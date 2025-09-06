Топ теми

Тежък трафик в празничния 6 септември

Събития
Изключително натоварено е движението по пътя Симитли – граничен пункт Кулата. 

В Кресненското дефиле и в Кресна автомобилите се движат бавно, като на места се образуват тапи. 

Очаква се трафикът да се засили още повече до обяд и да продължи да е тежък през целия ден.Предприети са мерки от страна на АПИ като е въведено реверсивно движение в района на Симитли и лентите в посока Гърция са две. 

От полицията ще следят трафика и при нужда ще го регулират. При възможност хората могат да използват и алтернативния граничен пункт с Гърция – този при Гоце Делчев „Илинден – Ексохи“.



