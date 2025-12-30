Отбор „Полена“ вдигна купата на коледния турнир в памет на Иван Янчев

Отборът на „Полена“ спечели тазгодишното издание на традиционния коледен футболен турнир в памет на Иван Янчев. Спортното събитие отново събра на едно място приятели, съмишленици и почитатели на футбола, обединени от уважението към паметта на дългогодишния футболен деец и обичан приятел на спорта от село Черниче – Иван Янчев.

Турнирът, който се организира повече от 20 години, е утвърдена спортна традиция в община Симитли и се провежда под ръководството и патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, със съдействието на ФК „Септември“ (Симитли). Срещите се изиграха на изкуствените терени на спортната база на стадион „Септември“.

В един от оспорваните двубои от програмата отборите на „Ораново“ и „Осеново“ се изправиха един срещу друг, като срещата завърши с победа 3:1 за „Осеново“. В големия финал на терена излязоха „Полена“ и „Севера“, за да определят шампиона на турнира. След категорична игра и четири отбелязани гола, „Полена“ заслужено триумфира с 4:1, оставяйки „Севера“ на второ място. Третото място в крайното класиране завоюва отборът на „Осеново“.

Турнирът бе уважен и от народния представител Стефан Апостолов, който заедно с многобройната публика проследи срещите. На трибуните присъстваха още настоящи и бивши футболисти, които през годините многократно са взимали участие в надпреварата, превръщайки събитието не само в спортно състезание, но и в празник на приятелството, приемствеността и футболните традиции, както и звездата на „Левски“ (София) – Радослав Кирилов.

След приключването на всички мачове, кметът на община Симитли Апостол Апостолов, заедно с утвърдени футболни имена от общината – Радослав Бачев, Радослав Митревски, Антон Бачев и Димитър Атанасовски, както и изпълнителният директор на ФК „Септември“ (Симитли) – Пламен Скендерски, наградиха отборите, достигнали до финалната фаза на турнира. На церемонията присъства и синът на Иван Янчев – Борислав Янчев, който поздрави участниците и връчи купата за първо място.

Освен купи и парични награди за първите три отбора, както всяка година бяха раздадени и индивидуални отличия. Плакетът в памет на Иван Янчев получи кметът на село Полена – Веселин Топузов, който взе активно участие през всички дни на спортната надпревара.

Индивидуалните награди бяха разпределени както следва:

• Най-добър вратар – Николай Мутавджийски

• Най-добър защитник – Даниел Кюртов

• Голмайстор на турнира – Марио Топузов

• Най-полезен играч – Росен Петров

• Най-добър нападател – Ивайло Мутавчийски

Традиционният коледен турнир в памет на Иван Янчев за пореден път доказа, че спортът е много повече от резултати – той е средство за съхраняване на спомени, изграждане на приятелства и предаване на ценности между поколенията. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов и спортно-техническият екип на ФК „Септември“ (Симитли) благодариха на всички участници и гости, като им пожелаха здраве, спортсменски дух и нови срещи на терена през следващата година.

