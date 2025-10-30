ТАКА СЕ ПРАВИ! Сваленият от върха водач в пиринската бундеслига по поречието на Места излъска до блясък съблекалнята на новия лидер

Действащият шампион на пиринската бундеслига „Места“ от Хаджидимово измести от лидерската позиция „Червено знаме“ от Кочан след победата с 1:0 в голямото дерби на върха. На стадион „Димитър Лекин” в пограничното градче двата тима влязоха в здрава битка с малко на брой чисти ситуации, изхода от която предреши попадението на Тодор Симеонов в 78-та мин. За играч на мача домакините излъчиха Сюлейман Осиковски, който се отличи с 9 ключови отигравания. Хората на Ангел Маджиров окупираха първото място в съдружие с „Копривлен“, докато кочанлии вече са трети, с точка по-малко от лидерите. Въпреки горчилката от поражението досегашният водач даде пример за коректно поведение, след като остави след себе си излъскана до блясък съблекалня.

Празник 3 в 1 се завихри в Копривлен, след като местните граничари оцеляха в „Клетката“ на Вълкосел и взеха скалпа на „Стрела“ с 2:1, а при завръщането вкъщи седнаха на трапезата да полеят лидерското съдружие с хаджидимовци и именния ден на съотборника си Димитър Крондев-Капитана. Борис Шиндов осигури преднина на гостите преди почивката, а Петър Лазаров я удвои в хода на второто полувреме с гол в стил Кристиано Роналдо от пряк свободен удар – на 25 метра от вратата, пращайки топката над стената и под лявата сглобка. За вълците почетно вкара в последната минута Румен Синанов. След мача гостуващите фенове изразиха негодуванието си от отношението на домакинската публика.

„100 минути псувни. Шест човека бяхме от Копривлен и ни заплашваха,че ако не излезем през страничния вход, живи няма да излезем, без изобщо да сме ги провокирали, освен радостта след головете. Там футбол не се и не може да се играе. Много лош имидж за Вълкосел, трябва кмет и ръководството на футбола в селото малко да вземат мерки, не че в другите села е друго, но и за това вече не ходим по селски мачове, защото простотията няма почивен ден. Всеки път във Вълкосел е едно и също реване по съдиите, по гостуващия отбор, с една дума – излагации. Много злоба, много нещо. Крайно време е областната централа да вземе мерки“, разказаха хора от копривленската агитка.

Голмайсторът за хаджидимовци Играчът на дербито на върха Излъсканите съблекални на ст. „Д. Лекин“ Купонът 3 в 1 на копривленските граничари

„МЕСТА“: И. Симеонов, П. Симеонов, Т. Симеонов, Коджебашев, Тафров, Осиковски, Камберчев, Дюлгеров, Ст. Терзиев, Пирпирев /46-Полимеров/, Бацалов. Резерви: Пулев, Стойчев, Кочанов, Маджиров, Карамфилов-вр.

ТОНИ КИРИЛОВ