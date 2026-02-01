ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ФЕВРУАРИ

БНТ1

06:00 Блуи 2, ани­ма­цио­нен филм 06:20 Кни­га на кни­ги­те 4, ани­ма­цио­нен филм 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 До­мът на вяра­та 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:15 Ис­то­рии от оли­мпий­ски­те иг­ри 13:30 Бъл­гар­ско­то се­ло 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Уча, зная и иг­рая дет­ско шоу 15:30 Го­диш­ни наг­ра­ди на БНР „Си­рак Скит­ник“, це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не­то 17:00 То­ва го знам, дет­ско куиз шоу 18:00 Има­те сре­ща с … Диа­на Лю­бе­но­ва лай­фстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ за­ви­на­ги 19:50 Раз­ка­жи ми при­каз­ка пре­да­ва­не за де­ца 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ин­тер­вю­то 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БГ ки­но­ве­чер. Не­да­де­ни­те, 12-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ви­то Бо­нев, в ро­ли­те Ди­ми­тър Ба­нен­кин, Ли­дия Ин­джо­ва, Ка­мен До­нев, Ма­риус Кур­кин­ски и др. (12) 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:15 От­скуб­на­ти до ко­рен до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2023 г./, ре­жи­сьо­ри Ан­тоа­не­та Ба­чу­ро­ва и Вла­ди­мир Люц­ка­нов 00:35 На­тис­ни F1 об­ра­зо­ва­тел­на по­ре­ди­ца /п/ 01:05 Арт де­тек­тив руб­ри­ка за лай­фстайл и из­кус­тво /п/ 01:20 Моят плей­лист /п/ 02:15 С БНТ за­ви­на­ги /п/ 03:10 По све­та и у нас /п/ 03:25 Че­ши­ти /п/ 03:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец

bTV

00:00 Бла­женс­тво, ро­ман­ти­чен, дра­ма, фен­тъ­зи (САЩ, 2021 г.), ре­жи­сьор Майк Кей­хил, в ро­ли­те Оуен Уил­сън, Сал­ма Ха­йек, Нес­та Ку­пър, Хор­хе Лен­де­борг мл., Ро­ни Чиенг, Стив Зи­сис, Джо­шуа Лео­нард, Ма­де­лин Зи­ма и др. 02:20 Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:00 Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:20 120 ми­ну­ти, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов /п/ 05:20 Ли­це в ли­це, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 Све­тът на здра­ве­то, здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва /п/ 06:25 У­бий­ства в Рая, се­риал, с.2, еп.6 07:30 Та­зи съ­бо­та и не­деля, уи­кенд блок с во­де­щи Ми­тьо Ма­ри­нов и Ва­ни­на Нед­ко­ва 11:00 Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:30 Све­тът на здра­ве­то, здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те обе­дна еми­сия 12:30 Ро­за­мун­де Пил­хер: Бра­тов­чед­ка ми, лю­бов­та и аз, ро­ман­ти­чен, дра­ма (Гер­ма­ния, 2019 г.), ре­жи­сьор Мар­ко Се­ра­фи­ни, в ро­ли­те Ва­ле­ри Ху­бер, Макс Бе­форт, Ка­те­ри­на Абт, Макс Герч, Йе­рун Ен­гел­сман, Дей­вид Бъ­нърс, Ме­риел Хин­шинг, Ал Бар­кли, Май­къл Хобс и др. 14:30 Нео­чак­ва­но твой, ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2020 г.), ре­жи­сьор Ни­ми­ша Му­кер­джи, в ро­ли­те Кат Греъм, Кен­дрик Сам­псън, Джор­дан Клеър Ро­бинс, Ми­ран­да Ед­уардс, Ше­рил Лий Ралф, Кай­ла Хе­лър, Ан­то­нио Ка­йон, Шейн Уо­кър, Мат Ха­мил­тън и др. 16:30 120 ми­ну­ти, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те цен­трал­на еми­сия 19:40 За­що?, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Же­ни Мар­че­ва 20:00 Так­си 5, ек­шън, ко­ме­дия (Фран­ция, 2018 г.), ре­жи­сьор Франк Гас­там­бид, в ро­ли­те Сал­ва­то­ре Ес­по­зи­то, Франк Гас­там­бид, Саб­ри­на Уа­за­ни, Бер­нар Фар­си, Ма­лик Бан­та­ла, Гре­го­ри Фро­ман­тен и др. 22:00 Доб­ре дош­ли в джун­гла­та, ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003 г.), ре­жи­сьор Пи­тър Бърг, в ро­ли­те Дуейн Джон­сън, Крис­то­фър Уо­кън, Ро­са­рио Доу­сън, Шон Уилям Скот, Юън Брем­нър и др.

