ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ЯНУАРИ

BNT

00:05Сватбарски мераци„, „Еврокабаре“ и „Новите години на БНТ“ – трилогия на всенародното веселие в ново
01:10Концерт на Take That Progressive Live /2011 – САЩ, 2011.
03:25Полицаят и полицайките – Филм, Франция, 1980. Последен марш! Сержант Крюшо и колегите му са в екип с четири полицайки… Шестият филм от френската…
05:00По света и у нас – Повторение. Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по…
05:30Най-добрата работа за кучета – Няма по-добри от тях, когато си знаят работата
06:00Какъв да стана: Ветеринарен лекар
06:10Книга на книгите 4 – Анимация.
07:10Патилата на Спас и Нели – България, 1987. Тест за нормални отношения в семейството са… животните Семейство приютява в дома си кучето Спас и котката…
08:2013-та годеница на принца – Филм, България, 1986. Герои от приказките и гости от бъдещето се свързавт в необиновена история с вечен въпрос…. Избягала…
09:45Евро Кабаре – Повторение.
10:50Сватбарски мераци„, „Еврокабаре“ и „Новите години на БНТ“ – трилогия на всенародното веселие в ново – Повторение.
12:00По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
12:15Новогодишен концерт на Виенската филхармония – Австрия, 2025. Традиционен Новогодишен поздрав с музика от Виена
14:45Кукуригу! – Филм, Франция, 2024. Отхвърлен брак заради произход, който никой още не знае… Дъщеря от аристократично семейство и син на…
16:20Бащата на яйцето – България, 1992. Кой ще спаси света от илюзията? Комбинация от фентъзи, мюзикъл и философски рефлексии, поднесени със…
17:00Обич и песен – България. Приятелски концерт с хитовете на композитора Митко Щерев
18:20Нова в града – Филм, САЩ, 2009. Фирмен скок между Маями и Минесота – с по-висок пост или без работа Фирмена служителка, с висок стандарт от…
20:00По света и у нас – Новинарска, информационна емисия, представяща най-важните и актуални събития, случили се през деня в България и по света.
20:30Интервюто
20:45Топло – Филм, България, 1978. Всичко е възможно, нищо не е лесно, нужни са повече хора и…подписи Колко много жертви за една искрица…
22:20Бъдеще време – концерт на Орлин Горанов, „Акага“ и „Тайният оркестър – България, 2025. Ветерани и млади таланти в музикалното пътешествие Бъдеще време

bTV

00:00Галена: Еуфория – концерт
01:00Концерт на Миро (2025 г
03:00Приятели, сез.7, еп.18 – Сериал.
03:30Приятели, сез.7, еп.19 – Сериал.
04:00Приятели, сез.7, еп.20 – Сериал.
04:30Приятели, сез.7, еп.21 – Сериал.
05:00Приятели, сез.7, еп.22 – Сериал.
05:30Приятели, сез.7, еп.23 – Сериал.
06:00Момчето с механичното сърце – Анимация, Франция, 2013. режисьори: Стефан Берла и Матиас Малзьо
07:50Завръщане в Америка – Комедия, САЩ, 2021. Режисьор: Крейг Брюър. В ролите: Еди Мърфи, Арсенио Хол, Шари Хедли, Джърмейн Фаулър, Лесли Джоунс и др..
10:00Последният ягуар – Премиера, Приключенски, Франция, 2024. Режисьор: Жил дьо Местр. В ролите: Луми Полак, Пол Грийн, Ева Авила, Емили Бет Рикардс,…
11:59bTV Новините – обедна емисия
12:30Стефан Диомов: Юбилеен концерт(2025 г
14:25Романс отвъд времето – Романтика, САЩ, 2022. Режисьор: Джесика Хармън. В ролите: Тори Де Вито, Найл Матър, Ерик Кийнлисайд, Джошуа Блек, Кейси…
16:00Лабиринт(част II – Исторически, Германия, 2012. Режисьор: Кристофър Смит. В ролите: Том Фелтън, Ванеса Кърби, Джесика Браун Финдли, Себастиан…
18:00Стани богат – Една от големите легенди на българския телевизионен ефир – Ники Кънчев, се завръща на екран като водещ на емблематичната игра…
18:55bTV Новините – централна емисия
20:00Кой да знае? – „Кой да знае?“ е комедийно куиз-шоу по bTV с водещ Александър Кадиев и капитани Милица Гладнишка и Христо Пъдев, което съчетава…
21:30Пулсът на танца – Премиера, Романтика, България, 2024. Режисьор: Георги Костов. В ролите: Георг Киряков, Башар Рахал, Мартина Кондаклиева, Ники…
23:25Орелът – Драма, Великобритания, 2011. Режисьор: Кевин Макдоналд. В ролите: Чанинг Тейтъм, Джейми Бел, Доналд Съдърланд, Денис О’Хеър,…

