Такси блъсна пенсионерка на пешеходна пътека в Благоевград

Възрастна жена бе блъсната от таксиметров автомобил на пешеходна пътека в Благоевград. Инцидентът стана днес около 9.30 ч. на ул. „Васил Левски“. Пострадалата е откарана за преглед в благоевградската болница. Направени са й изследвания, които са установили, че е с мозъчна травма и оток, поради което се налага специализирано лечение.

69-годишната жена е транспортирана за софийската болница „Св. Анна“. След пътния инцидент движението в района на местопроизшествието бе временно затруднено заради процесуално-следствените действия. Полицаи са извършили оглед и тествали водача на таксито за алкохол и наркотици.

Причините за инцидента се изясняват, образувано е досъдебно производство. За случая е уведомен дежурен прокурор.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА