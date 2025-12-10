Талантите от Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград покориха публиката на коледния концерт в зала „П. Яворов”

Коледният концерт на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград събра на една сцена в зала „П. Яворов“ талантите от всички школи. Празничната програма покори публиката още в самото начало, а всяко следващо изпълнение засилваше коледното настроение и превръщаше вечерта в празник на творчество и вдъхновение.

Възпитаници от различните школи се изявиха с фолклорни и гайдарски изпълнения, модерни коледни песни и инструментални произведения, придружени от танцови съчетания.

В началото на концерта кметът на Благоевград Методи Байкушев поздрави участниците и гостите, като отбеляза колко важно е децата да имат възможност да развиват своя талант и въображение.

Тази година концертът включваше и нов елемент – екипът на „Благо ни е“ засне кратки видеа с участието на школите.

Преди началото на концерта във фоайето гостите разгледаха презентации на школите по английски език, „Мисли зелено“ (екология), Артпалитра, декоративно-приложно и изобразително изкуство, керамика, математика, техническо конструиране, програмиране и графичен дизайн, както и на Общинския младежки парламент. Изложените материали показаха богатото разнообразие от дейности и творчески постижения на децата през годината.

ИВАН ИВАНОВ