bTVAction

00:15 Конг: Ос­тро­вът на че­ре­па, фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017 г.), ре­жи­сьорДжор­дан Вогт-Ро­бъртс, в ро­ли­те Том Хи­дъл­стън, Са­мюъл Джак­сън, Бри Лар­сън, Джон Рай­ли, Джон Гуд­ман, Ко­ри Хо­кинс, Джон Ор­тиз, То­би Ке­бъл, Шей Уи­гъм и др. 02:30 Най-доб­рият аме­ри­кан­ски нин­джа, със­те­за­тел­на по­ре­ди­ца, с.13, еп.2 /п/ 04:15 Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.22 /п/ 05:15 Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.23 (пос­ле­ден) /п/ 06:00 Краят на све­та 2, фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор Мак­си­ми­лиан Ел­фелд, в ро­ли­те Джей Ка­сълс, Джоу­зеф Май­къл Ха­рис, Евън Джеймс Хен­дер­сън, Жак­лин Скис­лов­ски, Са­лиу Се­се, Ре­ми О’Бра­йън, Стив Де­ла­то­ри, Ша­рън Де­зи­ре, Бър­нард Бу­лън и др. 07:45 Пре­мие­ра: Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.21 08:45 Пре­мие­ра: Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.22 09:45 Пре­мие­ра: Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.23 (пос­ле­ден) 10:45 Жи­вей, а дру­ги­те да ум­рат, ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1973 г.), ре­жи­сьор Гай Ха­мил­тън, в ро­ли­те Ро­джър Мур, Яфет Ко­то, Джейн Сий­мур, Клиф­тън Джеймс, Джу­лиъс Ха­рис, Джеф­ри Хол­дър, Дей­вид Хе­ди­сън, Гло­рия Хен­дри, Бър­нард Ли, Лоис Мак­суел и др. 13:00 MS-1: Мак­си­мал­на си­гур­ност, ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2012 г.), ре­жи­сьо­ри Сти­вън Ле­джър и Джеймс Мей­дър, в ро­ли­т Джо­зеф Гил­ган, Гай Пиърс, Ма­ги Грейс, Ле­ни Джеймс, Тим Плес­тер, Ан-Со­лен Ха­ти, Ник Хар­дин и др. 15:00 Ста­ни бо­гат, те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев /п/ 16:00 Ста­ни бо­гат, те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев /п/ 17:00 Екс­трем­но, пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, с.2, еп.20 17:30 Да Знаеш Как, пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не 18:00 Пре­мие­ра: Най-доб­рият аме­ри­кан­ски нин­джа, със­те­за­тел­на по­ре­ди­ца, с.13, еп.2 20:00 13 ми­ну­ти, ек­шън, дра­ма, три­лър (Ка­на­да, САЩ, 2021 г.), ре­жи­сьор Лин­дзи Гос­линг, в ро­ли­те Трейс Ад­кинс, Ян­си Ар­иас, То­ра Бърч, То­ка­ла Блек Елк, Пи­тър Фа­чи­не­ли, Ан Хе­чи, Шей­ли Ман­сфийлд, Уил Пелц, Ей­ми Смарт, Лау­ра Спен­сър, Со­фия Ва­си­ле­ва и др. 22:00 Ту­рис­тът, ек­шън, три­лър, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010 г.), ре­жи­сьор Фло­риан Хен­кел фон До­нер­смарк, в ро­ли­те Джо­ни Деп, Ан­дже­ли­на Джо­ли, Пол Бе­та­ни, Ти­мъ­ти Дал­тън, Сти­вън Бер­коф, Ру­фъс Сюъл, Крис­тиан Де Си­ка, Але­сио Бо­ни, Да­ние­ле Пе­чи, Раул Бо­ва, Бру­но Вол­ко­вич и др.

