Тежък трафик в празничния 6 септември

Изключително натоварено е движението по пътя Симитли – граничен пункт Кулата.

В Кресненското дефиле и в Кресна автомобилите се движат бавно, като на места се образуват тапи.

Очаква се трафикът да се засили още повече до обяд и да продължи да е тежък през целия ден.Предприети са мерки от страна на АПИ като е въведено реверсивно движение в района на Симитли и лентите в посока Гърция са две.

От полицията ще следят трафика и при нужда ще го регулират. При възможност хората могат да използват и алтернативния граничен пункт с Гърция – този при Гоце Делчев „Илинден – Ексохи“.





