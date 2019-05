Тайни и загадки на мигрантското нашествие от Анадола през бедните Балкани към благоденстваща Германия

Не само у нас предизборната кампания май 2019-а за Европейски парламент беше доминирана от ключовата тема “миграция”. За бежанската криза, за непреставащото преселение към Европа на стотици хиляди хора от Африка и Азия, предимно мюсюлмани. Проблем, от чието решаване зависи бъдещето не просто на Европа, а на европейската християнска цивилизация.

Да хвърлим светлина върху подтика и развоя на мигрантската криза, най-голяма след онази, последвала Втората световна война. Протича на две вълни: 2011-2012 и 2015-2016. Първата вълна се свързва с т.нар. “Арабска пролет”; серия “цветни революции” в Тунис, Египет и Либия. Резултат, обратен на внушените от европейските медии илюзии, че в Юга иде демокрация, чужда на мюсюлманската менталност, традиции и култура. Обратно: гибелта на националистическите режими на Бен Али, Хосни Мубарак, Муамар Кадафи и Саддам Хюсеин (Ирак, 2003) плюс гражданската война в Сирия създаде вакуумен хаос, пръкнал “Ислямска държава”. Чудовищен средновековен феномен, по странен начин свързан с втората, по-мощна мигрантска вълна. Прав е соросоид №1 Иван Кръстев, несъмнено блестящ аналитик. В интервю на 30.04.2019 той каза: “Тази криза е много по-радикална криза от всяка друга, която сме виждали преди”.

ПРЕЗ ЛЯТО 2015-О ЛИДЕРЪТ НА ГЕРМАНИЯ,

икономически най-могъщата европейска държава, без никого да пита – нито Бундестага, нито Брюксел и Париж, още по-малко източноевропейските партньори, покани в Германия с “Добре дошли!” стотици хиляди мигранти от Близкия изток и Северна Африка. Ангела Меркел, канцлер на най-проспериращата страна в Европа, изпитваща остър недостиг на работна ръка (годишно 400 000), дълбоко се заблуждаваше, че мигрантите ще запълнят дефицита. Заблудата на прагматичната Меркел се корени не само в атеистично-материалистичното й образование. “Комсомолката” от Източна Германия (ГДР), бездуховно възпитана в цивилизационно невежество, не проумя: мигрантите идват с нагласата на гости, смятащи завинаги да останат такива. Паразитирайки връз идиотската социална система на Германия, осигуряваща безплатно блага на мързеливия, бездарния, неграмотния. Стига да получиш статут на бежанец, получаваш месечно парична помощ, равна на средната работна заплата. Освен това: детски добавки, жилище, отопление, здравно обслужване. Без да работиш! Защо ли циганите от Столипиново с хиляди се изселват в Германия! Не е ли това немски комунизъм?!…

11 месеца преди встъпването (20.01.2017 г.) на поста президент на САЩ Доналд Тръмп ясно каза – с поканата Меркел стори непоправимото. В интервю за френското сп. Valeur Actuel (11.02. 2016 г.) недолюбваният от неолиберален Брюксел Тръмп изрече пророчески думи: “Аз мисля, че Ангела Меркел извърши трагическа грешка по въпроса за мигрантите. Ако вие не подходите към разрешаване на дадената ситуация с цялата решителност и компетентност, това ще означава краят на Европа. Вие можете да се сблъскате с истински революции”.

Научно казано,

ПО-ТОЧНИЯТ ТЕРМИН Е КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ,

доколкото ислямът не само е най-ретроградната, но и най-деструктивна религия. Движена от mortido – инстинктът на смъртта, виждан по самоубийствените кървави джихадистки атентати.