bTV Action

00:45Плячка – Екшън, САЩ, 2019. Режисьор: Алехандре Аджа. В ролите: Кая Скоделарио, Бари Пепър, Морфид Кларк, Рос Андерсън, Хосе Палма и др…..
02:30След залеза – Екшън, САЩ, 2004. Режисьор: Брет Ратнър. В ролите: Пиърс Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Наоми Харис и др…..
04:15Кунг-фу съпруга – Екшън, Франция, 2022. Режисьор: Мабрук Ел Мехри. В ролите: Сабрина Уазани, Рамзи Бедия, Ай Хайдара, Лина Хачани, Матю Бърнел и…
06:00Хипербуря – Фантастика, САЩ, 2013. Режисьор: Даниел Луско. В ролите: Каспър Ван Дийн, Майкъл Бийч, Сара Ливинг, Брайън Хед, Кийт Мериуедър…
08:00Астерикс и Обеликс: Мисия Китай – Комедия, Франция, 2023. Режисьор: Гийом Кане. В ролите: Гийом Кане, Жил Льолуш, Венсан Касел, Джонатан Коен, Марион Котияр и др..
10:00Космически забивки: Нови легенди – Анимация, САЩ, 2021. Режисьор: Малкълм Д. Лий. В ролите: Леброн Джеймс, Дон Чийдъл, Крис Дейвис, Сонийкуа Мартин-Грийн, Седрик…
12:00Хавай 5-0, сез.3, еп.14 – Повторение, сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър…
13:00След залеза – Екшън, САЩ, 2004. Режисьор: Брет Ратнър. В ролите: Пиърс Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Наоми Харис и др..
15:00Хуберт и Щалер, сез.4, еп.6 – Сериал.
16:00Сомердал, сез.4, еп.2 – Сериал.
17:00Луцифер, сез.2, еп.17 – Сериал.
18:00Разобличаване, сез.3, еп.10 – Сериал.
19:00Спирала, сез.4, еп.10 – Сериал.
20:00Извън играта, сез.1, еп.10 – Сериал.
21:00Хавай 5-0, сез.3, еп.15 – сериал, САЩ, 2010. Режисьор: Брад Търнър. В ролите: Алекс O’Лоуглин, Скот Каан, Даниел Дае Ким, Грейс Парк, Тейлър Гръбс и др…..
22:00Батман – Екшън, САЩ, 2022. Режисьор: Мат Рийвс. В ролите: Робърт Патинсън, Зоуи Кравиц, Пол Дейно, Джефри Райт, Питър Сарсгард и др..

