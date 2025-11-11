Такси блъсна 16-г. момиче в Благоевград, транспортираха го за „Пирогов“

3 инцидента с пешеходци на бул. „Св.св. Кирил и Методий“ за 10 дни

Двама пешеходци бяха блъснати в Благоевград в рамките на 10 часа на 10 ноември. Първият инцидент станал около 11:00 часа в района на ул. „Стефан Стамболов“, когато лек автомобил „Фолксваген Кади“ с 53-годишен водач от с. Покровник извършвал маневра на заден ход и блъснал 68-годишна жена. Пострадалата благоевградчанка е с фрактура на рамото. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Вторият инцидент стана около 21:00 часа на бул. „Св.св. Кирил и Методий“, когато таксиметров автомобил „Киа Сийд“ с 41-годишен водач блъснал 16-годишно момиче от града. Вследствие на удара девойката е получила епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб, транспортирана е за лечение в болнично заведение в София. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Инцидентите с пешеходци в Благоевград зачестиха, като 3 от тях се случиха на бул. „Св.св. Кирил и Методий“ през няколко дни. Припомняме, че миналата седмица там бе блъсната 65-годишна жена, докато пресича пешеходна пътека. При удара лекият автомобил „Опел Зафира“ я изхвърля в насрещното платно и като по чудо тя не попада под гумите на друга кола. Пострадалата пешеходка от с. Крупник се отърва само с комоцио. Пробите на 67-годишния шофьор от Добринище за алкохол и наркотични вещества бяха отрицателни.

Пешеходец бе блъснат на бул. „Св.св. Кирил и Методий” на 31 октомври в района на магазин „Office 1“. Мъж, притичал по пътното платно в опит да пресече, бе ударен от джип. Шофьорът на автомобила е карал бавно и успял веднага да спре. След удара мъжът станал на крака, бил адекватен и казал, че бърза към неговата кола, която била наблизо и оставена на аварийни. При прегледа в СПО на МБАЛ – Благоевград бе установено, че е с ожулвания и стресиран, но без сериозни наранявания.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА