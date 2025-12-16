Тандем на „Импулс“ дебютира с двойно сребро при младежите

Състезателите на „Импулс“ (Бл) Матия Маркучи и Никол Милчева направиха успешен дебют при младежите и спечелиха 2 сребърни медала от международния турнир по спортни танци в Бургас. Край морето двойката на благоевградския клуб представляваше Италия и зае втори места на стандарт и латина. Възпитаниците на треньорката Десислава Петачка се наредиха сред призьорите в по-ниските възрастови групи.

М. Маркучи и Н. Милчева заедно с М. Димитров и Й. Миндова Ив. Дългъчев, Цв. Малчева, Й. Младенов и Н. Шаламандова с треньорката Д. Петачка А. Дългъчев и Ил. Паскова



Марио Димитров и Йоана Миндова взеха сребро на стандарт и бронз на латина сред децата до 12 г. Йордан Младенов и Никол Шаламандова (до 9 г.) са трети на стандартни танци, а Иван Дългъчев и Цветелина Малчева (до 9 г.) се окичиха с бронз на латиноамерикански. Андрей Дългъчев и Илина Паскова (до 11 г.) влязоха във финала на стандарт, но завършиха пети. В проявата се включиха над 150 тандема от 52 държави.

ИВАН ДЕЛЧЕВ