За година и половина (лято 2015 – есен 2016) близо 3 милиона души, 2/3 от тях икономически, а не политически мигранти (бежанци), наводниха Европа. В огромната част млади и на средна възраст мъже, без образование и квалификация, с ниска култура и варварски табиети. Фанатично зомбирани, че Европа на неверниците е длъжна да ги обслужва, храни и пои до гроб. За 6 години (2011-2016) мигрантското нашествие протече в две мощни мигрантски “реки”, влети в засъхващата “утроба” на Старата госпожа (алегория на Европа). Където от десетилетия раждаемостта на християните е под драматичния минимум. За сметка на роящите се безплодни лесбо и гей бракове. В определени райони и градове на Европа плодоносните утроби на мюсюлманките раждат многократно повече деца, отколкото европейките. В Марсилия с население 1,6 млн. жители 40% от родените деца са мюсюлманчета.

По два основни маршрута се изляха бежанците в Европа. Първият: Central Mediterranean Route (Средиземноморски път): от Северна Африка през островите Малта, Лампедуза и Сицилия към Италия-Франция-Швейцария-Белгия-Германия.

Вторият: Balkan Route (Балкански път) с два клона. 1) Western Balkan Route (Западен балкански път): от Малоазийското крайбрежие през островите Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос към континентална Гърция-РМакедония-Сърбия-Хърватия-Унгария-Австрия-Чехия-Германия-Холандия-Дания-Швеция. 2) Eastern Balkan Route (Източен балкански път): Турция-България-Сърбия-Унгария-Австрия-Германия.

Мощният поток обаче мина не през България, а от Гърция през РМакедония (виж фотоса), когато от пролет 2015 г. държавата се тресеше от остра политическа криза. Мигрантският наплив към Европа драматично стартира лято 2015-о. Скопски медии: “Само в нощта на събота срещу неделя (22-23 август 2015 г.) над 7000 души влизат от РМакедония в Сърбия. Властите в Скопие са принудени да спрат със сила мигрантския поток и отчасти да го “запушат” още преди официалното решение от 7 март 2016 за затваряне на Западния балкански път.

Случайно ли мигрантският поток мина не по късия Източен балкански път, а се изви като настъпен червей и “нахлу” от Гърция в РМакедония! Едва ли случайно 4 месеца по-рано, на 16.02.2015 г., на пресконференция в Скопие Зоран Заев, лидер на опозиционната СДСМ, изненадващо обяви, че кабинетът на Никола Груевски подслушвал над 20 000 граждани, предимно от опозицията, и около 100 журналисти. В продължение на седмици на порции Заев публикува незаконни записи на телефонни разговори. От тях става ясно: управляващите упражняват натиск над съдебната система и прикриват корупционни схеми. Скандалът роди политическа криза, довела на 18.01.2016 г. до оставка на кабинета “Груевски”. Днес знаем по-дълбинната причина. Пресконференцията на Заев, разкрила аферата с “подслушването”, е само морален сигнал за подготвена “цветна революция”, довела до падане от власт на националистите. Уейн Медсън, разследващ журналист и бивш агент на американската NSA (Агенция за национална сигурност), доказа: скандалът е режисиран и инспириран от ЦРУ резидентурата в US посолство в Скопие. По проста причина: “подслушването” на такова огромно количество хора в продължение на месеци не е в техническите възможности на македонските секретни служби, а задкулисен режисьор на операцията е посланик Джес Бейли, “кадър” на Джордж Сорос. Да напомним: 2015 г. президент е Барак Обама, чийто задкулисен ментор е Сорос. US посолството в Скопие е най-големият разузнавателен център на Балканите, осъществил подслушването, приписано на Груевски.

Всяка хронология има два пласта: 1) видим (политически), 2) скрит (геополитически). Настоящата статия е посветена на политическия, излагащ развоя на събитията, импулсите, които са ги родили.

Има възлово събитие от психотронен характер, свързано с мигрантската криза. Родено по перфиден сценарий с манипулативна цел: емоционално да предразположи Европа с отворени обятия да посреща напиращите от Близкия изток и Северна Африка многохилядни мигрантски маси. Става дума за

УМЕЛО СКАЛЪПЕН

МИЗАНСЦЕН НА ЕДНА ТРАГЕДИЯ,

разигран по волята на неведом режисьор. В началото на септември 2015 г. световните медии тиражират покъртителна снимка, емоционално разтърсила Европа. На турския егейски бряг се вижда труп на удавено дете. По-късно става ясно, че е Айлан Кюрди от Сирия, с кюрдски произход.

