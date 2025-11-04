Тежка контузия на капитана Малкия Валяк помрачи настроението на комитите след първата победа за сезона

Радостта от първите 3 точки накуп за „Беласица“, извоювани в Своге, бе помрачена от тежката контузия на капитана Кирил Георгиев. Оказа се, че Малкия Валяк е счупил капачка на коляното си след сблъсък с Димитър Яръмов, което означава че 32-годишният страж е аут за много месеци напред.Наставникът Живко Желев трудно сдържа емоциите си след успеха.

Ж. Желев най-сетне си отдъхна

„В интерес на истината беше дълго чакана, но е напълно заслужена победа. Определено бяхме по-стойностният отбор на терена, създадохме доста ситуации, отмениха ни три гола, къде правилно, къде не. Не обръщаме внимание на това. Важното е, че спечелихме и счупихме нулата. Сега е времето футболистите да повярват в своите възможности и да разкрият потенциала, с който разполагат. Играхме дисциплинирано, бяхме много компактни. Използвахме моменти, в които имахме възможност да развиваме позиционни атаки, също така и да контраатакуваме. Непризнатите голове дойдоха след статични положения, които бяха отработени. Най-вероятно няма да бъдат отменени занапред, когато имаме още по-добър синхрон. Искам да подчертая, че оставаме здраво стъпили на земята, защото все още сме последни. Евентуално следващият мач ще ни изстреля в друга орбита, ако успеем да победим, което ще е още по-трудно. Отнасяме се сериозно към всеки един двубой, за да можем да натрупаме точков актив, и тогава вече ще говорим за друго развитие на отбора и друг начин на игра. Към момента изоставаме на три точки от отборите, които преследваме. Настигнем ли ги, започваме да преследваме другите, които са над тях. Точковата разлика не е голяма, но не е и малка. Сега целта е да натрупаме точки до края на есенния полусезон, а след това гарантирам, че ще изглеждаме по различен начин“, коментира предводителят на комитите. Той бе записал едва 5 полеви резерви в тимовия лист срещу шоколадите, след като здравословни проблеми попречиха на левия бек Аспарух Шамкалов /висока температура/, централния нападател Константин Йорданов /травма в гърба/ и крилото Илиян Филчев /болки в бедрото/ да се качат в клубния автобус.

СТАНЧО СТАНЧЕВ