Тайните на ранната Земя: Мантията е била гигантски воден резервоар

Китайски учени са разкрили ключов механизъм, обясняващ как Земята може да е съхранявала огромни количества вода, хвърляйки нова светлина върху драматичната еволюция на планетата от огнена магмена топка до днешния свят, съобщи агенция Синхуа.

Изследователи от Института по геохимия в Гуанчжоу към Китайската академия на науките са демонстрирали, че дълбоката мантия на планетата може да е действала като голям резервоар за вода преди повече от четири милиарда години, според проучване, публикувано в петък в списание „Сайънс“.

„Къде е отишла водата, когато ранните магмени океани на Земята са кристализирали? За най-дълбоката мантия няма отговор“, се казва в редакционно резюме на списанието.

Ключът, според учените, се крие в специфичните характеристики на бриджманита, доминиращият минерал в долната мантия. Въпреки че преди се е смятало, че той има ограничен капацитет за съхранение на вода, китайският екип е открил, че минералът всъщност проявява силна, зависима от температурата способност да улавя вода.

Изследователите са пресъздали екстремните условия на долната мантия – високо налягане и изгаряща температури до приблизително 4100 градуса по Целзий – използвайки усъвършенстван апарат с диамантена наковалня, комбиниран с лазерно нагряване.

Техните открития разкриват парадокс: колкото по-гореща е средата, толкова по-ефективно бриджманитът улавя и съхранява водни молекули по време на образуването си от охлаждащата се магма. Според проучването, този процес би могъл да съхрани в твърдата мантия количество вода, еквивалентно на между 0,08 и 1 пъти обема на всички съвременни океани. Този първичен „воден запас“ постепенно е бил върнат обратно на повърхността чрез вулканична дейност, допринасяйки за образуването на синята, обитаема планета днес, поясняват учените.БТА