Тайфунът „Рагаса“: Евакуираха близо 2 млн. души в Китай, над 20 са жертвите в Тайван и Филипините

Тайфунът „Рагаса“ връхлетя Хонконг и Южен Китай с ураганни ветрове и проливни дъждове. Стихията, определяна като най-мощният тропически циклон в света през тази година, вече отне живота на най-малко 14 души в Тайван, където повече от 120 души са в неизвестност. 

7 са жертвите и във Филипините. Близо два милиона души бяха евакуирани в китайската провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай.

Хонконг и Макао отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града.

