Тайните на Аляска: Защо Путин избра Анкоридж за срещата му с Тръмп

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви официално в понеделник, че днешната среща между президентите на САЩ – Доналд Тръмп, и на Русия – Владимир Путин, ще се състои в град Анкоридж, в американския щат Аляска, предадоха световните агенции.

Това е най-населеният град в най-северния американски щат, чиято столица е Джуно. Според страницата за града в Уикипедия след преброяването през 2020 г. населението му възлиза на 291 247 души. Градът, който се намира в централната част на Южна Аляска, има кметица – Сюзан Лафранс. Тя е родена в град Манчестър, щата Ню Хемпшър, но още като дете се мести със семейството си в Аляска.

Анкоридж е известен и с това, че два пъти е американската кандидатура за домакин на зимни Олимпийски игри – за изданията на най-висшия спортен форум през 1992 и 1994 година. И двата пъти най-големият град в щата Аляска се конкурира с българската столица София.

Олимпийските кандидатури

Първият път, в който Анкоридж и София се кандидатират за домакин на зимна Олимпиада, е на 17 октомври 1986 г. Членовете на Международния олимпийски комитет гласуват в централата на организацията в швейцарския град Лозана.

„Това е най-добрият за живеене американски град от тези, които никой не познава. Анкоридж е горе, в Аляска. Лосове пасат в задните дворове, а китове се реят в пристанището на залива Кук в сянката на нови офис сгради от стъкло и стомана. Населението на Анкоридж е близо 250 000 души. Местните описват града си като „въздушния кръстопът на света“. А мотото на хората в Аляска е „На север е бъдещето“, пише в „Ню Йорк таймс“ на 11 февруари 1986 година

„Мнозина смятат за Анкоридж за твърде студен и твърде мрачен. Но хората от организационния комитет по олимпийската кандидатура отбелязват, че средната температура в средата на февруари е 17 градуса, а часовете с дневна светлина са над 11“, допълва авторът на публикацията Дейв Андерсън.

Другите кандидати да приемат 16-ата зимна Олимпиада през 1992 година са Албервил (Франция), Фалун (Швеция), Лилехамер (Норвегия), Кортина д’Ампецо (Италия) и Берхтесгаден (Германия).

В Лозана София получава най-много гласове в първия кръг от вота – 25, следва Албервил с 19. Отпада Берхтесгаден с 6. Анкоридж продължава напред със 7, колкото набира и Кортина. Американският град обаче получава най-малко гласове във втория тур – 5, и така приключва участието в надпреварата за олимпийско домакинство. Българската столица достига до финалния вот, където губи от Албервил с 25 на 51 гласа. Трети остава Фалун с 9.

София и Анкоридж застават един срещу друг и две години по-късно. Тогава гласуването е в Сеул на 15 септември 1988 година, два дни преди началото на лятната Олимпиада в южнокорейската столица, която е най-успешната в историята на българския спорт (10 титли и общо 35 медала).

Този път кандидатите са само четири – отново се кандидатира и Лилехамер, а Швеция заменя Фалун с Йостершунд. При вота в Сеул София отпада още на първи тур, в който Анкоридж отстъпва само с 2 гласа на Лилехамер – 23 срещу 25. Градът от щата Аляска обаче набира най-малко гласове във втория кръг – 22, а в крайна сметка Лилехамер печели домакинството на 17-ите зимни Олимпийски игри с 45 на 39 гласа срещу Йостершунд.

Според „Ню Йорк таймс“ бюджетът на Анкоридж за олимпийските кандидатури не е надхвърлил 264 милиона долара. От друга страна, българска връзка в Анкоридж има и до днес – това е улица „България“ (Bulgaria Drive). Тя се намира в южната част на града и е успоредна на улица „Румъния“. В града и други улици носят имена на държави.

База за противодействие на СССР

„По ирония на съдбата президентът Доналд Тръмп ще обсъди войната в Украйна с руския лидер Владимир Путин във военна база в Аляска, която беше от решаващо значение за противодействието срещу Съветския съюз в разгара на Студената война и все още играе роля по отношение на Русия“, пише Асошиейтед прес.

Срещата е насрочена за днес в съвместната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкоридж. Базата, създадена под това име през 2010 година след сливането на военновъздушната база „Елмендорф“ и комплекса на американската армия „Форт Ричардсън“, е играла стратегическа роля в наблюдението и възпирането на Съветския съюз през по-голямата част от Студената война, обръща внимание АП.

През дългата си история базата е приемала голям брой самолети и е контролирала операциите на различни радарни станции за ранно предупреждение, насочени към откриване на съветска военна активност и евентуални ядрени изстрелвания. Според уебсайта на базата по това време нейното мото е било „Защита от най-висока степен за Северна Америка“, отбелязва световната агенция.

Според Библиотеката на американския конгрес изградената през 1940 година – още по време на Втората световна война, база е била считана за „особено важна“ за защитата на САЩ срещу Съветския съюз, пише на свой ред британският в. „Индипендънт“.

Въпреки че голяма част от военната техника оттогава е извън строя, в базата все още са разположени ключови ескадрили, включително изтребителя Ф-22 Раптор (F-22 Raptor). Самолети от базата все още прихващат руски самолети, които редовно навлизат във въздушното пространство на САЩ, акцентира Асошиейтед прес.

Срещата на лидерите на четири очи в американска военна база им позволява да избегнат всякакви протести и осигурява важно ниво на сигурност, казва пред АП Бенджамин Дженсън, старши сътрудник по отбраната и сигурността във вашингтонския мозъчен тръст „Център за стратегически и международни изследвания“.

„За президента Тръмп това е чудесна възможност да демонстрира американската военна сила, като същевременно изолира намесата на обществеността в срещата, очаквана от него като „продуктивен диалог“, е мнението на Дженсън. Според него евентуалният „сигнал за военна мощ“ ще говори за стремежа на американския президент „да спечели предимство в договарянето, за да направи възможна втора среща“.

Американската телевизия Си Ен Ен се връща на друга знакова среща Тръмп-Путин в Северното полукълбо – на 26 юли 2018 г. във финландската столица Хелзинки. „След като Тръмп встъпи в длъжност, Путин се опита да възстанови мястото си на световната сцена чрез важна среща на върха в Хелзинки“, пише сайтът на Си Ен Ен.

„Тази среща лице в лице през 2018 г. само засили облака от Русия, който щеше да е надвиснал над Тръмп до края на първия му мандат и да се пренесе и по време на единствената среща на върха на Путин с Джо Байдън през 2021 г. Осем месеца по-късно руският лидер започна нова война с Украйна, която все още бушува“, отбелязва Си Ен Ен.

Именно срещата във финландската столица, където Тръмп се срещна с Путин при закрити врата – без съветници, подхрани скептицизма, който е жив и днес, относно способността му да се противопостави на автократичния руски лидер, обръща внимание Си Ен Ен. „Тръмп си навлече гнева и на двете партии – на неговата Републиканска и на Демократическата, за това, че повярва на думата на Путин въпреки съществените доказателства от американската разузнавателна общност, че Русия се е намесила в американските избори“, посочва телевизията.

Що се отнася до мястото на сегашната среща в Анкоридж, АП припомня, че Барак Обама посети военната база „Елмендорф-Ричардсън“ през 2015 г., като стана първият президент на САЩ, стъпил на север от Полярния кръг. През 2023 г. Джо Байдън отиде в базата за възпоменателна церемония за жертвите на терористичната атака от 11 септември 2001 г.

От друга страна, поради значимостта за Русия на щата Аляска, продаден от Руската империя на САЩ през 1867 година, сега съществуват опасения, че руският президент може да се позове на сделката отпреди 158 години. Целта му би била да докаже убеждението си, че земята може да бъде разменяна и разделяна от великите световни сили, в контекста на казаното от Тръмп, че сега на Москва и Киев „ще се наложи да направят териториални отстъпки“, отбелязва АП.

Американски щат с руска история

Над век и половина след сделката на стойност 7,2 милиона долара руското влияние не е изчезнало в американската арктическа територия, отбелязва Франс прес, уточнявайки че Аляска става пълноправен американски щат (49-и поред от 50-те) чак през 1959 г. Сделката на 30 март 1867 г. е договорена от руския дипломат Едуард Стекъл и американския държавен секретар Уилям Хенри Сюард. Руски цар е Александър Втори, който десет години по-късно ще започне Руско-турската война, довела до освобождаването на България от османско владичество. Президент на САЩ е Андрю Джонсън, наследил убития две години по-рано Ейбрахам Линкълн. Сделката е наричана Глупостта на Сюард (Seward’s Folly), а Аляска печели прозвището Хладилника на Сюард (Seward’s Icebox). Нещата обаче се обръщат в края на 19 век със Златната треска в Аляска, посочва АП.

Именно за Русия датчанинът Витус Беринг открива протока, разделящ Азия от Америка през 18 век, който сега носи неговото име, и Аляска. Тази експедиция дава началото на продължил един век руски лов на тюлени, като първата колония е създадена на остров Кодиак. През 1799 г. цар Павел Първи основава Руско-американската компания, за да организира търговията с кожи, която е с цената на борбата с коренното население. Прекомерно експлоатирани, популациите на тюлени и морски видри бележат срив, а заедно с тях и икономиката на заселниците, отбелязва АФП.

Православната църква в Аляска, съпътствала създаването на Руско-американската компания, остава едно от основните руски наследства на настоящата територия на САЩ. Над 35 исторически църкви, някои с куполи, типични за православната архитектура, са разпръснати по крайбрежието на щата, отбелязва АФП.

Православната епархия на Аляска твърди, че е най-старата в Северна Америка. Част от нея е и семинария на остров Кодиак, пише Франс прес. Най-старата сграда в самия град Анкоридж е руска православна църква. Много местни жители на Аляска имат руски фамилни имена, обръща внимание на свой ред АП. Диалект, произлизащ от руския и смесен с местни езици, е оцелял в продължение на десетилетия на различни места в щата, особено около Анкоридж.

Близо до огромните ледници на полуостров Кенай (в южната част на щата) руският език все още се преподава, обръща внимание АФП. Малко селско училище на православна общност, известна като „старообредци“, започнало активна дейност през 60-те години на миналия век, предлага курсове по руски на около сто ученици.

„Руснаците са отсреща; можете да видите Русия от остров в Аляска“, каза през 2008 г. Сара Пейлин, тогава губернатор на щата и кандидат за вицепрезидент на САЩ на републиканеца Джон Маккейн. Двойката губи от тандема на Демократическата партия Обама/Байдън.

„Всъщност, в Беринговия проток Русия и САЩ са на два острова един срещу друг. Големият Диомед, на запад, е руски; Малкият Диомед, обитаван от няколко десетки души, е американски. По-малко от 4 километра ги делят“, описва АФП. Но Русия не се интересува от връщането на Аляска, където „ѝ е студено“, пошегува се Путин през 2014 г., обобщава световната агенция.БТА