 bTV Comedy

00:00Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта – Комедия, Великобритания, 2016. Режисьор: Шарън Магуайър. В ролите: Рене Зелуегър, Колин Фърт, Патрик Демпси, Джим Броудбент,…
02:00Скечове, еп.3 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
02:30Скечове, еп.4 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
03:00Приятели, сез.2, еп.15 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
03:30Приятели, сез.2, еп.16 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
04:00Мен не ме мислете, еп.12 – Повторение, Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и…
05:00Скечове, еп.3 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
05:30Скечове, еп.4 – Повторение. комедийна поредица
06:00Скечове, еп.5 – комедийна поредица
06:30Скечове, еп.6 – комедийна поредица
07:00Приятели, сез.2, еп.15 – Повторение, Сериал.
07:30Приятели, сез.2, еп.16 – Повторение, Сериал.
08:00По средата, сез.8, еп.9 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
08:30По средата, сез.8, еп.10 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
09:00Мен не ме мислете, еп.12 – Повторение, Сериал.
10:00Риба, наречена Уанда – Комедия, Великобритания, 1988. В ролите: Джон Клийз, Джейми Лий Къртис, Кевин Клайн, Майкъл Пейлин, Мария Ейткън и др…..
12:00Малкълм, сез.2, еп.12 – Повторение, Сериал.
12:30Малкълм, сез.2, еп.13 – Повторение, Сериал.
13:00По средата, сез.8, еп.9 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
13:30По средата, сез.8, еп.10 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
14:00Двама мъже и половина, сез.9, еп.8 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
14:30Двама мъже и половина, сез.9, еп.9 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
15:00Селцето, сез.4, еп.3 – Повторение, Сериал.
16:15Комиците и приятели – Повторение, Комедийно шоу.
17:00Мен не ме мислете, еп.13 – Сериал.
18:00Приятели, сез.2, еп.17 – Сериал.
18:30Приятели, сез.2, еп.18 – Сериал.
19:00По средата, сез.8, еп.11 – Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
19:30По средата, сез.8, еп.12 – Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
20:00Селцето, сез.4, еп.4 – Сериал.
21:30Двама мъже и половина, сез.9, еп.2 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
22:00Малкълм, сез.2, еп.14 – Сериал.
22:30Малкълм, сез.2, еп.15 – Сериал.
23:00Двама мъже и половина, сез.9, еп.10 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…
23:30Двама мъже и половина, сез.9, еп.11 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…

Nova TV

00:05Гала вечер с NOVA – Музика, България, 2023. Водещ на специалното издание Гала вечер на NOVA ще бъде емблематичната Гала, а неин партньор ще бъде…
00:45Концерт на Драгана Миркович и Миле Китич, концерт – Музика. В първите часове на 2026-а Драгана Миркович и Миле Китич ще взривят зрителите с експлозия от емоции и изпълнението на…
03:45Ловци на духове: Наследство – Фантастика, Канада, 2021. Режисьор: Джейсън Райтман. В ролите: Кери Куун, Пол Ръд, Фин Уолфард, Макена Грейс, Логан Ким и др…..
05:50Шпионски бъркотии – Комедия, САЩ, 2019. Режисьор: Nick Bruno. В ролите: Rachel Brosnahan, Jarrett Bruno, Claire Crosby, Toru Uchikado, Hisato…
08:00Бебе Бос: Семейни работи – Анимация, САЩ, 2021. Режисьор: Том Макграт. В ролите: Алек Болдуин, Джеймс Марсдън, Ейми Седарис, Ариана Грийнблат, Джеф…
10:00Аз, проклетникът 3 – Трилър, САЩ, 2017. Режисьор: Kyle Balda, Pierre Coffin. В ролите: Стив Карел, Кристен Уиг, Трей Паркър. След като Гру осинови…
11:58Новините на NOVA – Новини, България. новини, България
12:40Празник с Николина Чакърдъкова, концерт – Музика. Обичаните фолклорни изпълнители Николина и Мария Чакърдъкови подаряват на зрителите грандиозен спектакъл, посветен на…
14:15Шаферът – Комедия, САЩ, 2008. Режисьор: Пол Уайланд. В ролите: Патрик Демпси, Мишел Монаган, Кевин Маккид. Том и Хана са приятели от…
16:30Запознай ме с вашите – Комедия, САЩ, 2004. Режисьор: Джей Роуч. В ролите: Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Тери Поло, Оуен Уилсън, Дъстин Хофман и др…..
18:55Новините на NOVA – Новини, България. Централна информационна емисия на NOVA.
20:00Диви и щастливи – Екшън, България, 2019. Режисьор: Martin Makariev. В ролите: Luiza Grigorova, Yana Marinova, Базил Айденбенц, Ben Cross, Daria…
23:00Лоши момичета, сез.1, еп.12 – Екшън, САЩ, 2019. Режисьор: Брандън Марголис. В ролите: Габриел Юнион, Джесика Алба, Райън МакПартлин, Ърни Хъдсън, Дуейн…

Nova Sport

09:30Баскетбол: Мурсия – Реал Мадрид – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
11:30Баскетбол: Бургос – Гран Канария – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13
13:30Баскетбол: Пета четвърт – Повторение, Спорт. обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026, еп. 13
14:00Футбол: Чемпиъншип: Обзор – Повторение, Спорт. предаване за английски футбол 2025/2026, еп. 19
14:30Футбол: Бирмингам Сити – Саутхямптън – Повторение, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 24
16:25Студио „Чемпиъншип – На живо, Спорт.
17:00Футбол: Уикъмб Уондърърс – Кардиф Сити – На живо, Спорт. Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026, кръг 24
18:55Студио „Чемпиъншип – На живо, Спорт.
19:30Футбол: Шефилд Юнайтед – Лестър Сити – На живо, Спорт. Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, кръг 25
21:25Студио „Чемпиъншип – На живо, Спорт.
21:55Спортни новини – Спорт.
22:00Мото Спорт Xtra – Повторение, Спорт. предаване за български моторни спортове 2025, еп. 13
22:30Баскетбол: Уникаха – Ховентут – Повторение, Спорт. Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, кръг 13

 Nova News

00:25Ускорение – Документална поредица, Германия. на DW.
01:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
01:20Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
02:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
02:25Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
03:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
03:20Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
03:50В добра форма – Общество, Германия. Предаване на DW за здравословен начин на живот.
04:20Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
05:00Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…
05:30Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
06:00Проект Бъдеще – Документална поредица. на DW.
06:30Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
07:30Непознатите земи – Природа, България, 2025. Репортерите на NOVA ще ви отведат до уникални места извън туристическите маршрути. Насладете се на…
08:00Пулс – Общество, България. Водещ: Гергана Добрева. В предаването Пулс ще обсъждаме проблемите в българското здравеопазване -…
08:30Другото лице – Общество, България. Другото лице предлага една различна среща, извън телевизионно студио, с интересни събеседници от света на…
09:00Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
09:30Предизвиквам те – поредица. В ролите: Деси Жаблянова
10:00Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
11:00Пулс – Общество, България. Водещ: Гергана Добрева. В предаването Пулс ще обсъждаме проблемите в българското здравеопазване -…
11:30Темата на NOVA – Общество, България. Многообразието на живота през погледа на хората, които ежедневно го отразяват – репортерите на NOVA….
12:00Новините на NOVA – Новини, България. новини, България
12:30Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
13:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
13:45Европа в 15 минути – Общество, България. Съвместна продукция на NOWA и DW.
14:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
14:30Евромакс – Общество, Германия. Предаване на DW.
15:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
15:20Социална мрежа – Общество, България. Водещ: Милена Янинска. Социална мрежа е новият следобеден блок на Nova Предаването е аналитичен поглед към…
15:55До там и обратно – Общество. публицистика, общество
16:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
16:10Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
17:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
17:20Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
18:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
18:20Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова
19:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
19:15Ничия земя – Хора, България, Режисьор: Николай Русакиев. В ролите: Даниела Тренчева, Елена Чопакова. Това не е стандартно предаване, а…
20:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
20:50Най-доброто от DW
21:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
21:30Челюсти с Диана Найденова – Общество, България. Водещ: Диана Найденова
22:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
22:15Да хванеш гората – Хора, България. Рубрика на журналиста от Нова ТВ Галя Щърбева. Авторският формат ще разказва всяка седмица вдъхновяващи истории…
23:00Новините на NOVA NEWS – Новини, България. Емисия новини на Nova на всеки кръгъл час.
23:20Денят на живо – Общество, България. Водещ: Наделина Анева. В предаването гостуват както та, които поставят въпроси пред обществото, така и…
