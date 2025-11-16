Танцьори от цялата община Симитли се събраха за 10-г. юбилей на клуб за народни танци „Кръшно хоро“

Танцьори от цялата община Симитли се събраха, за да отбележат 10-годишния юбилей на клуб за народни танци „Кръшно хоро“! Десет години страст, труд и любов към българския фолклор, които превърнаха клуба в истинско танцово семейство.

Фолклорът и народните танци са повече от движения – те са душата на общността, мост между поколенията и начин хората да се свързват чрез музика, ритъм и традиция. Танцът обединява, вдъхновява и носи радост, а сцената става място, където усилията, репетициите и любовта към българската култура оживяват пред очите на всички.

Сърдечни поздравления към създателката на клуба Силвия Занева и към Йордан Златев, който с неизчерпаемо търпение, всеотдайност и любов към фолклора продължава да поддържа духа на клуба жив.

Нека всяка репетиция носи още повече смях, настроение и енергия, а на сцената – смелост и увереност! Пожелаваме клубът да продължава да расте, да обединява хората и да носи радост с всяка стъпка и всяко завъртяно хоро. На още много години, пълни с ритъм, приятелство и магията на българския фолклор!