Танкерът „Кайрос” вече е пред Бургаския залив. На 8 морски мили от Созопол и на 8 от Поморие, „Кайрос” пусна котва отново с помощта на генератор, който подава захранване към котвената система. В 19:00 от „Морска администрация” се поздравиха с успешна операция, предава Нова.

„Кайрос” е пристигнал на предвиденото място по-бързо от първоначално очакваното. В открито море се е движел с 2 морски мили в час, а след като се е появил и попътен вятър, е вдигнал до 6 морски мили.

Следва „Морска администрация” да определи разумен срок за компанията корабособственик, която да погаси финансовите си задължения. След това страната може да предяви и съдебни искове.

„Сега корабът ще бъде задържан с моя заповед, тъй като е в отговорния район на дирекцията, за която аз отговарям. Ще му бъдат извършени допълнителни проверки, а на корабособственика ще му предявим разходите. Разбира се, след като ги калкулираме, още не са изчислени”, заяви капитан Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация”-Бургас.