Тези 5 думи бавно, но сигурно убиват любовта

Често ли имате разногласия с партньора си?

Чувствате ли се понякога празни и разочаровани след разговор с него? Връзката ви е на ръба на разпадането? Причината за всичко това може да са фрази, които убиват отношенията. Има няколко израза, които на пръв поглед изглеждат безобидни, но всъщност лесно разрушават любовта между мъжа и жената. Тези думи болят като удари от пръчки и камъни, с които могат да се чупят кости.

Те могат да провокират конфликти. Вижте кои са:

1. „Винаги“/„никога“.

Например: „винаги забравяш да нахраниш кучето“, „никога не искаш секс“. Няма значение по каква причина е възникнал конфликтът, важно е да не използвате тези две думи в спора, които обикновено се използват за преувеличаване на собственото ни възмущение. Тези фрази карат партньора ви да мисли, че нападките ви не са за конкретния проблем, а за неговата личност като цяло. Такива фрази не водят до нищо добро, те само предизвикват чувство на безпомощност, вина и разочарование.

Структурирайте разговора по такъв начин, че да не осъждате миналите действия на партньора си, а да обсъждате бъдещи резултати. Бъдете откровени, говорете за собствените си чувства, но не карайте партньора си да се чувства зле. Ето по-добрия вариант: „Не ми остава време да се справям с всичките си задачи. Така че ще бъда много благодарна, ако разхождаш кучето вечер. А междувременно аз ще приготвям вечерята.“

2. „Успокой се“, „охлади се“

Изричайки такива думи на партньора си, вие сякаш намеквате, че ситуацията не трябва да предизвиква емоционална реакция у него. Но всъщност няма нужда да казвате на човек как да се чувства. Мозъкът на всеки е индивидуален, вашият партньор може да реагира на дадена ситуация различно от вас и има пълното право на това.

Най-лошото, което можете да направите, е да го съдите и критикувате. Хармоничните взаимоотношения се градят върху разпознаването и разбирането на чувствата на другия човек. Ако възникне конфликт, опитайте се да изгладите дискомфорта, като пренасочите разговора към това защо партньорът ви реагира така, както и като го изслушвате. Например, ако съпругът ви е недоволен, че сте се върнали от работа късно, опитайте се спокойно да обясните причината и обещайте, че ако ситуацията се повтори, ще го предупредите предварително, че ще закъснеете доста време. Винаги може да се намери компромис.

3. „Длъжен си“.

Необходимо и нормално е да напомняте на партньора си за неговите отговорности, които не е изпълнил правилно. Основното е обаче да няма обвинения. В противен случай той ще се почувства като провал. Той може да реагира по различни начини: да ви напомни за вашите задължения, да намери извинение, да откаже да отговори и т.н.

Преди да обвините другия човек, изяснете си защо искате да говорите:

– Да получите извинение от партньора си;

– да разберете чувствата си;

– да избегнете повторение на ситуацията в бъдеще.

Ако посочвате грешките на партньора си, за да сте доволни като ги признае, тогава проблемът няма да бъде решен. Затова в разговора не използвайте „ти“, а говорете за емоциите си. Например: „Разстроена съм, защото не можа да изпратиш колета навреме.“

Не очаквайте другият да направи всичко, както му казвате. Освободете се от очакванията. Отбележете най-добрите качества на партньора си, тогава всички задачи, които той „трябваше“ да свърши, но не завърши, ще изглеждат по-малко значими и няма да има причина за конфликт.

4. „Можеш ли?“

Ставаме по-уверени, когато оценяваме истински способностите си. Помислете над тези два въпроса: „Може ли да измиеш своята чиния?“ и „Ти не можеш ли сам да си измиеш чинията?“ Има разлика в тези фрази. Първата фраза предполага въпрос за способността на лицето (дали може да отвори крана, да вземе препарата и да измие чинията си). А втората фраза предполага въпрос за желанието да извърши конкретно действие (дали лицето сега иска да измие чинията или не).

Трябва да можете да зададете въпроса правилно, особено на хора, които имат силно чувство за самоуважение. Вдъхновете партньора си да предприеме действия. Например, можете да кажете нежно и любезно: „Може ли да си измиеш чинията – имах луд ден и помощта ти ще ми бъде много полезна.“

5. „Извинявай, но…“

Най-ужасната дума в тази фраза е това „но“. То анулира всяко извинение. Често хората използват тази дума по две причини – да оправдаят или да критикуват. Целта на извинението трябва да бъде желанието да се поеме отговорност за собствените си действия, но не и за действията на партньора си.

Например, ако сте направили грешка, намерете сили да си я признаете, вместо да търсите оправдания за действията си, сякаш някой ви е подтикнал да предприемете такава стъпка. Ако партньорът ви се ядоса, след като се извини, дайте му време да помисли за ситуацията. Можете и трябва да контролирате своята реакция, но не можете да контролирате другия човек.

Не забравяйте, че думите имат голяма сила. А по време на спорове е особено важно да внимавате какво говорите.