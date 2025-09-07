ТЕЖКА СВАТБА! Известни стоматолози омъжиха дъщеря си

Семейството стоматолози Венета и Валентин Павлови от Перник вдигнаха тежка сватба . Дъщеря им Ева се омъжи за любимия си Иван, а тържеството бе в столичен хотел. Младата дама също е лекар по дентална медицина. Гост на пищното събитие бе певицата Ива Давидова, близка на семейството.

„Сватба е! Хора, които обичам от цялото си сърце! Горчиво, младо семейство! ОБИЧАЙТЕ СЕ завинаги! Обичам ви цялата фамилия!“. Това написа в социалната мрежа певицата Ива Давидова, която качи снимки от щастливото събитие.

В същия столичен хотел бе и сватбата на сина на Павлови, Огнян, който се ожени за красивата Цветелина. И младите вървят по стъпките на родителите си в професията на стоматолози.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





