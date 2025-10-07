Тежка загуба у дома отдалечи „Бизони“ от титлата, койотите останаха четвърти

Тежка загуба у дома отдалечи „Бизони“ (Бл) от бейзболната титла. Избраниците на играещия наставник Ясен Неделчев паднаха от „София Блус“ с 1:13 и вече изостават с 1:2 победи във финалната серия. Четвъртият мач е отново на стадион „Портър Фийлд“ в парк Бачиново в събота. Тогава благоевградчани трябва задължително да спечелят, иначе златото за 8-ми пореден път отива в ръцете на столичния тим, за който се състезава и бившият състезател на бизоните Николай Каращранов. Като питчер за домакините започна Александър Благоев, а няколко ининга преди края го замени Теодор Димитров. Успеха на блусарите от възвишението изкова националът Евгений Черноземски. За разлика от първия двубой в серията, който загубиха с 15:19, гостите ограничиха грешките в защита и батираха мощно.

Н. Каращранов батира пред погледа на благоевградския кетчер М. Шопски

Я. Неделчев и част от съекипниците му гледат обезверени края на мач №3 от финалната серия

Местните фенове нямаха поводи за радост на ст. „Портър Фийлд“

Ив. Пейчовски удари първия си хоумрън

Койотите финишираха сезона на 4-то място

На другия полюс бяха бизоните, допуснали поредица пробиви в аутфилда. Същевременно на стадион „Октомври“ в София „Койоти“ (Дуп) падна от „НСА-Лъвове“ с 3:7 и се размина с бронза след общ резултат 1:2 победи. Бейзболистите на треньора Кирил Ананиев водеха с 2:0 до петата част, когато започна възходът на противника с хоумрън на Данаил Тренев. В 6-ия ининг местният отбор вече водеше с 5:2, а до края питчерът Панайот Жълтов удържа безпроблемно дупнишката атака. За койотите до последно на хълма остана Георги Тренков, първи хоумрън в кариерата си направи младият му съекипник Иван Пейчовски. Така формацията от Града на барикадите зае четвърто място, но се отказа от предстоящия турнир за купата на България.

ИВАН ДЕЛЧЕВ