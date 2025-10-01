ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /15 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 225/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи – анимационен филм 14:30 Пес патрул – тв филм /13 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация – тв филм /13 епизод/ 15:20 Гейм он! – тв филм /16 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 226/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Пулсиращи тепета – документален филм за Тома Спространов /България, 2024 г., режисьори Тодор Башиянов, Тодор Карагяуров 22:00 Хотел „Портофино“ – тв филм /8 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога 3 – тв филм /4 епизод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:25 Светът и ние /п/ 02:50 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 03:50 По света и у нас /п/ 04:15 Забравени от Бога 3 – тв филм /5 епизод/п/ (14)

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.51 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.79 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.112 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.10, еп.5 01:00 „Винченцо Малинконико“ – сериал, с.1, еп.6 02:10 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.9 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.1 /п/ 06:00 „Последният потоп“ – екшън, фентъзи, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор дам Липсиус, в ролите Джейсън Тобиас, Съмър Спиро, ДеДжийн Браун, Паола Меначо, Хари Уилямс, Густаво Ескобар, Артър Робъртс, Анабел Барет, Джеф Хармс, Кевин Йънг, Седрик Джонатан и др 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.20 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.1 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.3 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.3 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.7 /п/ 13:00 „Мегабоа“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор Марио Н. Бонасен, в ролите Ерик Робъртс, Мишел Елизабет О’Ший, Емилия Торело, Джо Ерера, Гарет Шулте, Вимала Веера, Джейдън Кал, Рей Асеведо, Шарън Дезире, Майкъл ДеВорзон и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.2 16:00 „Фауда“ – сериал, с.1, еп.8 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.21 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.4 19:00 УЕФА Шампионска лига – студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Юнион Сен Жилоа – Нюкасъл 21:45 УЕФА Шампионска лига – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Барселона – ПСЖ 00:00 УЕФА Лига Европа – репортажи от мачовете от деня 00:45 „Спомен“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Мартин Кембъл, в ролите Лиъм Нийсън, Гай Пиърс, Моника Белучи, Луис Мандилор, Рей Стивънсън, Натали Андерсън, Даниел Де Борг, Стела Стокър и др. [14+] 03:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.22 /п/ 04:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.10 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.57 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.58 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.59 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.9 /п/ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.10 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.46 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.11 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.12 /п/ 10:00 „Под един покрив“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор Доминик Фаруджа, в ролите Жил Лелуш, Луиз Бургоан, Маню Пайе, Марилу Бери, Жюлиан Боаселие и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.22 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.23 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.11 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.12 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.1 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.13 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.47 18:00 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.11 18:30 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.12 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.13 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.14 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.14 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.1 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.3 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.4 00:00 „Кошмарно татенце“ – комедия (САЩ, 2023 г.), режисьор Лора Терусо, в ролите Себастиан Манискалко, Робърт Де Ниро, Ким Катрал, Лесли Биб, Андерс Холм, Дейвид Раше, Адам Джеймс Карийо и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.60 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.61 /п/ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.14 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.48 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Закон и ред: Торонто“ (премиера) – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Сеул – Бурирам Юнайтед, Футбол: Елитна шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 09:00 Джохор – Мачида Зелвия, Футбол: Елитна шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 11:00 Санфрече Хирошима – Шанхай Порт, Футбол: Елитна шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 13:00 Лайън Сити – Селангор, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 15:30 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /п/ 16:15 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 16:45 Истиклол – Гоа, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 19:00 Естеглал – Мухарак, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 20:55 Новини 21:15 Ал Завра – Ал Насър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 23:15 Шефилд Уензди – Куинс Парк Рейнджърс, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 01:15 Ал Итихад – Шабаб Ал Ахли, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 03:15 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/





