Тарт със смокини, орехи и крема сирене

Необходими продукти
За основата
брашно – 200 г
масло (студено) – 100 г
захар – 2 с.л.
жълтък – 1 бр.
студена вода – 2 – 3 с.л.
щипка сол
За плънката
крема сирене – 200 г или маскарпоне
рикота – 100 г
мед – 2 с.л.
яйце – 1 бр.
ванилия – няколко капки
За гарниране
пресни смокини – 6 – 7 бр.
орехи – 50 г
мента – за украса
мед – за завършек
Начин на приготвяне
Брашното се смесва със сол и захар, прибавя се студеното масло и се стрива на трохи. Добавят се жълтъкът и студената вода до получаване на гладко тесто. Завива се във фолио и се оставя в хладилник за 30 минути.
Тестото се разточва и се поставя във форма за тарт като се оформя и борд отстрани. Надупчва се с вилица и се пече на 180°C за 10 минути (с „сляпо печене“).
През това време се разбъркват крем крема сиренето, рикотата, яйцето, медът и ванилията до хомогенна смес. Сместа се изсипва върху полуизпечената основа.
Смокините се нарязват на половинки или шайби и се подреждат отгоре. Поръсват се с едро нарязани орехи. Смокиновият тарт се пече още 20-25 минути на 180°C, докато тартът стане златист.
Поднася се леко охладен, полят с мед и украсен с мащерка или мента.