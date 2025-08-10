ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 АВГУСТ

БНТ1
05:00 По света и у нас /п/ 05:15 Бразди /избрано/п/ 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Уча, зная и играя, детско шоу /п/ 06:45 Деца на времето, детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата /п/ 08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/ 09:00 Денят започва, сутрешен блок 11:00 Отблизо /п/ 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Емил Кременлиев 13:30 Българското село /п/ 14:00 Малки истории /п/ 15:00 Уча, зная и играя, детско шоу /п/ 15:30 Нещо във водата, игрален филм /Франция, 1961г./, режисьор Морис Делбе, в ролите: Луи дьо Фюнес, Пиер Дюдан, Мария Рикелм, Март Меркадие и др. 17:00 Това го знам, детско куиз шоу /п/ 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу /п/ 18:45 Спорт ТОТО 19:00 С БНТ завинаги /п/ 19:50 Разкажи ми приказка, предаване за деца /п/ 20:00 По света и у нас 20:30 Новини от миналото 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Порталът, 7-сериен тв филм /България, 2021г./, 1 епизод, режисьор Илиян Джевелеков, в ролите: Велислав Павлов, Александър Кънев, Джулия Бочева, Стефания Кочева, Татяна Лолова и др. 22:00 По света и у нас 22:15 Най-хубавите години от нашия живот, развлекателно шоу 23:15 Не мърдай, игрален филм /копродукция, 2004г./, режисьор Серджо Кастелито, в ролите: Пенелопе Крус, Серджо Кастелито, Клаудия Джерини, Анджела Финокиаро и др. (14) 01:15 Балканите с Николай Кръстев, подкаст на БНТ 02:15 Денят започва с Георги Любенов /избрано/ 03:15 Денят започва, сутрешен блок
bTV
05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.11 06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.8 /п./ 07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 10:00 „Загадки за начинаещи: Смъртоносна история“ – мистъри, криминален (Канада, САЩ, 2021 г.), режисьор: Стейси Хардинг, в ролите: Джил Уагнър, Кристофър Полаха, Робин Томас, Лорн Кардинал, Питър Бенсън, Майкъл Патрик Денис, Ринан Пейн и др. 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „27-часов ден“ – романтичен (Канада, САЩ, 2021 г.) 14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п./ 16:30 „Обратно в играта“ – комедия (САЩ, 2015 г.), режисьор: Нанси Майърс, в ролите: Робърт Де Ниро, Ан Хатауей, Рене Русо, Нат Улф, Адам ДеВайн, Рийд Скот, Андерс Холм, Дрина Де Ниро, Зак Пърлман и др. 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:30 „Спомен“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2022 г.) 01:00 „Под повърхността“ – приключенски, хорър (Швеция, Норвегия, Белгия, 2020 г.), режисьор: Йоаким Хеден, в ролите: Моа Гамел, Мадлен Мартин, Трине Виген, Итце Йонатан Бьотинк и др. 02:50 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 03:30 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 04:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.7 /п./
bTVAction
05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.7 /п./ 06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.20 /п./ 08:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.13 08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.8 09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.9 10:30 „Дивата река“ – екшън, мистъри, криминален (САЩ, Великобритания, Канада, 2017 г.) 12:30 „Бързи и яростни 8“ – екшън, трилър (САЩ, Япония, Франция, Канада, 2017 г.) 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.9 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, еп.4 19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.20 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.3 20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.) 22:00 „Крадец на животи“ – криминален, психотрилър (САЩ, Австралия, 2004 г.), режисьор: Ди Джей Карусо, в ролите: Анджелина Джоли, Итън Хоук, Кийфър Съдърланд, Джена Роуландс, Пол Дейно, Оливие Мартинез, Чеки Карио и др. [14+] 00:00 „Сивият“ – екшън, драма, трилър (САЩ, Великобритания, 2011 г.) 02:15 „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др. 04:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.9 /п./ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.8 /п./
bTV COMEDY
05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.103 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.104 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.105 07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.22 08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.1 08:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.2 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.17 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.18 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.4 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.5 /п./ 12:00 „Кучета в операта“ – анимация, семеен, комедия (Русия, 2023 г.), режисьор: Василий Ровенский 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.11 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.12 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.18 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.19 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.20 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.21 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.6 19:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.7 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.1 21:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.2 /п./ 22:00 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.1 22:30 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.22 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.1 00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.22 /п./ 00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.1 /п./ 01:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.2 /п./ 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.104 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.105 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.1, еп.2 /п./ 04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.22 /п./ 04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.5, еп.1 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.104 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:50 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Вълшебната градина“ – с уч. на Дженифър Бонър,Бритън Уеб,Изабела Годой и др. 14:00 „Принцът от мечтите“ – с уч. на Меган Парк,Джонатан Келц,Кейла Уолъс и др. 17:00 „Изпечено убийство: Мистерия със сливов пудинг“ – с уч. на Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън и др. 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Бързи и яростни 2“ – с уч. на Пол Уокър, Кол Хаузър, Тайрийз Гибсън и др. 22:00 „Никой“ (премиера) – с уч. на Боб Оденкърк, Кони Нилсън, Алексей Серебряков и др. 00:00 „Супер патрул 2“ – с уч. на Джей Чандрасекар, Кевин Хефернън, Стив Леми и др. 02:00 „Вълшебната градина“ – с уч. на Дженифър Бонър,Бритън Уеб,Изабела Годой и др. /п/ 04:00 „Изпечено убийство: Мистерия със сливов пудинг“ – с уч. на Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън и др. /п/
Нова Спорт
09:30 Айнтрахт Брауншвайг – Гройтер Фюрт, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 11:30 Динамо Дрезден – Магдебург, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 13:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 14:00 Студио „Бундеслига“, директно 14:30 Херта Берлин – Карлсруе, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 16:25 Студио „Бундеслига“, директно 17:00 Франция – Испания, Евробаскет за жени 2025, полуфинал /n/ 19:00 Италия – Белгия, Евробаскет за жени 2025, полуфинал /n/ 21:00 Новини 21:05 Франция – Италия, Евробаскет за жени 2025, мач за трето място /n/ 23:00 Испания – Белгия, Евробаскет за жени 2025, финал /n/ 01:30 Еротичен телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 Най-доброто от DW 07:50 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „По следите“ – авторска поредица на Вероника Димитрова 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Истории от света“- документална поредица на DW /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица /п/ 23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/ 00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/ 01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/ 04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/