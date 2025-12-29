Тежко ПТП с 5 пострадали край с. Пастух

На 24.12.2025 г. – малко след полунощ, е възникнало ПТП на пътя между селата Пастух и Четирци. 21-годишен водач на л.а. „Мерцедес“, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, е загубил контрол над автомобила и се е блъснал в мантинела, после е паднал в крайпътно дере. При пътния инцидент са пострадали водачът и 4-мата пътници, 2 лица от пътниците са непалнолетни. Тестовете на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Пострадалите са настанени в здравно заведени, контактни са. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.