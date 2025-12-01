ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ДЕКЕМВРИ

БНТ1

05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:30 Светът на жестовете 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Това го знам – детско куиз шоу/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /21 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /21 епизод/ 15:00 Снежен свят – тв филм 15:20 Звезден прах – тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 268/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата – тв филм /7 епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Ничия земя тв филм /3 епизод/(14) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Ничия земя – тв филм /4 епизод/п/(14) 04:45 Зала на славата: Антонина Зетова /п/



bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.5 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.121 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.153 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.3 01:10 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.4 02:10 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.2 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/



bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.17 /п/ 06:00 „Белият дом в руини“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор Джеф Мийд, в ролите Джак Пиърсън, Шийн Йънг, Кайла Фийлдс, Тери Уудбери, Ерик Робъртс, Джеф Мийд, Джеси Тайе, Андрю Роджърс, Александра Вон, Джули Крисанте, Моли Фланаган и др. 08:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.6 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.16 /п/ 10:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.1 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.18 /п/ 13:00 „16 пресечки“ – екшън, криминален (САЩ, Германия, 2006 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Брус Уилис, Ясин Бей, Дейвид Морс, Джена Стърн, Кейси Сандър и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.1 16:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.3 17:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.7 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.2 19:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.2 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.3 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.19 22:00 „Ярост“ – военен, екшън (САЩ, Китай, 2014 г.), режисьор Дейвид Ейър, в ролите: Брад Пит, Шая Лабъф, Логан Лърман, Майкъл Пеня, Джон Бърнтол, Скот Истууд, Бранко Томович, Джейсън Айзъкс и др. 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.20 /п/ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с.4, еп.4 02:15 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 03:15 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 04:15 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.8 /п/



bTV COMEDY

05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.9 /п/ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.10 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.11 07:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.11 /п/ 07:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.12 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.89 /п/ 09:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.19 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.20 /п/ 10:00 „Най-доброто от Бени Хил“ – комедия (Великобритания, 1974 г.), режисьор Джон Робинс, в ролите Бени Хил, Патриша Хейс, Хенри Макгий, Никълъс Парсънс, Боб Тод, Андре Мели, Рита Уеб, Лесли Голди, Джаки Райт, Пени Мередит, Майкъл Шарвел-Мартин, Рой Скамел и 12:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 12:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 13:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.19 /п/ 13:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.20 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.8 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.9 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.13 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.90 18:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.13 18:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.14 19:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.21 19:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.22 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.14 22:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.5 22:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.10 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.11 00:00 „Норм – полярният мечок: Ключовете на кралството“ – анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2018 г.), режисьори Тим Молтби и Ричард Фин 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.12 /п/ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.13 /п/ 03:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.15 /п/ 03:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.16 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.91 /п/



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Клетката“ (премиера) – сериал, сезон 2 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 4 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

07:00 Гримзби Таун – Транмиър, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /п/ 09:00 Саутхямптън – Лестър Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 11:00 Уест Бромич Албиън – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 13:00 Оксфорд Юнайтед – Ипсуич Таун, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 14:55 Новини 15:00 Лестър Сити – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 17:00 Уест Бромич Албиън – Суонзи Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 19:00 Панатинайкос – АЕК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /п/ 20:55 Новини 21:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 21:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 22:00 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 135, Бойно събитие в Банкок, Тайланд, запис 02:00 Еротичен Телепазар



NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „Близо до спорта“ – поредица /п/ 06:00 „Евромакс“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 08:15 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ускорение“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Ускорение“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/