Снимката, първо тиражирана от агенция Reuters, а сетне от печатните медии, ражда моралния “писък” на закъснялата обществена съвест. Този “писък” драматично променя обществените нагласи? Журналистът Maxime Tandonnet в парижкия Le Figaro (7.10.2015 г.): “В началото на септември 2015 г. фотос на малкият Айлан Кюрди, чието бездиханно тяло бе открито на турски плаж, развълнува немската и европейска общественост. Германия, която покани бягащите от войната в Близкия изток, бе представена като “страна за пример”. Която, както писа L’Express на 8 септември, “даде на Франция урок по искреност и човечност”. Експертите даваха най-различни обяснения: Германия се нуждае от работна сила във връзка с динамизма на нейната икономика и масовия приток на мигранти за изправяне демографската ситуация. Тя, Германия, бе окрилена от духа на съвременността, с оптимизъм и откритост към света и бъдещето. За разлика от затворената в себе си застояла Франция. Ангела Меркел нарекоха “майка” на бежанците. Тя позира заедно с тях в Берлин, призова Европа да ги размести по квоти, отдели 6 милиарда евро за устройване на новопристигналите”.

Нравствените последици от трагичната участ на детето бяха неотразими. Но малцина знаят истината… Снимката на Ройтерс (виж foto 2), представя изкривената “истина”. Но кой да знае! И какво от това! Целта бе постигната. Димитър Божанов: “Кадърът, разтърсил Европа, мигом наклонил общественото мнение в одобрение на мигрантския поток, се оказа манипулиран и инсцениран по най-гнусен и човеконенавистен начин. С цел постигане на по-драматичен пропаганден ефект. Детето е открито мъртво, изхвърлено на брега между скалите (виж foto 1). Авторът обяснява: “Мястото и позата, в която е намерен малчуганът, не изглеждали достатъчно трогателни на длъжностните лица, оторизирани да отразят трагедията. Тялото е нарочно аранжирано в подходяща, максимално безпомощна поза, която да внуши още повече състрадание и възмущение към всички онези коравосърдечни люде, дръзнали да са скептично настроени към това преселение”.

Случаят, крокодилски просълзил неолиберална Европа, заинтригува разследващия френски журналист Thierry Meyssan, основател и президент на сайта “Rеsseau Voltaire” (Мрежата на Волтер). В публикация от 7.12.2015 г. той стига до извода: “Фотографията с удавеното дете и репортажите за тълпите бежанци, идващи пеша през Балканите, са скалъпени от европейските медии. Последните служат на интересите на немския “патрон на патроните” Улрих Грило (председател на Асоциацията на немските индустриалци – бел. ред.) и на НАТО”.

Мейсан разкрива мерзка постановка. Долната част на тук публикуваната снимка (foto 2) показва детско трупче в неестествено положение. На foto 1, също публикувано от Anadolu agency (Анадолска агенция), “тялото лежи не перпендикулярно на вълните, а както трябва да бъде – паралелно”. Това е автентичният факт, показващ естественото положение на всяко изхвърлено от вълните човешко тяло. А на foto 2, тиражирано от Ройтерс и медиите, Т. Мейсан пише, че се вижда “официалният турски фотограф, което потвърждава версията за планирана акция”.

Да дообясним… На foto 1 виждаме лице, приклекнало до трупа на детето, лежащ паралелно на брега. Това не е полицай, а друго лице. На foto 2 се виждат двама турски полицаи. Единият (с гръб) снима детския труп, но вече в новата, манипулирана поза, с глава към морето. Смисълът на мизансцена с неестествено положения труп е търсене на максимален ефект. Т. Мейсан: “Вълна от възмущение обхвана жителите на страните от НАТО. Те накрая осъзнаха с каква драматична ситуация се сблъскват бежанците в Средиземно море, макар тази трагедия не е първа година при тяхното мълчаливо безразличие. В същия този дух телевизията скалъпва репортажи за хиляди сирийци, идващи пешком през Балканите. Особено бе приковано вниманието към преминаването на мигрантите през Унгария. Снимат се филми, на които се виждат тълпи мигранти, с пристъп атакуващи влаковете за Германия”.

