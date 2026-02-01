ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ФЕВРУАРИ

БНТ1
06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4, анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Истории от олимпийските игри 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя детско шоу 15:30 Годишни награди на БНР „Сирак Скитник“, церемония по награждаването 17:00 Това го знам, детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер. Недадените, 12-сериен тв филм /България, 2013 г./, 1 епизод, режисьор Вито Бонев, в ролите Димитър Баненкин, Лидия Инджова, Камен Донев, Мариус Куркински и др. (12) 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Отскубнати до корен документален филм /България, 2023 г./, режисьори Антоанета Бачурова и Владимир Люцканов 00:35 Натисни F1 образователна поредица /п/ 01:05 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:20 Моят плейлист /п/ 02:15 С БНТ завинаги /п/ 03:10 По света и у нас /п/ 03:25 Чешити /п/ 03:40 Малки истории /п/ 04:40 Религията днес /п/ 05:40 Телепазарен прозорец
bTV
00:00 Блаженство, романтичен, драма, фентъзи (САЩ, 2021 г.), режисьор Майк Кейхил, в ролите Оуен Уилсън, Салма Хайек, Неста Купър, Хорхе Лендеборг мл., Рони Чиенг, Стив Зисис, Джошуа Леонард, Маделин Зима и др. 02:20 Богатствата на България, документална поредица /п/ 03:00 Богатствата на България, документална поредица /п/ 03:20 120 минути, публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/ 05:20 Лице в лице, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:25 Убийства в Рая, сериал, с.2, еп.6 07:30 Тази събота и неделя, уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 Богатствата на България, документална поредица 11:30 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините обедна емисия 12:30 Розамунде Пилхер: Братовчедка ми, любовта и аз, романтичен, драма (Германия, 2019 г.), режисьор Марко Серафини, в ролите Валери Хубер, Макс Бефорт, Катерина Абт, Макс Герч, Йерун Енгелсман, Дейвид Бънърс, Мериел Хиншинг, Ал Баркли, Майкъл Хобс и др. 14:30 Неочаквано твой, романтичен, комедия (САЩ, 2020 г.), режисьор Нимиша Мукерджи, в ролите Кат Греъм, Кендрик Сампсън, Джордан Клеър Робинс, Миранда Едуардс, Шерил Лий Ралф, Кайла Хелър, Антонио Кайон, Шейн Уокър, Мат Хамилтън и др. 16:30 120 минути, публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините централна емисия 19:40 Защо?, публицистично предаване с водеща Жени Марчева 20:00 Такси 5, екшън, комедия (Франция, 2018 г.), режисьор Франк Гастамбид, в ролите Салваторе Еспозито, Франк Гастамбид, Сабрина Уазани, Бернар Фарси, Малик Бантала, Грегори Фромантен и др. 22:00 Добре дошли в джунглата, екшън, комедия, приключенски (САЩ, 2003 г.), режисьор Питър Бърг, в ролите Дуейн Джонсън, Кристофър Уокън, Росарио Доусън, Шон Уилям Скот, Юън Бремнър и др.
bTVAction
00:15 Конг: Островът на черепа, фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017 г.), режисьорДжордан Вогт-Робъртс, в ролите Том Хидълстън, Самюъл Джаксън, Бри Ларсън, Джон Райли, Джон Гудман, Кори Хокинс, Джон Ортиз, Тоби Кебъл, Шей Уигъм и др. 02:30 Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.2 /п/ 04:15 Свръхестествено, сериал, с.9, еп.22 /п/ 05:15 Свръхестествено, сериал, с.9, еп.23 (последен) /п/ 06:00 Краят на света 2, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор Максимилиан Елфелд, в ролите Джей Касълс, Джоузеф Майкъл Харис, Евън Джеймс Хендерсън, Жаклин Скисловски, Салиу Сесе, Реми О’Брайън, Стив Делатори, Шарън Дезире, Бърнард Булън и др. 07:45 Премиера: Свръхестествено, сериал, с.9, еп.21 08:45 Премиера: Свръхестествено, сериал, с.9, еп.22 09:45 Премиера: Свръхестествено, сериал, с.9, еп.23 (последен) 10:45 Живей, а другите да умрат, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1973 г.), режисьор Гай Хамилтън, в ролите Роджър Мур, Яфет Кото, Джейн Сиймур, Клифтън Джеймс, Джулиъс Харис, Джефри Холдър, Дейвид Хедисън, Глория Хендри, Бърнард Ли, Лоис Максуел и др. 13:00 MS-1: Максимална сигурност, екшън, трилър (Франция, САЩ, 2012 г.), режисьори Стивън Леджър и Джеймс Мейдър, в ролит Джозеф Гилган, Гай Пиърс, Маги Грейс, Лени Джеймс, Тим Плестер, Ан-Солен Хати, Ник Хардин и др. 15:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 Екстремно, предаване за екстремни спортове, с.2, еп.20 17:30 Да Знаеш Как, предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 Премиера: Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.2 20:00 13 минути, екшън, драма, трилър (Канада, САЩ, 2021 г.), режисьор Линдзи Гослинг, в ролите Трейс Адкинс, Янси Ариас, Тора Бърч, Токала Блек Елк, Питър Фачинели, Ан Хечи, Шейли Мансфийлд, Уил Пелц, Ейми Смарт, Лаура Спенсър, София Василева и др. 22:00 Туристът, екшън, трилър, романтичен (САЩ, 2010 г.), режисьор Флориан Хенкел фон Донерсмарк, в ролите Джони Деп, Анджелина Джоли, Пол Бетани, Тимъти Далтън, Стивън Беркоф, Руфъс Сюъл, Кристиан Де Сика, Алесио Бони, Даниеле Печи, Раул Бова, Бруно Волкович и др.
