, че продължителността на живота в световен мащаб ще се увеличи с почти пет години до 2050 г., като се прогнозира, че средният мъж ще живее до 76 години, а жената – над 80.

Експертите смятат, че тенденцията се дължи до голяма степен на мерките в областта на общественото здравеопазване, които предотвратяват и подобряват процента на преживяемост от заболявания – включително хранителни, сърдечно-съдови заболявания и неонатални инфекции.

Смята се, че най-възрастният жив човек в света е Етел Катърхам от Съри, която е родена на 21 август, 1909 г., която достига 115 години.

Титлата на най-възрастен човек, живял някога, принадлежи на французойката Жан Луиз Калман, чийто живот е продължил 122 години и 164 дни.

Г-жа Катърхам, която почина през 1997 г., отдава дълголетието си на това, че „никога не спори с никого и прави това, което „най-много ѝ харесва“. А експерти, които са изучавали столетниците, са напълно съгласни.

Физическата активност, вярата, любовта, другарството и чувството за цел съставляват „гръбнака“ на хората, които живеят до 100 и повече години.

Поддържането на активен начин на живот – дори просто разходките из града всеки ден, доказано подобряват дълголетието. Както е доказано е и, че добрата компания има абсолютно положителен ефект върху продължителността на живота на човек, докато самотата самотата е абсолютно токсична, пише Daily Mail.





