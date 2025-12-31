Тези мъже просто не стават за брак

Във всяка връзка идва момент, когато партньорите са изправени пред избор – да узаконят ли отношенията си или просто да продължат по ръзлични пътища. Но дори да сте безумно влюбени в партньора си, трябва добре да помислите, преди да преминете към „следващото ниво“ – ако той попада сред долуизброените типове мъже , по-добре не се обвързвайте с него! Представяме ви 5 типа мъже, с които е по-добре да не сключвате брак .
- Глупав мъж
- Опитът показва, че за една интелигентна жена е много трудно да живее с глупав мъж. Тя ще трябва цял живот да се преструва на глупава, за да не изглежда глупав мъжът в нейните очи и в тези на околните.
- Мъж със зависимости
- Стойте далеч от мъж, който е пристрастен към хазарта или алкохола. По правило тези зависимости остават завинаги. Дори и временно мъжът да се откаже от тях, в определен момент той отново ще се върне към пороците си. Със сигурност той ще ви обещае, че това няма да се повтори, но е по-добре да не вярвате на обещанието му.
- Мъж, който е по-голям от вас с повече от 20 години
- Да, има случаи, когато възрастта на партньорите няма значение. Но все пак голямата възрастова разлика означава, че двамата принадлежат към различни поколения. Разликата във възрастта от 10-15 години е напълно приемлива, но ако е на повече от 20 години, това рано или късно може да създаде проблем и за двамата съпрузи. Но дали една жена ще успее да преодолее възрастовите различия с любимия си и да разбере мирогледа му, това е въпрос на лични виждания. Ако можете да приемете и да разберете неговите ценности – това би било страхотно. Но все пак не забравяйте, че и той от своя страна трябва да направи същото.
- Мъж, който вярва, че е перфектен
- Този мъж непрекъснато ще предявява претенции към жена си за всичко! Но на практика е невъзможно напълно да се угоди на такъв човек, а и все пак да не забравяме, че перфектни хора не съществуват.
- Известен мъж
- Известните мъже (учени, музиканти, изпълнители, писатели, общественици, политици) са предимно нервни хора, напълно потопени в работата си, приемащи за даденост възхищението и поклонението от страна на околните. Едва ли бихте желали да прекарате цял живот в компанията на такъв мъж.