Има още едно необяснимо събитие! Защо мигрантските тълпи избират за мечтана Германия не прекия Източнобалкански път (Истанбул-София-Белград-Будапеща-Берлин), а обиколен” Някой ги “насочва” по Западния балкански път: през Гърция и РМакедония на север… Има ли контекст, свързващ двете събития: политическата криза в РМакедония, разиграна февруари-април 2015 г., и внезапното, буйно нахлуване през юни на “мигрантската река” от Солун на север, по долината на Вардар, към Централна и Западна Европа? Хронологичната и логистична стиковка на двете събития не буди съмнение.

ЕДНА ВИСОЧАЙША US ВИЗИТА КРИЕ ОТГОВОРА

на въпроса. Юли 2016 година, в разгара на “цветната революция” в Скопие каца зам. държавният секретар на САЩ Виктория Нуланд. Една от задкулисните режисьори на киевския Майдан февруари 2014 г., свалил чрез преврат законно избрания президент Янукович. Визитата на Нуланд подсказва, че е в ход нов сценарий на Вашингтон за Западните Балкани. Знаков резултат за промяната е оставката на премиера Груевски (18 януари 2016), принуден да сдаде властта. Именно в Скопие Нуланд обяви страните от Балтика до България за “фронтови” в контекста на оформянето на антируски фронт в Източна Европа, известен под кодовото име “Three Seas” (Три морета). Целта? Дипломатът Симеон Николов: “САЩ спешно правят необходимото, за да спрат продължаването на газопровода с руски газ от Турция през Гърция и Македония за Централна Европа”. Политически целта бе постигната чрез действащи на ръба на закона спонсорирани от октопода “Отворено общество” на Сорос неправителствени организации (НПО) срещу кабинета на десноцентристкия националист Никола Груевски. Без нови избори, на 1 юни 2017 г. властта взе социалистико-албанска коалиция, възглавена от бившия кмет на Струмица и актуален лидер на СДСМ Зоран Заев.

Защо Македония стана спешно важна за САЩ? Защото, след като Вашингтон принуди София да се откаже от “Южен поток” (при служебния кабинет “Орешарски”), Москва бе принудена да търси обиколен газов маршрут за Централна и Южна Европа. От Анадола “Турски поток” трябва да мине през Северна Гърция и РМакедония към Сърбия, Унгария, Австрия. Кабинетът “Груевски” бе пред подписването на договора с “Газпром”. Тогава бе разигран скандалът с “подслушването”, родил политическа криза и осуетил подписването на договора. Неподчинението на Груевски му “струва” властта. В Скопие новият “силен” става Заев, лидер на СДСМ. Партия от години финансирана от октопода “Отворено общество”.

В началото на 2016 г. ВМРО-ДПМНЕ, член на Единната народна партия (ЕНП), загуби властта. Но още преди това премиерът Борисов, лидер на партия, сестринска на ВМРО-ДПМНЕ, вместо да подкрепи Груевски, го предаде. Последният получи подкрепа само от Виктор Орбан, чиято партия ФИДЕС също е член на ЕНП. Задкулисието заповяда “чудовищна”, идеологически противоестествена коалиция – ГЕРБ-СДСМ-БСП, за която до ден-днешен не подозират членовете на БСП и ГЕРБ. “Десният” ни премиер подаде ръка не на своя ЕНП съпартиец Груевски, а на “левия” Заев. Който на 29 май 2015 г. спешно кацна в София. Срещна се в Министерския съвет с премиера Борисов, социалиста Янаки Стоилов и външния министър Даниел Митов. Следните думи на Борисов доказват тази чудовищна коалиция: “Преди десетина дена се чухме със Зоран (Заев – бел. ред.) и тогава решихме да направим среща с него. Направихме и с опозицията (БСП – бел. ред.), със социалистите, за да покажем, че в България не се делим на леви и десни, когато се касае за стабилността на една държава”.

Ако е тъй, защо Борисов не покани в София и Груевски! Щом претендира за ролята “гълъб на мира” на Западните Балкани! И тъй, външнополитическият слугинаж на София релефно очерта два идеологически неестествени съюза. В Скопие: на СДСМ с албанските партии, подмолно рушащи държавата. В София: между ГЕРБ, БСП и Обединените лъжепатриоти, подкрепили соросоида Заев срещу националиста Груевски. Безпринципният съюз бе предизвестен още с посещението на лидера на ПЕС Станишев в Скопие на 17 май 2015 г. Там в реч на митинг на СДСМ, произнесена на английски(!) пред едноезични братя, подкрепи Заев и разгарящата се “шарена револуциjа”, финансирана от “разрушителя” на Европа Сорос.

А 2017 г., когато Заев взе властта, Борисов го покани да посети София “в удобно време”. Тогава по заповед от US посолства в София и Скопие се подготви почвата за вредния за националните ни интереси българо-македонски договор. В спешен порядък подписан в Скопие на 1.08.2017 г., за да стартира процедурата по приемане РМакедония в НАТО.

Бежанската криза се вписва по особен начин в горния политически контекст. Пролет 2016 г. мигрантският натиск от Гърция към Македония стига своя пик. На 10 април няколко хиляди мигранти, 90% от тях мъже не от бойните зони в Близкия изток, а от Афганистан, Бангладеш, Иран и Африка, щурмуват рехавата ограда на гръцко-македонската граница при Идомени (виж фотоса). Полицаите използват сълзотворен газ срещу мигрантите, блокирали жп линия. Повече от 10 000 души чакат в гръцкото градче Идомени, за да продължат през РМакедония към лелеяна Германия. Канцлерът Меркел остро критикува едностранното затваряне границата от Будапеща, чийто пример последват Загреб и Виена. Унгарският премиер Виктор Орбан контрира: “Лошо е, че Брюксел не може да организира защитата на Европа, но още по-лошо е, че липсва дори намерение това да стане”.

Кризата с мигрантския натиск през РМакедония не отслабва въпреки обявеното на 7 март официално закриване на Западния балкански път. Постигнатото на 18 март 2016 г. споразумение с Анкара, подписано – за Евросъюза (от Доналд Туск), за Турция (от Ахмет Давутоглу) – не сваля опасността. На територията на Гърция има десетки и десетки хиляди мигранти. Опасенията остават и през следващите месеци. До ден-днешен.

Но има нещо по-важно. От края на 2015 г. се забелязва качествена промяна в мигрантския състав. Етнически, полов, възрастов. “Внимание привлича фактът – коментира македонската агенция “Блиц” – че сред първите доставени от гръцките острови в Гърция няма сирийци, а само мигранти от Афганистан, Ирак, Иран и Пакистан”. Че потокът се трансформира, за да продължи нелегалното прехвърляне на мигранти през турско-българската и гръцко-българската граница, подсказва наличие на перфиден план за перманентно “наводняване” на Европа с мюсюлмани. Близо 80% от тях мъже на средна и млада възраст. Добре облечени, със скъпи мобилни телефони (смартфони, таблети). Подсказва имплицитния (скрит) аспект на мигрантското нашествие в Европа.

На 12 март т.г. пред кръгла маса на тема “Управление на миграционната политика в контекста на изборите за Европейски парламент” еврокомисарят Мария Габриел приведе цифри, подсказващи нова, макар по-ниска мигрантска вълна: “През 2018 г. са установени около 150 000 новопристигнали мигранти по външните граници на ЕС, което е с 25% по-ниско в сравнение с предходната година”. По правило официалните данни крият истината. Още повече че мигрантският натиск от 2017 г. насам не е видим, както 2015-2016 г., а е добре изпипан мафиотски бизнес с дискретното логистично участие на корумпирани държавни звена.

Тези и други факти подсказват наличие на

ТАЕН ПЛАН ГЛАВНО ПРЕЗ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

да продължи нелегалното проникване на мигранти главно към Германия.

