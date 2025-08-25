Топ теми

Тежка катастрофа с 3 автомобила взе жертва край Севлиево

Шофьор с 2,24 промила алкохол е предизвикал катастрофа с една жертва и петима ранени. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Произшествието е станало в неделя вечерта. Сигналът е подаден в 22:28 часа в Районното управление на Севлиево, предава кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов. 

Инцидентът е станал край комплекс с басейн на изхода на Севлиево, допълват от полицията.

Три автомобила са участвали в пътнотранспортното произшествие, жертвата е жена, подробности за инцидента се очакват на по-късен етап през деня посочиха от ОДМВР – Габрово.



