Тежък трафик към Гърция! Километрична колона в Кресненско, „хорото“ се мести към Симитли

Трафикът към Гърция е тежък, става ясно от публикации на пътуващи във фейсбук. Задръстването е отново при светофара на Кресна, както и в самото дефиле в посока Гърция. Тапата е голяма

„Такъв светофар няма никъде в Шенген…

Да сложат светофар -Да,НО да е с ефект и полезен за всички без ограничения!“, коментира ситуацията Elita Mihailova .

Vladimir Sandev пък се опита да изчисли колко души има в отсечката:

4 км преди светофара=4000м/4м=1000 автомобила х 3 ,4 души =4000 души, зад нас до ханчето още толкова, пресмята той.

Hristo Stamboliev сякаш е уличил най-точната думичка за колоната:

„Хорото се мести към Симитли“.

Преди няколко часа Sophia Mirchova публикува снимка на опашката след границата преди тол-а:

Tzvetelina Dimitrova се включи в дискусията: „И ние в събота се бяхме задръстили така, но в един момент вдигнаха бариерите и ни пуснаха без да плащаме.“

Ситуацията не е нещо ново в сезона на отпуските. Надеждата е извеждане на трафика.

3 обединения, 2 фирми и 1 физическо лице подадоха документи за участие в обществената поръчка на АПИ за 2,5 млн. лв., която трябва да избере изпълнител за идейно проектиране на новото двулентово пътно трасе, което ще изведе транзитния трафик от Кресненския пролом и ще запази трасето на съществуващия път I-1 през дефилето само като локален.





