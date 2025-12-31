Тези мъже просто не стават за брак

Във всяка връзка идва момент, когато партньорите са изправени пред избор – да узаконят ли отношенията си или просто да продължат по ръзлични пътища. Но дори да сте безумно влюбени в партньора си, трябва добре да помислите, преди да преминете към „следващото ниво“ – ако той попада сред долуизброените типове мъже , по-добре не се обвързвайте с него! Представяме ви 5 типа мъже, с които е по-добре да не сключвате брак .

Глупав мъж Опитът показва, че за една интелигентна жена е много трудно да живее с глупав мъж. Тя ще трябва цял живот да се преструва на глупава, за да не изглежда глупав мъжът в нейните очи и в тези на околните. Мъж със зависимости Стойте далеч от мъж, който е пристрастен към хазарта или алкохола. По правило тези зависимости остават завинаги. Дори и временно мъжът да се откаже от тях, в определен момент той отново ще се върне към пороците си. Със сигурност той ще ви обещае, че това няма да се повтори, но е по-добре да не вярвате на обещанието му. Мъж, който е по-голям от вас с повече от 20 години Да, има случаи, когато възрастта на партньорите няма значение. Но все пак голямата възрастова разлика означава, че двамата принадлежат към различни поколения. Разликата във възрастта от 10-15 години е напълно приемлива, но ако е на повече от 20 години, това рано или късно може да създаде проблем и за двамата съпрузи. Но дали една жена ще успее да преодолее възрастовите различия с любимия си и да разбере мирогледа му, това е въпрос на лични виждания. Ако можете да приемете и да разберете неговите ценности – това би било страхотно. Но все пак не забравяйте, че и той от своя страна трябва да направи същото. Мъж, който вярва, че е перфектен Този мъж непрекъснато ще предявява претенции към жена си за всичко! Но на практика е невъзможно напълно да се угоди на такъв човек, а и все пак да не забравяме, че перфектни хора не съществуват. Известен мъж Известните мъже (учени, музиканти, изпълнители, писатели, общественици, политици) са предимно нервни хора, напълно потопени в работата си, приемащи за даденост възхищението и поклонението от страна на околните. Едва ли бихте желали да прекарате цял живот в компанията на такъв мъж.