bTV COMEDY

00:00 Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.9 /п/ 00:30 Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.10 /п/ 01:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.14 /п/ 01:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.15 /п/ 02:00 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.4 /п/ 02:30 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.5 /п/ 03:00 Ме­то­дът Ко­мин­ски, се­риал, с.1, еп.1 /п/ 03:30 Ме­то­дът Ко­мин­ски, се­риал, с.1, еп.2 /п/ 04:00 Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.9 /п/ 04:30 Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.10 /п/ 05:00 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.4 /п/ 05:30 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.5 /п/ 06:00 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.4 06:30 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.5 07:00 Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.9 07:30 Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.10 08:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.14 /п/ 09:30 Мал­кълм, се­риал, с.3, еп.21 /п/ 10:00 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.4 /п/ 10:30 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.5 /п/ 11:00 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.6 /п/ 11:30 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.7 /п/ 12:00 Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та, фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г.), ре­жи­сьор: Шон Ле­ви, в ро­ли­те Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Дан Сти­вънс, Ре­бъл Уил­сън, Ра­ми Ма­лек, Бен Кинг­сли, Дик Ван Дайк и др. 14:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.17 /п/ 15:30 Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.18 /п/ 17:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.21 /п/ 17:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.22 /п/ 18:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.12, еп.1 /п/ 18:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.12, еп.2 /п/ 19:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.19 20:15 А­ло, ало, се­риал, с.3, еп.3 21:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.16 21:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.17 22:00 ПРЕ­МИЕ­РА: Ме­то­дът Ко­мин­ски, се­риал, с.1, еп.1 22:30 Пре­мие­ра: Ме­то­дът Ко­мин­ски, се­риал, с.1, еп.2 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.12, еп.3 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.12, еп.4

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

01:00 Въп­рос на къс­мет, с уч. на Мар­ги Мейс, Алекс Тръм­бъл, Бра­йън Ро­бърт Бърнс и др. /п/ 03:30 Скри­ти сък­ро­ви­ща, с уч. на Ерин Ка­хил, Дже­си Хътч, Фран­чес­ка Биан­ки и др. /п/ 05:20 Пре­сеч­на точ­ка, пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:30 И­ко­нос­тас, 07:00 По­ре­ди­ца на DW 07:30 Съ­бу­ди се, пре­да­ва­не 11:00 Съ­де­бен спор, пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Въп­рос на къс­мет, с уч. на Мар­ги Мейс, Алекс Тръм­бъл, Бра­йън Ро­бърт Бърнс и др. 14:15 Скри­ти сък­ро­ви­ща, с уч. на Ерин Ка­хил, Дже­си Хътч, Фран­чес­ка Биан­ки и др. 16:00 Да хва­неш го­ра­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва 16:30 На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва, пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA цен­трал­на еми­сия 19:40 На фо­кус след но­ви­ни­те 20:00 Ве­че иг­рае­ш… Стоич­ков, (пре­мие­ра) до­ку­мен­тал­но-риа­ли­ти шоу 21:00 Фея­та на зъб­ки­те, с уч. на Дуейн Джон­сън, Аш­ли Джъд, Джу­ли Ан­дрюс и др. 23:10 Хен­зел и Гре­тел: Лов­ци на ве­щи­ци, с уч. на Дже­ръ­ми Ре­нър, Дже­ма Ар­тър­тън, Фам­ке Ян­сен и др.

Но­ва Спорт

01:00 Ай­нтрахт Браун­швайг – Карл­сруе, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 /п/ 03:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 09:30 Хол­щайн Кийл – Грой­тер Фюрт, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 /п/ 11:30 Порт­смут – Уест Бро­мич Ал­биън, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /п/ 13:30 Бил­бао – Хо­вен­тут, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2025/2026 /п/ 15:25 Спор­тни но­ви­ни 15:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2025/2026 16:00 Лион – Лил Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2025/2026, ди­рек­тно 18:00 Реал Мад­рид – Са­ра­го­са Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2025/2026, ди­рек­тно 20:00 Мур­сия – Бар­се­ло­на Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2025/2026, ди­рек­тно 22:00 Но­тин­гам Фо­рест – Крис­тъл Па­лас Фут­бол: Вис­ша ли­га 2025/2026 за­писNOVA NEWS

01:00 Ни­чия земя, пре­да­ва­не /п/ 02:00 Съ­бу­ди се, пре­да­ва­не /п/ 05:00 Пулс, здрав­но пре­да­ва­не /п/ 05:30 Бли­зо до спор­та, по­ре­ди­ца /п/ 06:00 52 ис­то­рии, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA /п/ 06:30 Ни­чия земя, /п/ 07:30 Съ­бу­ди се, пре­да­ва­не 11:00 Пулс, здрав­но пре­да­ва­не 11:30 Да хва­неш го­ра­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти, пре­да­ва­не 12:45 DW Ре­пор­те­рът, ре­пор­таж на DW 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Не­поз­на­ти­те зе­ми, (пре­мие­ра) до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ре­ви­зия,– ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Че­люс­ти, с Диа­на Най­де­но­ва пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 16:00 Бли­зо до спор­та, по­ре­ди­ца 16:30 На фо­кус с Ло­ра Кру­мо­ва, пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Ни­чия земя, пре­да­ва­не 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 На фо­кус след но­ви­ни­те, пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:25 Ис­то­рии от све­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:20 На фо­кус, с Ло­ра Кру­мо­ва пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/