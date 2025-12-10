Тежка авария остави за 6 часа без питейна вода голяма част от жителите на Сандански

Рано сутринта вчера заради тежка авария на отклонение на централния водопровод на бул. „Свобода” в Сандански водата бе спряна. На същото място преди няколко дни, на няколко метра от аварията, бе избила вода. Тогава аварийната група към общинско дружество УВЕКС работи през нощта, но сега поради силния теч водата бе спряна малко след 8.00 ч., като първоначално бе обявено, че към 17.00 ч. ще бъде пусната.

Без вода останаха централна градска част, търговската улица „Македония“, бул. „Стефан Стамболов“, улиците „Рила”, „Славянка”, „Чудомир Катранджиев”, „Асен Василев”, „Васил Левски”, „Любен Каравелов”, „Първи май” и др., съобщи управителят на дружеството инж. Димитър Димитров.

„Лошото е, че аварията е на централния булевард и това създава сериозни проблеми за местното население. Аварийната група бе на място от сутринта и работи докъм 14.00 ч. След това започна поетапно пускане на водата, за да избегнем последващи аварии – каза Д. Димитров. – Водопроводът е стар и се пука. Няма причина да се предизвиква паника сред населението. Тук аварията е поради факта, че тръбата е с изтекъл срок на годност. Наложи се да спрем водата, неудобството е за всички граждани, но друг начин няма”, каза Д. Димитров.

ЛИДИЯ МАНЕВА