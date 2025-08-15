„Тайната“ на силната връзка е разкрита

Американският психолог Марк Травърс посочи едно важно умение за двойките, което никой не преподава.

„Когато мислим за здравословни умения за взаимоотношения, обикновено ни идват на ум стандартните неща: комуникация, разрешаване на конфликти, доверие, емоционална интимност.

Но има едно по-малко известно, но фундаментално умение, за което рядко се говори. Именно това умение често определя дали една връзка ще се задълбочи с годините или постепенно ще избледнее“, обясни той в статията, публикувана във Forbes.

„Става дума за способността да се наблюдава и приема растежът на партньора без страх“, отбеляза психологът.

„Звучи просто. Но в дългосрочните връзки това може да бъде едно от най-емоционално предизвикателните преживявания.

Растежът обикновено води до промяна, а промяната може да се възприеме като заплаха – особено ако нарушава установените роли или ритми, на които сте свикнали да разчитате“, добави Травърс.

Той цитира резултатите от проучване от списанието Marriage and Family Review, което показва, че стабилните двойки не само се справят добре с проблемите, но и са дълбоко ангажирани с личностното израстване на другия.

Учените нарекли тези взаимоотношения „подкрепящи връзки“, характеризиращи се с емоционална хармония, уважение и активно насърчаване на индивидуалното развитие.

Според Травърс най-силните съюзи са тези, които приемат растежа:

„Но много двойки се губят дори от най-малката промяна. Когато единият партньор започне да излиза от рамките на обичайното, другият може да се уплаши, да се дистанцира или да се опита да контролира всичко. Всичко това се случва, защото не знаят как безопасно да подкрепят този растеж.“

В същото време психологът посочи три причини, поради които растежът на любим човек може да се възприема като заплаха.

Ето кои са те:

Той нарушава „споразумение“, което не сте осъзнали

Повечето двойки действат по неписани споразумения: кои са те като двойка, как водят живота си, в какво вярват. Тези предположения създават усещане за стабилност, дори и никога да не се изричат на глас. Но ако единият от партньорите започне да се променя, това може да разклати емоционалния баланс.

Това събужда собствената ви несигурност

Развитието на партньора ви може да бъде вдъхновяващо. Но ако сте заседнали или не сте сигурни в собствения си път, това може подсъзнателно да се усеща заплашително. Проучване от 2017 г. установи, че когато човек не разбира напълно кой е и какво иска, е по-вероятно да се съпротивлява на промените на партньора си. Защото растежът на любим човек подчертава собствената му стагнация. Това събужда страха от раздяла. Когато партньорът се промени, възниква въпросът: „Все още ли сме на една и съща вълна?“ „Той/тя все още ли има нужда от мен?“ Проучване от 2014 г. показва, че връзките не само реагират на промяната, но и я създават.

Травърс подчертава, че растежът не води непременно до раздяла

Но той изисква способността да се наблюдават промените на партньора – без страх. За да направите това, казва той, трябва: да се освободите от „замръзналия образ“ на миналото, да признаете страха, преди да се превърне в реакция, да поискате да бъдете включени в процеса и да преосмислите собствения си растеж.





