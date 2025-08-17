Тежка катастрофа с пострадали в Пазарджишко

Тежка катастрофа с пострадали на пътя между селата Главиница и Радилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

По първоначална информация е имало удар между два автомобила. На място са изпратени полицейски екипи, противопожарен автомобил и две линейки.

Няколко души от двете коли са транспортирани в областната болница в Пазарджик. Все още няма данни за самоличността и състоянието на пострадалите.

Пътят в района на инцидента е временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочват през село Капитан Димитриево.





