ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ЮНИ

06:00 Блуи – анимационен филм 06:15 Златна ряпа – детски игрален филм /България, 1990 г./, режисьор Мария Василева, в ролите: Искра Ангелова, Михаил Еленов, Ваня Цветкова и др. 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Емил Велев 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя детско шоу 15:30 С деца на море – игрален филм /България, 1972 г./, режисьор Димитър Петров, в ролите Георги Парцалев, Ивайло Джамбазов, Емил Петров, Красимир Марианов, Петър Пейчев и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Тържествен митинг-заря в памет на загиналите за свободата на България и 149 години от подвига на Ботевата чета, пряко предаване от Враца 21:45 Олтарите на България Драматичната проза от тефтерчето на поета 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Вълчият тотем – игрален филм /копродукция, 2015 г./, режисьор Жан-Жак Ано, в ролите Шаофен Фен, Уилям Шаофън, Шоун Доу, Анхням Рагчаа и др. (12) 00:20 Още от деня – коментарно предаване /п/ 00:50 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:25 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:25 Бразди /п/ 04:10 Зала на славата: Емил Велев /п/ 04:25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

05:30 „Норм – полярният мечок: Ключовете на кралството“ – анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2018 г.), режисьори Тим Молтби и Ричард Фин 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 ПРЕМИЕРА: „Разбойникът Хоценплоц“ – комедия, приключенски, семеен (Германия, Швейцария, 2022 г.), режисьор Михаел Круменахер, в ролите Николас Офчарек, Ханс Марквард, Бенедикт Йенке, Август Дийл, Хеди Кригескоте, Оли Дитрих, Кристиане Паул, Луна Уедлер, 14:40 „Джоуи и Ела“ – фентъзи, семеен, комедия (САЩ, Франция, 2021 г.), режисьор Стивън Шимек, в ролите Аштън Лий, Брит Алън, Аштин Нгуен, Брукс Райън, Дженифър Мишел и др. 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:30 „Дрейф“ – драма, екшън, приключенски, романтичен (САЩ, Хонг Конг, Исландия, 2018 г.), режисьор Балтазар Кормакур, в ролите Шейлийн Уудли, Сам Клафлин, Грейс Палмър, Джефри Томас, Елизабет Хотърн, Тами Ашкрафт и др. 00:00 „Разобличаване“ – сериал, с.7, еп.9 01:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.19 02:10 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/ 04:20 „Опасно изкушение“ – сериал, с.6, еп.79

05:15 „Изкуството на престъплението“ – сериал, с.5, еп.4 /п/ 06:00 „Кунг-Фу Панда: Лапите на съдбата“ – анимационен сериал, еп.15 /п/ 06:30 „Кунг-Фу Панда: Лапите на съдбата“ – анимационен сериал, еп.16 /п/ 07:00 „Кунг-Фу Панда: Лапите на съдбата“ – анимационен сериал, еп.17 07:30 „Кунг-Фу Панда: Лапите на съдбата“ – анимационен сериал, еп.18 08:00 „Изкуството на престъплението“ – сериал, с.5, еп.4 09:00 „Изкуството на престъплението“ – сериал, с.6, еп.1 10:00 „Изкуството на престъплението“ – сериал, с.6, еп.2 11:00 „Аутобан“ – екшън, трилър (Великобритания, Германия, 2016 г.), режисьор Еран Крийви, в ролите Фелисити Джоунс, Никълъс Хоулт, Антъни Хопкинс, Бен Кингсли, Надя Хилкер, Клеменс Шик и др. 13:00 „Куршум в главата“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 2012 г.), режисьор Уолтър Хил, в ролите Силвестър Сталоун, Джейсън Момоа, Крисчън Слейтър, Сунг Канг, Сара Шахи, Адеуале Акиной-Агбадже, Вероника Росати и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п/ 16:00 ELITBET ALL STARS: Бенефис на Мартин Камбуров – студио 16:30 ПРЯКО: ELITBET ALL STARS: Бенефис на Мартин Камбуров 18:30 ELITBET ALL STARS: Бенефис на Мартин Камбуров – студио 19:00 Премиера: „Тунинг“ – автомобилно шоу, с.3, еп.14 19:30 Премиера: „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.2, еп.19 20:00 „Огнен ад“ – фантастика, екшън, драма (САЩ, 2005 г.), режисьор Тери Кънингам, в ролите Люк Пери, Натали Браун, Майкъл Дорн, Рик Робъртс, Мари Уорд, Мими Кузик, Майкъл Тейгън, Майк Реалба, Адам Фрост, Джеймс Даунинг и др. 22:00 „Чистачът“ – криминален, трилър (САЩ, 2007 г.), режисьор Матю Алдрич, в ролите Самюъл Джаксън, Ева Мендес, Ед Харис, Кеке Палмър, Меги Лаусън, Робърт Форстър, Розалинд Рубин и др. [14+] 23:45 „Операция Делта Форс 5: Приятелски огън“ – екшън (САЩ, 2000 г.), режисьор Йоси Уейн, в ролите Тод Дженсън, Антъни Бишъп, Дейвид Дукас, Грей Лоусън и др. 00:30 „Гомор“ – сериал, с.2, еп.4 /п/ 01:30 „Под наблюдение“ – сериал, с.1, еп.20 /п/ 02:30 „Игра на пари“ – сериал, с.1, еп.5 /п/ 03:30 „Бандити“ – сериал, еп.14 /п/ 04:30 „Легендите на утрешния ден“ – сериал, с.7, еп.9 /п/

