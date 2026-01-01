ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ЯНУАРИ

|00:00
|Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта – Комедия, Великобритания, 2016. Режисьор: Шарън Магуайър. В ролите: Рене Зелуегър, Колин Фърт, Патрик Демпси, Джим Броудбент,…
|02:00
|Скечове, еп.3 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|02:30
|Скечове, еп.4 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|03:00
|Приятели, сез.2, еп.15 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
|03:30
|Приятели, сез.2, еп.16 – Повторение, Сериал, САЩ, 1995. Един от най-популярните сериали по света е комедиен разказ за проблемите, абсурдите, комичните…
|04:00
|Мен не ме мислете, еп.12 – Повторение, Сериал, България, 2021. В ролите: Рушен Видинлиев, Весела Бабинова, Дария Симеонова, Иван Юруков, Деян Ангелов и…
|05:00
|Скечове, еп.3 – Повторение, Комедия. комедийна поредица
|05:30
|Скечове, еп.4 – Повторение. комедийна поредица
|06:00
|Скечове, еп.5 – комедийна поредица
|06:30
|Скечове, еп.6 – комедийна поредица
|07:00
|Приятели, сез.2, еп.15 – Повторение, Сериал.
|07:30
|Приятели, сез.2, еп.16 – Повторение, Сериал.
|08:00
|По средата, сез.8, еп.9 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
|08:30
|По средата, сез.8, еп.10 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
|09:00
|Мен не ме мислете, еп.12 – Повторение, Сериал.
|10:00
|Риба, наречена Уанда – Комедия, Великобритания, 1988. В ролите: Джон Клийз, Джейми Лий Къртис, Кевин Клайн, Майкъл Пейлин, Мария Ейткън и др…..
|12:00
|Малкълм, сез.2, еп.12 – Повторение, Сериал.
|12:30
|Малкълм, сез.2, еп.13 – Повторение, Сериал.
|13:00
|По средата, сез.8, еп.9 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
|13:30
|По средата, сез.8, еп.10 – Повторение, Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер,…
|14:00
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.8 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
|14:30
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.9 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
|15:00
|Селцето, сез.4, еп.3 – Повторение, Сериал.
|16:15
|Комиците и приятели – Повторение, Комедийно шоу.
|17:00
|Мен не ме мислете, еп.13 – Сериал.
|18:00
|Приятели, сез.2, еп.17 – Сериал.
|18:30
|Приятели, сез.2, еп.18 – Сериал.
|19:00
|По средата, сез.8, еп.11 – Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
|19:30
|По средата, сез.8, еп.12 – Комедия, 2012. Режисьор: Елън Хейсър, Даян Хелън. В ролите: Патриша Хийтън, Нийл Флин, Чарли МакДърмът, Идън Шер, Аттикус…
|20:00
|Селцето, сез.4, еп.4 – Сериал.
|21:30
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.2 – Повторение, Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс,…
|22:00
|Малкълм, сез.2, еп.14 – Сериал.
|22:30
|Малкълм, сез.2, еп.15 – Сериал.
|23:00
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.10 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…
|23:30
|Двама мъже и половина, сез.9, еп.11 – Сериал, САЩ, 2006. Режисьор: Тед Уос, Джеймс Уиддос и др.. В ролите: Чарли Шийн, Джон Крайър, Ангъс Т. Джоунс, Марин Хинкъл,…