В скопския в. “Неделник” (7.02.2017 г.) македонският журналист Никола Сърбов публикува статия с интригуващо заглавие “Jугоизточна Европа беше препуштена (предоставена) на Сорос”. Там четем: “Под удар не бяха само Македония и Унгария, под удар бе целият регион от страна на администрацията на Обама, съчетан с гледищата на Хилари Клинтън и на финансиста Джордж Сорос. Македония и Унгария бяха под удар вследствие политиката на правителствата в тези две страни, държаща региона стабилен”.

В търсене отговор на въпроса защо мигрантската река към Европа вместо прекия Източнобалкански път “избра” обиколния, Н. Сърбов сочи геополитически контекст: “Република Македония и Унгария са началната и крайната точка на атрактивния “балкански маршрут”, който ползват емигрантите от Близкия изток. Доколкото я оставяме Гърция, която е членка на Европейския съюз, Република Македония е началната точка на “балканския маршрут” и изобщо на европейския континент, докато Унгария е последната точка на “балканския маршрут” спрямо Западна Европа. Пространството между Македония и Унгария, или почти целият Балкан, зависи от политиката на тези две държави”.

Т.е. стабилността на Западните Балкани (до лято 2016 г.) бе свързана с националистическата политика на управленията в Скопие (Н. Груевски), Белград (Ал. Вучич) и Будапеща (В. Орбан). А не с хвалбите на премиера Борисов, че “желязно” сме защитавали границата с Турция. Не, бежанската “река” Анкара преднамерено насочи през Егея и Северна Гърция към Македония, за да дестабилизира Гърция и разклати неудобните и за Брюксел и Вашингтон националистически режими в Скопие, Белград и Будапеща.

Унгария бе притисната от Брюксел, Берлин и Париж да приеме квотната система за разпределение бежанците в ЕС. Зад нея обаче застана Вишеградската четворка, която отхвърли призива на Брюксел. Орбан предприе контраход: проведе национален референдум, спечелен с 80%. В интервю за немския “Билд” (28.02.2016 г.) той каза: “Разпоредих се за този референдум, за да предотвратя силовото налагане на разпределянето на бежански квоти, което нарушава европейските права. Не може да се игнорира мнението на хората и да взимаме решения, които ще нанесат трайни промени в техния живот и в живота на бъдещите поколения. Приемането на зададените квоти би променило профила на Унгария и на Европа: етническия, културния и религиозния. Решението ми не е насочено против Европа, а е в името на защита на европейската демокрация. Защото какъв е основният принцип на демокрацията” Това е предаността към нацията”.

Да сте чували подобен неотразим аргумент от български политик! Без ум, кураж и визия няма как да го изречеш. Трите основни дефицита на бездарната лакейска политическа върхушка.

В търсене на отговор защо Скопие (при Груевски) и Будапеща 2015-2016 г. бяха на критичен прицел от Брюксел и Вашингтон, обяснението е освен в доминиращата неолиберална политика, но и в задкулисното влияние на мегаспекуланта Сорос. При президентството на Обама (2009-2016 г.) той бе кукловод на Демократическата партия. На Балканите Сорос кукловоди три леви партии, днес управляващи Гърция (СИРИЗА на Ципрас), Албания (Социалистическата партия на Еди Рама) и Северна Македония (СДСМ на Заев), финансирани от “Отворено общество”. Това обяснява извода на Н. Сърбов: “Интересен е въпросът защо емигрантите не се пренасочват /към Европа/ през Албания, защо тъкмо през Македония? Вече е ясно, че Еди Рама е в отлична връзка с Джордж Сорос чрез по-раншната си съпруга Делина Фицо, която през последните пет години отдели 9,5 млн. евро от фонда на USAID (Американска агенция за международно развитие – бел. ред.), предназначени за неправителствени организации в Македония, които са под шапката на Сорос”.

Горният извод обяснява странно явление: поведението на македонските соросоидни NGO (Non-Governmental Organization), т.е. НПО. На гръцко-македонската граница от края на зимата и пролетта на 2016 година става нещо странно, в нарушение на правилата, приети на 18 март от Анкара и Брюксел за регулиране бежанския поток през Балканите. На 11 април скопската агенция “Блиц” съобщава: “При вчерашния щурм на гръцко-македонската граница мигрантите от лагера в Идомени бяха насърчавани, манипулирани и организирани от служители на неправителствени организации. Те раздаваха листовки с фалшива информация, в които пишеше, че ако насилствено минат македонската граница, ще могат без проблеми да продължат пътя си до страните, членки на ЕС. При насилствения опит за нахлуване на наша територия вчера бяха ранени 23-ма служители от силите на реда. Те попречиха на над 3000 мигранти да влязат на наша земя”.

Нещата се връзват… Мигрантският поток вместо логично да продължи на запад, следвайки древния път

Тайни и загадки на мигрантското нашествие от Анадола

през бедните Балкани към благоденстваща Германия

Via Egnatia, по северното крайбрежие на Егейско море, през Солун в посока Албания, път далеч по-къс, по нечия заповед прави рязък завой надясно и пълзи на север: по долината на Вардар към Сърбия, Унгария, Австрия, Германия.

Именно тук, най-невралгичната точка на границата (Идомени-Гевгели), се явяват македонските соросоиди. Отбелязва го и Сърбов: “Мрежата на тези неправителствени организации в дадения момент е синхронизирана да пренасочва своята активност и цели, за които съществуват. В екота на мигрантската криза на македонско-гръцката граница активистите на тези неправителствени организации прелитаха между емигрантите, като детайлно им посочваха как нелегално да преминат границата и как да се движат през Македония; при това Албания беше оставена под апела на неправителствените /организации/”.

Макар и удавена, истината “изплува”. С парите на държавната USAID и “Отворено общество” мегаструктурата EWMI на Делина Фицо, шеф на балканския клон на “Отворено общество”, отпуска грантове “в зелено” на скопските НПО, нарушавайки законите и споразумението между Брюксел и Анкара от 18 март 2016 г., нелегално трафикирайки мигранти през Македония към Германия.

Да напомним: мрежата на “Октопода Сорос” е изключително силна и в Гърция. Несъмнена е координацията между гръцките и македонски соросоиди, с действията си нарушаващи споразумението между Турция и ЕС за затваряне Западния балкански път. Полицията обаче не предприема арести! Обяснение просто. Груевски е паднал от власт, а в Скопие управлява служебен кабинет, одобрен от посланик Джес Бейли. Успехът на “Октопода ОО” в инфилтрирането кадри на най-високо ниво в МВР дава “плодове”. Кадрите се преориентират към поредния “силен” – Заев.

Септември 2016 г. Брюксел публикува официални данни. По Западнобалканския път от Турция през Гърция и Македония преминават 850 000 души. По правило силно снижени.

2015 и 2016 са тежки, смътни, хаотични години. Минават няколко месеца след публикуването снимката с удавеното сирийско дете. Само 2-3 месеца трае дебилният възторг на европейците, дрогирани с fake-news (фалшиви новини) от неолибералните медии. До новогодишната нощ 2015-2016 г., когато стотици жени в Кьолн и други немски градове са нападнати, ограбени и изнасилени от мигранти. Отчаяние и страх подкопават дебилния еврооптимизъм. Кошмарът е задълбочен с кървавите атентати на “Ислямска държава”. От края на 2015 и 2016 г. са седем: 251 убити и близо 1000 ранени. Географията на терора пъстрее: Париж, Брюксел, Ница, Мюнхен, Сент Етиен, Ансбах, Берлин. Общественото мнение драматично се мени, цепейки Европа на две: неолиберални идиоти (ЕНП, ПЕС, либерали, зелени), управляващи Евросъюза, и набиращите сила националисти.

