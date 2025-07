ТВ парти без угризения: Защо екраните невинаги са вредни

През последните години психолози и експерти по социални мрежи все по-често предупреждават за последствията от прекомерното време, прекарано пред екраните, пише CNBC Make It.

В своя доклад от 2023 г. „Епидемията на самотата и изолацията“ американският главен хирург Вивек Мърти посочва социалните мрежи като една от водещите причини младите хора да се чувстват по-самотни от всякога.

„Технологиите често изместват срещите лице в лице, монополизират вниманието ни, понижават качеството на общуването и дори разрушават самочувствието ни“, пише Мърти.

Темата стои и в основата на бестселъра The Anxious Generation на социалния психолог Джонатан Хайд от Нюйоркския университет, който твърди, че технологиите буквално пренастройват мозъците на младите хора и допринасят за депресивни и тревожни състояния.

Несъмнено разумният контрол върху достъпа до технологии е важен. Но съществуват и начини екраните да бъдат полезни, а не само да вредят.

Журналистката Аманда Хес, автор на Second Life: Having a Child in the Digital Age, споделя някои неочаквани открития по темата.

„Оценявам времето пред екрана много повече, отколкото преди“, казва тя пред CNBC Make It.

Телевизията играе важна роля в един труден за Хес период, когато синът й – тогава на три години, претърпява тежка операция. Процедурата, както разказва тя, е тежка както физически, така и психически за едно малко дете.

Първоначално Хес се тревожи дали е правилно детето й да прекарва часове в гледане на телевизия, но психолог я уверява, че в случая това е нещо напълно нормално.

„Това е същото, което всеки възрастен би направил след медицинска интервенция – просто си пускаш любимите предавания, за да се почувстваш по-добре“, казва тя. „А за нас това беше изключително полезно“.

Днес Хес често позволява на сина си да гледа телевизия, когато й се налага да върши домакинска работа или да се включва в работни срещи. „Вкъщи си организираме истинско ТВ парти“, разказва тя.

Въпреки че прекомерното време, прекарано пред екрана, може да доведе до проблеми като по-малка концентрация или усещане за изолация, не всяко медийно съдържание е вредно.

Психологът Глория Марк подчертава, че дългите формати – без значение дали книги, статии или задълбочени документални филми, стимулират по-дълбоко мислене и ангажираност.

„Много от нещата в социалните мрежи са създадени така, че да ни шокират или да предизвикат базови емоции като изненада, гняв или смях“, обяснява Марк. „Подобни емоции ни държат на повърхностно ниво, докато когато четем книга или обемен материал, имаме време да осмислим по-задълбочено съдържанието.“

Тя дава и няколко практични съвета как да бъдем ангажирани с по-качествено съдържание:

Отделяйте специално време за четене или гледане на задълбочени материали;

Избирайте книги и статии, които ви увличат и подтикват към размисъл;

Концентрирайте се върху хартиени издания, за да избегнете разсейването от телефона. И накрая, не бива да забравяте, че е важно да следите какво гледат децата ви, но е напълно нормално и самите вие да си давате почивка – или, както Аманда Хес го нарича, време за истинско „ТВ парти“.