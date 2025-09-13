Таранът Ил. Димитров под въпрос преди важното домакинство на „Марек“ с „Локомотив“ (ГО)



Централният нападател на „Марек“ Илия Димитров е под въпрос до последно за важния мач с „Локомотив“ (Горна Оряховица) на стадион „Бончук“ днес. Основният футболист в атаката на дупничани от няколко дни изпитва сериозни болки в кръста и тренира на облекчен режим. Новият старши треньор Танчо Калпаков се надява, че ще може да разчита на тарана при повторния си дебют, но няма да рискува здравето му, ако не е напълно готов. Не е изключено атаката на „Марек“ да води най-новото попълнение Димитър Законов, а Ил. Димитров да влезе през втората част, ако резултатът го налага. Дупнишкият тим е притиснат до стената, като няма победа във Втора лига от първия кръг, когато с кански мъки надви дубъла на „Лудогорец“.

„Виждам, че има импулс сред момчетата, тренират с настроение. Надявам се всичко това да го пренесем в мача. След тези негативни резултати от съществено значение е да победим. В момента важен е резултатът, защото много по-различна е обстановката, когато отборът побеждава. На този етап искаме да вземем победата, без голямо значение как ще я постигнем. Надявам се да мога да използвам Илия Димитров, но само ако е готов да играе“, заяви Т. Калпаков. След загубеното дерби от „Етър“ съперникът на дупничани също освободи досегашния си наставник. На мястото на Николай Панайотов временно застана Марин Байчев. „Може би най-големият ми проблем е именно това, че противникът предприе треньорска рокада и има една неизвестност. Но същото се отнася и за тях“, коментира темата предводителят на марекчани.