Не само 2016-а, но и днес

МАЛЦИНА СИ ЗАДАВАТ ТРЕВОЖНИ ВЪПРОСИ…

Първи въпрос. В Сирия и Ирак, дето се пръкна “Ислямска държава”, войната се води от 2012 г. Но, обратно на логиката, няма бежански поток! До 2015 г., когато бежанците, бягащи от военни конфликти са само 27% (21% от Сирия и 6% от Ирак). Останалите 73% са от Афганистан (13%), Еритрея (6%), Пакистан, Бангладеш, Черна Африка (Нигерия, Судан) и Северна Африка. През 2016 г., да не говорим за 2017-2018 г., процентното съотношение бежанци-мигранти е 10 към 90! Явно нещо се е случило, щом изведнъж, сякаш по нечий сигнал (с 3-годишно закъснение!), хукват към Европа стотици хиляди! От различни страни, но главно в едно направление – Германия. Това подсказва наличие на управляем процес, финансиран и технологически реализиран от надянали фалшивата маска на хуманисти соросоидни НПО”

Втори въпрос. Загиват ли европейските нации” Демографска катастрофа заплашва бялото европейско население. Европа от години е прекратила нормалното възпроизводство. Експерти прогнозират: през 2050 г. (без миграцията) вместо днешните 730 млн. бели европейци континентът ще наброява 600 млн. Равнозначно да изчезне населението в Германия, Полша, Дания, Норвегия, Швеция и Финландия, взети заедно! Препратка в миналото подсказва смъртоносно бъдеще за християнска Европа. За последен път подобно съкращение населението в Европа е било по време на Чумната епидемия (1347-1352 г.). За сметка на това процентът на мюсюлманите бързо нараства, а официалните власти крият от народите истинските цифри. Пример: официално Лондон твърди, че във Великобритания мюсюлманите са 20%. Журналисти с гражданска съвест се докопват до истината – близо 30%. Същото е с Германия, Франция и др.

Трети въпрос. Особено тревожи ситуацията в Германия. Към 2050 г. немското население ще падне от 82 на 59 млн. човека. В тези страни, дето нивото на раждаемост е относително високо (Великобритания, Франция, Швеция), се дължи на мюсюлманите. Александер Рар, директор на Германския съвет за външна политика признава: “Ние сме на кръстопът и трудно е да се каже докъде ще ни доведе това. Да, може да се каже: “бялата раса” измира”.

Четвърти въпрос. Отговорът крие тайната. Как да си обясним бездействието и нерешителността на Берлин, Париж и Брюксел” Планираните още май 2018 г. операции срещу средиземноморските трафиканти на мигранти остават на хартия. Нищо не се прави да се създадат защитени зони близо до обхванатите от сражения райони и се изградят лагери. В Северна Африка и Близкия изток, а не в Европа. Един автор пише: “Европейската лодка се оказа без весла, т.е. без политическа воля, и сега се намира във властта на вълните и ветровете на противоречиви страсти”.

На 8.10.2015 г. в интервю за обществената телевизия ARD Меркел с апломб лъже: “Ще се справим, абсолютно съм убедена в това! Германия е мощна държава, една страхотна страна. С воля може да се постигне много. Толкова хора се ангажираха да помагат на бежанците и това показва, че те искат да се справят заедно с мен”.

Необяснимо сляпа за очевадния провал на бежанската си политика, Меркел твърдоглаво изрича: “Берлин няма намерение да въвежда лимит за прием на мигранти, тъй като това ще е непрактично. Ние можем да решим този проблем”. Израз, чийто смисъл е загадъчен. В отговор обвиненията на шефа на федералния ландтаг на Бавария Хорст Сихофер, че няма план за действие, касаещ бежанците, Меркел каза: “Аз имам план”.

Какъв е той, премълчава. William Endgahl, посветен в тайните на Световното задкулисие, на 5.05.2016 г. в статия разкрива корените на безумен експеримент, чието авторство експерти погрешно приписват на Меркел, всъщност негова изпълнителка. Уилям Ендгал: “Поток неконтролирани бежанци от Сирия, Либия, Тунис и други мюсюлмански страни, дестабилизирани от цветните революции на Вашингтон – “арабската пролет” – създаде най-големия безпорядък от края на Втората световна война в цяла Европа – от Германия до Швеция и Хърватия”.

Тази конспирация, известна във високите евроатлантически кръгове с кодово име “План Меркел”, заслужава специално внимание.

НИКОЛА СТОЯНОВ

