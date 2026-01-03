Тези 3 зодии ги е страх да се влюбят

Някои зодии просто копнеят да са във връзка, не могат да са без партньор, мечтаят за дом, семейство, щастливи са в любовта.

Други също може да искат това за себе си, но са прекалено изплашени. Страх ги е да се влюбят, да се отдадат напълно и да са уязвими. Ето кои са, според „Collective World“.

Близнаци

Те са въздушни знаци, леко отдалечени, разсеяни, вятърничави. Близнаците са общителни и сладкодумни, но предпочитат да се отдадат на интелектуални разговори, разказване на истории, понякога и клюки, вместо да говорят за чувствата си. Не могат да се сближат достатъчно на емоционално ниво с партньора. Често си менят настроенията и мненията, трудно им е да са уязвими и отдадени на един човек. Бързо им става скучно, искат разнообразие и приключения. Стоят с някого, само докато им е забавно и интересно, обикновено – не дълго.

Дева

Девите са практични, сериозни, аналитични, мислители, перфекционисти. Трябва им доста време на осмислят и обработят емоцииите си. И да разберат дали наистина могат да се доверят на някого, да проверят внимателно дали им е комфортно и дали са в безопасност с този човек. Това губи доста време и понякога половинката вече няма интерес към връзката. Дори за физическа близост, Девите се нуждаят от много време. Тези зодии прекалено много премислят нещата, не се отпускат лесно, не споделят много и съдят лесно – и себе си, и другите. Това пречи на връзките.

Козирог

Емоционална близост? Козирозите май изобщо не знаят какво е това. Представителите на тази зодия са хладни, дистанцирани, не показват емоции и чувства лесно. Освен това, те са сериозни и трудолюбиви. Прекалено фокусирани върху работата и ученето са, много са амбициозни. Кариерата и професионалните мечти често са на първо място за тях, не се отдават на романтични връзки и чувства. Избягват физическа и емоционална близост, не знаят как да споделят, това пречи са формирането на отношения.