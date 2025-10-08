Тежка авария на площад „България” остави жителите на Сандански 7 часа без вода

Тежка авария на централния площад „България” остави без питейна вода по-голяма част от жителите на Сандански вчера. На същото място преди няколко дни на няколко метра бе избила вода. Тогава аварийната група към общинско дружество УВЕКС работи през нощта, но сега поради силния теч водата бе спряна около 9.00 часа, като първоначално бе обявено, че до 15.00 ч. ще бъде пусната.

Без вода остана централната градска част, както и търговската улица „Македония“, бул. „Стефан Стамболов“, улиците „Рила”, „Славянка”, „Чудомир Катранджиев”, „Асен Василев”, „Васил Левски”, „Любен Каравелов” и др., съобщи управителят на водното дружество инж. Димитър Димитров. По думите му ежедневно в града се отстраняват по 4-5 аварии в почти всички квартали. Водопроводът е стар и се пука, няма причина да се предизвиква паника сред населението.

Теж­ка ава­рия ос­та­ви де­сет­ки сан­дан­ча­ни 7 ча­са без во­да

За­ве­де­ния­та спряха ра­бо­та за­ра­ди лип­са на во­да



„В сезона на засушаване авариите зачестяват. Тук аварията е и поради факта, че тръбата е с изтекъл срок на годност. Сменихме 6 метра в цял участък. Неудобството е за всички граждани, но друг начин няма. Всички сме на място, но се изисква време, за да бъде отстранена аварията”, каза Д. Димитров.

Причината за тежките аварии се дължи на амортизираната и стара водопроводна мрежа изграждана преди повече от 60 години, и се нуждае от спешна подмяна, но заради липса на средства се ремонтира на парче, посочи инж. Д. Димитров.

Вчера малко преди 16.00 ч. водата бе пусната.

ЛИДИЯ МАНЕВА