Тарт със смокини, орехи и крема сирене

Необходими продукти

За основата

брашно – 200 г

масло (студено) – 100 г

захар – 2 с.л.

жълтък – 1 бр.

студена вода – 2 – 3 с.л.

щипка сол

За плънката

крема сирене – 200 г или маскарпоне

рикота – 100 г

мед – 2 с.л.

яйце – 1 бр.

ванилия – няколко капки

За гарниране

пресни смокини – 6 – 7 бр.

орехи – 50 г

мента – за украса

мед – за завършек



Начин на приготвяне



Брашното се смесва със сол и захар, прибавя се студеното масло и се стрива на трохи. Добавят се жълтъкът и студената вода до получаване на гладко тесто. Завива се във фолио и се оставя в хладилник за 30 минути.

Тестото се разточва и се поставя във форма за тарт като се оформя и борд отстрани. Надупчва се с вилица и се пече на 180°C за 10 минути (с „сляпо печене“).

През това време се разбъркват крем крема сиренето, рикотата, яйцето, медът и ванилията до хомогенна смес. Сместа се изсипва върху полуизпечената основа.

Смокините се нарязват на половинки или шайби и се подреждат отгоре. Поръсват се с едро нарязани орехи. Смокиновият тарт се пече още 20-25 минути на 180°C, докато тартът стане златист.

Поднася се леко охладен, полят с мед и украсен с мащерка или мента.





