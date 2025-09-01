ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

06:00 Блуи 06:15 Арт Дъга 06:35 Дребосък 06:55 Денят започва 09:20 100% будни 11:10 Любов и саможертва 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели , сезон 5 , епизод 156 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Ваканцията на Лили 15:15 Магна аура, изгубеният град , сезон 1 , епизод 11 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Една различна Италия , сезон 3 , епизод 1 17:00 Йерусалим 18:00 По света и у нас 18:30 Интервюто 18:45 65 в ефир 19:00 Последният печели, сезон 5, епизод 166 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 22:00 Мистериите на доктор Блейк, сезон 5, епизод 2 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога, сезон 1, епизод 8 00:20 Интервюто 00:35 65 в ефир 00:50 Мистериите на доктор Блейк, сезон 5, епизод 2 01:50 Забравени от Бога, сезон 1, епизод 8 02:45 Бразди 03:30 Говори сега 04:30 Зала на славата 04:45 По света и у нас 05:10 Бързо, лесно, вкусно 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 Време за престъпления: Свободно падане 07:50 Тази събота и неделя 10:00 Да хванеш шпионин 11:59 bTV Новините Негови и нейни 12:30 Негови и нейни 14:30 Бригада Нов дом 16:30 Щатски шерифи 18:55 bTV Новините 19:30 bTV Репортерите 20:00 Аз обичам България! 22:30 Кунг-фу съпруга 00:30 В Ада 02:20 Богатствата на България 02:50 Богатствата на България 03:25 Моите сънища 05:10 bTV разказва: Аз съм Бурнеша

bTV Action

06:00 В дивата пустош с Беър Грилс, сезон 2, епизод 8 07:00 Островът на 100-те гривни: Другата вселена, сезон 1, епизод 31 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 10, епизод 9 10:00 Час пик, сезон 1 , епизод 10 11:00 Под наблюдение, сезон 4, епизод 16 12:00 Смъртоносно оръжие, сезон 2, епизод 21 13:00 Страшен филм 3 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 10 , епизод 10 16:00 Специален отдел „Издирване“, сезон 2, епизод 11 17:00 Ружа Игнатова: Криптокралицата , сезон 1, епизод 2 18:00 Под наблюдение, сезон 4, епизод 17 19:00 Парламентьорът, сезон 1, епизод 5 20:00 Смъртоносно оръжие, сезон 2, епизод 22 21:00 Час пик , сезон 1, епизод 11 22:00 Те пожелаха смъртта ми 00:00 Час пик , сезон 1, епизод 11 01:00 Под наблюдение, сезон 4, епизод 17 02:00 Смъртоносно оръжие, сезон 2, епизод 22 03:00 Парламентьорът, сезон 1, епизод 5 04:00 Ружа Игнатова: Криптокралицата, сезон 1, епизод 2 05:00 Хуберт и Щалер, сезон 10, епизод 10

bTV Comedy

06:00 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 148 06:30 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 149 07:00 По средата, сезон 8, епизод 17 07:30 По средата, сезон 8, епизод 18 08:00 Татковци, сезон 1, епизод 24 09:00 Приятели , сезон 5, епизод 24 09:30 Приятели, сезон 6, епизод 1 10:00 Между шамарите 12:00 Семейство Голдбърг, сезон 6, епизод 1 12:30 Семейство Голдбърг, сезон 6, епизод 2 13:00 Приятели, сезон 5, епизод 24 13:30 Приятели, сезон 6, епизод 1 14:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 2 14:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 3 15:00 Новите съседи , сезон 6, епизод 9 17:00 Татковци, сезон 1, епизод 25 18:00 По средата, сезон 8, епизод 19 18:30 По средата, сезон 8, епизод 20 19:00 Приятели, сезон 6, епизод 2 19:30 Приятели, сезон 6, епизод 3 20:00 Новите съседи, сезон 6, епизод 10 21:30 Двама мъже и половина, сезон 9, епизод 24 22:00 Семейство Голдбърг, сезон 6, епизод 3 22:30 Семейство Голдбърг, сезон 6, епизод 4 23:00 Двама мъже и половина , сезон 10, епизод 4 23:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 5 00:00 Между шамарите 01:45 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 148 02:30 Безкрайна фиеста , сезон 3, епизод 149 03:00 По средата, сезон 8, епизод 19 03:30 По средата, сезон 8, епизод 20 03:50 Татковци, сезон 1, епизод 25 04:45 Безкрайна фиеста, сезон 3 , епизод 148 05:30 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 149

NOVA TV

07:00 Поредица на DW 07:50 Събуди се 10:00 Лято в Малта 11:59 Новините на NOVA 12:37 Темата на NOVA Не по правилата 13:00 Не по правилата, сезон 1, епизод 1 15:00 Достойна за принц 17:00 Изпечено убийство: Само десерт, сезон 1, епизод 5 18:55 Новините на NOVA 19:23 Темата на NOVA 20:00 Кунг-фу йога 22:05 Джурасик парк 00:50 Приключението на Посейдон 03:30 Не по правилата , сезон 1, епизод 1 05:20 Специален отряд , сезон 6, епизод 3

NOVA Sport

15:25 Спортни новини 15:30 Чемпиъншип: Обзор 16:00 Купа на Германия: Обзор 22:30 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 123 02:30 Еротичен телепазар

Nova News

06:00 Евромакс 07:30 Разказите на хижаря 08:00 Историите на Мария Йотова 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Нищо лично 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Интервюто на Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Американска алчност 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа