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.2, еп.48 /п/ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.2, еп.49 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.2, еп.50 07:30 „Шитс Крийк“ – сериал, с.5, еп.12 08:00 „Шитс Крийк“ – сериал, с.5, еп.13 08:30 „Шитс Крийк“ – сериал, с.5, еп.14 09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 10:00 „Компютърджии“ – сериал, с.2, еп.5 /п/ 10:30 „Компютърджии“ – сериал, с.2, еп.6 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.3 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.4 /п/ 12:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.17 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.18 /п/ 15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.19 /п/ 15:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.20 /п/ 16:00 „Щурите съседи“ – сериал, еп.72 /п/ 17:30 „Щурите съседи“ – сериал, еп.73 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.5 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.6 20:00 „Щурите съседи“ – сериал, еп.75 22:00 „Паранормални случаи в Уелингтън“ – сериал, с.2, еп.1 22:30 „Паранормални случаи в Уелингтън“ – сериал, с.2, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.21 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.22 00:00 „Мулан: Принцесата воин“ – анимация, семеен (Китай, 2020 г.), режисьор Лео Ляо 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.2, еп.51 /п/ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.2, еп.52 /п/ 03:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.9 /п/ 03:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.10 /п/ 04:00 „Съседката Милева“ – сериал, еп.25 (последен) /п/ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.2, еп.51 /п/

06:30 „Иконостас“ 07:00 „Непознатите земи“ – документална поредица 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Ти, аз и планината“ – с уч. на Гладис Баутиста, Майкъл Патрик Лейн, Мат Медрано и др. 14:15 „Сватбен марш: Любовта до теб“ – с уч. на Джак Уагнър, Джоузи Бисе, Тара Уилсън и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Капитан Америка: Завръщането на първия отмъстител“ – с уч. на Крис Евънс, Самюел Джаксън, Скарлет Йохансон и др. 22:45 „Огненият пръстен: Революция“ – с уч. на Джон Бойега, Скот Истууд, Джин Тиан и др. 00:30 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ – сериал, сезон 13 01:30 „911“ – сериал, сезон 4 02:30 „Врагът отблизо“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

10:00 Баскетбол 3×3 в Умаг, Хърватия /п/ 15:00 Новини 15:05 Гройтер Фюрт – Хамбургерр Футбол: Втора Бундеслига 2024/2025 /п/ 17:00 Кьолн – Кайзерслаутернр Футбол: Втора Бундеслига 2024/2025 /п/ 19:00 Шалке 04 – Елверсберг, Футбол: Втора Бундеслига 2024/2025 /п/ 21:00 Новини 21:05 Реймс – Метц, Футбол: Лига 1 на Франция 2024/2025, плейоф, реванш /п/ 23:00 Максфайт 61, Бокс, ММА, К1, бойно събитие 2025 /п/ 01:00 Еротичен Телепазар 01:30 Еротичен Телепазар

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:15 „Предизвиквам те“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/