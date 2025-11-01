Таранът В. Шишков усилва огневата мощ на „Пирин“ (ГД) в Радомир

Таранът Виктор Шишков отново е на разположение на треньорския щаб за днешното гостуване на „Пирин“ (Гоце Делчев) в Радомир. Опитният ветеран пропусна 2 мача заради червения си картон в дербито с „Банско“ преди 3 седмици. За сблъсъка с челника „Струмска слава“ се очаква включването на Арсен Русев, който дълго лекуваше контузия, на вече тренира със съотборниците си и даде индикации, че наваксва в кондиционно отношение.

Заедно с тима се подготвя и Даниел Головодов. Той не е играл в официален мач от края на миналия сезон, защото получи травма. Боян Камбуров отново се очаква да води нападението, след като се оказа, че болежките му не са сериозни.

„Намираме се в доста деликатна ситуация, но ще трябва да се мобилизираме и да търсим достойно представяне срещу един от водещите отбори в групата. Няма какво да търсим някакви оправдания или да се извиняваме. Излизаме максимално съсредоточени и без значение срещу кой отбор играем, ще трябва да печелим точки. Заемаме такова място в класирането, което не ни позволява приливи и отливи“, обяви старши треньорът на пиринци Радослав Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