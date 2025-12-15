Топ теми

Тежка катастрофа край Дупница! Режат колата, за да извадят мъртвото тяло на шофьора-украинец

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 357 )

Снощи при ПТП на АМ „Струма“ е загинал 59-годишен водач на л.а. „Тойота“.  Произшествието е възникнало в близост до пътен възел „Дупница – Юг“, водачът нарушил правилата за движение, като е навлязъл в ускорителната лента, ударил се е в мантинела и се е забил в канавка. Трупът е изваден от автомобила със съдействието на екип от РСПБЗН, закаран е за аутопсия в кюстендилската болница. Загиналият е украински гражданин. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *