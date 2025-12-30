Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите

В новогодишната нощ клиентите на таксиметровите услуги трябва да имат предвид, че след 21:00 часа няма да могат да използват банкови карти, а много приложения за такси разчитат именно на тях. Затова плащането ще се извършва само в лева или евро, като шофьорите ще приемат кеш.

Част от апаратите на такситата автоматично ще преминат на евро от 0:00 часа на 1 януари, но по-старите модели трябва да бъдат ръчно пренастроени. Това създава риск клиентите да видят цената на дисплея в лева вместо в евро и трябва да проверяват касовите бонове, където и двете валути се визуализират.

Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат, уточни: „Всички апарати от новия модел ще преминат автоматично в 0 часа. В момента апаратът работи в лева за километри. В след 0 часа този апарат ще се обърне и тук ще се визуализира евро на километър, съответно цената няма вече да бъде 1,46, а ще бъде 0,75 евро. И първоначалната такса вече няма да показва 2,94, а ще показва 1,50.“

По-старите модели обаче изискват ръчна намеса, тъй като софтуерната доработка закъснява. Цветков обясни

„Това е ръчна доработка на апарата, тя се извършва с подмяна на процесор, и процесорите, които командват автоматизацията, дойдоха в сервизите в ограничени бройки едва преди 4 дни.“

Той предупреди, че клиентите трябва да внимават при старите апарати и да проверяват какво е изписано на дисплея и на касовите бонове:

„При абсолютно всички случаи трябва да се уверят, като си вземат касовия бон и погледнат колко евро им струва курсът. На стария и новия модел има цена и в лева, и в евро. Това е най-сигурният начин да се избегнат проблеми.“

Що се отнася до връщането на ресто в евро, Цветков посочи: „От синдиката направихме тест кейс в няколко банки, но в масовия случай връщането ще бъде в левове. Законът позволява при липса на достатъчно евро да се върне в лева, така че по никакъв начин няма да се наруши закона.“

Той добави, че шофьорите трябва да работят с двe валути едновременно и да изчисляват курсовете внимателно.БНТ