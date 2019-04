Тейлър Суифт счупи рекорд с новата си песен

Youtube потвърди, че видеото на сингъла “Me!” на Тейлър Суифт е с 65,2 милиона гледания през първите 24 часа след пускането му, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

По този начин видеото влезе в книгите за рекорди, като направи Тейлър Суифт изпълнителката с най-много гледания на неин клип през първите 24 часа след пускането му в интернет платформата. Тя изпревари певицата Ариана Гранде, чието видео за песента “Thank U, Next” имаше 55 милиона гледания през първите 24 часа след пускането му.

За сравнение видеото за друга от най-известните песни на Тейлър Суифт през последните няколко години – “Look What You Made Me Do”, имаше 43,2 милиона гледания през първите 24 часа след пускането му.

Русата певица вече е сред най-популярните музикантки в Youtube. 29-годишната Суифт наскоро призна, че се вдъхновявала от домашните си котки Оливия и Мередит.

