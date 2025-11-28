Тайните на индийките за трайно отслабване

В индийската кухня се набляга на три основни неща: Дал (това са всички бобови храни като леща, боб и грах), Сабхи (зеленчуци) и Роти (техният плосък хляб, който се прави от пълнозърнесто брашно). Когато тези храни, които са много богати на фибри, се съчетаят, балансират храненето, засищат добре и дават повече енергия.

Ето кои са основните правила, които индийските специалисти препоръчват:



Умерено ядене. Така тялото получава всички нужни хранителни вещества и това подпомага здравословното сваляне на тегло.



Намалете „празните храни“. Това са храните, които съдържат много калории, но нямат никаква хранителна стойност. Например: сладкиши, тестени изделия, чипсове, безалкохолните напитки



Повече зеленчуци и плодове. Препоръчва се включването на зеленолистни зеленчуци и плодове в менюто. По този начин ще снабдите тялото си с витамини, минерали и фибри. Фибрите заемат повече място в стомаха и придават чувство на ситост, което помага много при отслабване.



Хранете се бавно. На мозъка му отнема 20 минути, за да осъзнае, че стомахът е пълен. Затова, ако просто удължим времето за хранене, ще приключим с умерено количество храна. Добре е да добавите салати и супи в началото на храненето и чак след това да преминете към основното ястие.



Включете протеини. Те играят важна роля в отслабването. Ако те са ограничени, мускулната ни маса ще намалява, а мастната тъкан ще си остава същата. Добре е да включите протеини чрез храни, които са с ниско съдържание на калории.



Внимавайте с мазнините. Мазнините трябва да се намалят до минимум, но не трябва да бъдат напълно отстранени. Те са важни за образуването на хормони и техният дефицит може да причини хормонален дисбаланс, което няма да се отрази добре на теглото.



Приемайте течности между храненията. Течности под формата на сокове или мляко трябва да се приемат между отделните хранения. По този начин ще се намали чувството на глад. Методите на приготвяне на храната също имат значение – заложете на печене и готвене на пара.