Такситата в Благоевград поскъпват от 2026 г.

Таксиметровите услуги в Благоевград ще поскъпнат от 2026 г., след като Общинският съвет одобри новите минимални и максимални тарифи за километър пробег. Решението беше взето след дълъг дебат, който противопостави част от съветниците, представители на бранша и общинската администрация.

Одобрените стойности предвиждат минимална дневна тарифа от 1,19 лв. и максимална от 1,50 лв., както и минимална нощна тарифа от 1,44 лв. и максимална 1,68 лв.

Точката предизвика дискусия около минималните цени. Групата на ДПС в местния парламент обяви, че няма да подкрепи увеличението. Съветникът Исмет Узунов посочи, че таксиметровите шофьори, участвали в заседание на бюджетната комисия, също са изразили резерви. Според него тарифите трябва да се договарят между собствениците на таксита и фирмите-оператори, като пазарът сам ще регулира цените.

По време на заседанието представители на таксиметровите компании също взеха думата. Според Райчо Димитров минималните тарифи са ключови за защита на сектора. Той подчерта, че инфлацията и нарастващите разходи за поддръжка правят все по-трудно поддържането на качествен автопарк и наемането на млади водачи.