bTV COMEDY
00:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.9 /п/ 00:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.10 /п/ 01:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.14 /п/ 01:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.15 /п/ 02:00 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.4 /п/ 02:30 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.5 /п/ 03:00 Методът Комински, сериал, с.1, еп.1 /п/ 03:30 Методът Комински, сериал, с.1, еп.2 /п/ 04:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.9 /п/ 04:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.10 /п/ 05:00 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.4 /п/ 05:30 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.5 /п/ 06:00 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.4 06:30 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.5 07:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.9 07:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.10 08:00 Щурите съседи, сериал, еп.14 /п/ 09:30 Малкълм, сериал, с.3, еп.21 /п/ 10:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.4 /п/ 10:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.5 /п/ 11:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.6 /п/ 11:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.7 /п/ 12:00 Нощ в музея: Тайната на гробницата, фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, Великобритания, 2014 г.), режисьор: Шон Леви, в ролите Бен Стилър, Робин Уилямс, Оуен Уилсън, Стив Куган, Рики Джървейс, Дан Стивънс, Ребъл Уилсън, Рами Малек, Бен Кингсли, Дик Ван Дайк и др. 14:00 Щурите съседи, сериал, еп.17 /п/ 15:30 Щурите съседи, сериал, еп.18 /п/ 17:00 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.21 /п/ 17:30 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.22 /п/ 18:00 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.1 /п/ 18:30 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.2 /п/ 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.19 20:15 Ало, ало, сериал, с.3, еп.3 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.16 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.17 22:00 ПРЕМИЕРА: Методът Комински, сериал, с.1, еп.1 22:30 Премиера: Методът Комински, сериал, с.1, еп.2 23:00 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.3 23:30 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.4
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
01:00 Въпрос на късмет, с уч. на Марги Мейс, Алекс Тръмбъл, Брайън Робърт Бърнс и др. /п/ 03:30 Скрити съкровища, с уч. на Ерин Кахил, Джеси Хътч, Франческа Бианки и др. /п/ 05:20 Пресечна точка, публицистично шоу /п/ 06:30 Иконостас, 07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се, предаване 11:00 Съдебен спор, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Въпрос на късмет, с уч. на Марги Мейс, Алекс Тръмбъл, Брайън Робърт Бърнс и др. 14:15 Скрити съкровища, с уч. на Ерин Кахил, Джеси Хътч, Франческа Бианки и др. 16:00 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева 16:30 На фокус с Лора Крумова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 Вече играеш… Стоичков, (премиера) документално-риалити шоу 21:00 Феята на зъбките, с уч. на Дуейн Джонсън, Ашли Джъд, Джули Андрюс и др. 23:10 Хензел и Гретел: Ловци на вещици, с уч. на Джеръми Ренър, Джема Артъртън, Фамке Янсен и др.
Нова Спорт
01:00 Айнтрахт Брауншвайг – Карлсруе, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 03:00 Еротичен телепазар 09:30 Холщайн Кийл – Гройтер Фюрт, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 11:30 Портсмут – Уест Бромич Албиън, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 13:30 Билбао – Ховентут, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /п/ 15:25 Спортни новини 15:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 16:00 Лион – Лил Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 18:00 Реал Мадрид – Сарагоса Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 20:00 Мурсия – Барселона Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 22:00 Нотингам Форест – Кристъл Палас Футбол: Висша лига 2025/2026 записNOVA NEWS
01:00 Ничия земя, предаване /п/ 02:00 Събуди се, предаване /п/ 05:00 Пулс, здравно предаване /п/ 05:30 Близо до спорта, поредица /п/ 06:00 52 истории, документална поредица на VOA /п/ 06:30 Ничия земя, /п/ 07:30 Събуди се, предаване 11:00 Пулс, здравно предаване 11:30 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 Европа в 15 минути, предаване 12:45 DW Репортерът, репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи, (премиера) документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ревизия,– икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти, с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 16:00 Близо до спорта, поредица 16:30 На фокус с Лора Крумова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя, предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 На фокус след новините, публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 Истории от света, документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус, с Лора Крумова публицистично токшоу /п/