Тези масла могат да спрат изтъняването на косата

Ако напоследък забелязвате повече коса на възглавницата, отколкото на главата си, повярвайте ни – не сте сами. Замърсяването, стресът, натоварените работни графици, хормоналният дисбаланс, дехидратация и дори агресивните процедури могат да направят косата ви по-слаба. Но преди да се паникьосвате и да купувате скъпи серуми, върнете се към основите. Ето пет мощни масла, които наистина помагат за намаляване на изтъняването и правят косата ви да изглежда по-гъста, по-силна и по-щастлива.

Рициново масло

Рициновото масло е гъсто, лепкаво и честно казано малко трудно за отмиване, но наистина работи. Богато е на рицинолова киселина, която помага за овлажняване на скалпа, намаляване на накъсването и създава среда, в която новата коса може да поникне безпроблемно. Всеки, който някога се е опитвал да си отгледа по-гъсти вежди, знае магията на рициновото масло. Същият принцип важи и за скалпа. То покрива всеки кичур, предотвратявайки сухотата и помагайки на косата да изглежда по-плътна. Но тъй като рициновото масло е супер тежко, смесете го с по-леки масла като бадемово или кокосово, за да го балансирате. Нанесете го за една нощ и ще усетите как косата ви се трансформира след месец-два – по-мека, по-блестяща и видимо по-плътна.

Кокосово масло

Кокосовото масло прониква дълбоко, което означава, че всъщност навлиза в косъма, вместо да стои отгоре като някои луксозни серуми. Това намалява загубата на протеини, предотвратява накъсването и поддържа косата здрава отвътре.

Ако косата ви изтънява поради топлинно увреждане, боядисване или химическо изправяне, това масло е нежен лечител. Затоплете кокосовото масло с шепа листа от къри, оставете го да се охлади и го нанесете върху целия скалп. Листата от къри са пълни с бета-каротин и антиоксиданти, което прави маслото още по-ефективно за повторен растеж.

Бадемово масло

Мислете за бадемовото масло като за успокояваща спа процедура за стресиран скалп. То е богато на витамин Е, магнезий и омега-3 мастни киселини, на практика всичко, от което косата ви се нуждае, за да възстанови силата си.

Ако косата ви е чуплива, отпусната или изглежда прозрачна в краищата, бадемовото масло подхранва кичурите и възстановява еластичността. Също така намалява цъфтящите краища, което автоматично прави косата да изглежда по-гъста и по-здрава.

Бадемовото масло е леко, мирише приятно и не утежнява косата, което го прави идеално за ежедневна или през ден употреба за хора с фина коса.

Бонус съвет: Смесете бадемовото масло с няколко капки етерично масло от розмарин за допълнителна подкрепа на растежа.

Сусамово масло

Въпреки че сусамовото масло е известно в готвенето, Аюрведа го смята за мощно средство за сгъстяване на косата. То е затоплящо по природа и подобрява кръвообращението на скалпа, което означава по-добро доставяне на хранителни вещества до корените на косата. А здрави корени = по-малко изтъняване.

Сусамовото масло съдържа също антиоксиданти, витамин B комплекс и аминокиселини, всички от съществено значение за растежа на косата. В Аюрведа се използва в процедури като широдхара и абхянга, защото успокоява нервите, намалява стреса (основна причина за изтъняване) и укрепва фоликулите отвътре.

Един прост ритуал: Загрейте сусамово масло, масажирайте го в скалпа си, покрийте косата си с топла кърпа за 15 минути и след това измийте. Скалпът ви ще се почувства отпуснат, подхранен и готов за нова коса.

Как да използвате тези масла за най-добри резултати

Нанасянето на масло не е просто продукт, а практика. Ето как да го накарате да работи:

Загрейте леко маслото преди употреба. Топлото масло попива по-добре.

Масажирайте 5-7 минути. Това стимулира кръвообращението, тайната на растежа на косата.

Дръжте го поне един час (идеално е да го оставите цяла нощ).

Бъдете последователни. Два пъти седмично в продължение на 6-8 седмици може да покаже видими промени.

И да, избягвайте да връзвате косата си твърде стегнато, когато е нанесена с масло. Тогава косата ви е по-мека и по-склонна към накъсване.