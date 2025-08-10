ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 АВГУСТ

БНТ1

05:00 По све­та и у нас /п/ 05:15 Браз­ди /из­бра­но/п/ 06:00 Блуи, ани­ма­цио­нен филм 06:15 Уча, зная и иг­рая, дет­ско шоу /п/ 06:45 Де­ца на вре­ме­то, дет­ски тв филм 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 До­мът на вяра­та /п/ 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов /из­бра­но/ 09:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок 11:00 От­бли­зо /п/ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:15 За­ла на сла­ва­та: Емил Кре­мен­лиев 13:30 Бъл­гар­ско­то се­ло /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 15:00 Уча, зная и иг­рая, дет­ско шоу /п/ 15:30 Не­що във во­да­та, иг­ра­лен филм /Фран­ция, 1961г./, ре­жи­сьор Мо­рис Дел­бе, в ро­ли­те: Луи дьо Фю­нес, Пиер Дю­дан, Ма­рия Ри­келм, Март Мер­ка­дие и др. 17:00 То­ва го знам, дет­ско куиз шоу /п/ 18:00 Има­те сре­ща с … Диа­на Лю­бе­но­ва лай­фстайл ток шоу /п/ 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 С БНТ за­ви­на­ги /п/ 19:50 Раз­ка­жи ми при­каз­ка, пре­да­ва­не за де­ца /п/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Но­ви­ни от ми­на­ло­то 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БГ ки­но­ве­чер: Пор­та­лът, 7-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2021г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Илиян Дже­ве­ле­ков, в ро­ли­те: Ве­лис­лав Пав­лов, Але­ксан­дър Къ­нев, Джу­лия Бо­че­ва, Сте­фа­ния Ко­че­ва, Тат­яна Ло­ло­ва и др. 22:00 По све­та и у нас 22:15 Най-ху­ба­ви­те го­ди­ни от на­шия жи­вот, раз­вле­ка­тел­но шоу 23:15 Не мър­дай, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2004г./, ре­жи­сьор Сер­джо Кас­те­ли­то, в ро­ли­те: Пе­не­ло­пе Крус, Сер­джо Кас­те­ли­то, Клау­дия Дже­ри­ни, Ан­дже­ла Фи­но­киа­ро и др. (14) 01:15 Бал­ка­ни­те с Ни­ко­лай Кръс­тев, под­каст на БНТ 02:15 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов /из­бра­но/ 03:15 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок

bTV

05:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.3, еп.11 06:00 „За­га­дъч­ни убий­ства по Ага­та Крис­ти“ – се­риал, с.2, еп.8 /п./ 07:50 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – уи­кенд блок с во­де­щи Бес­те Саб­ри и Ми­тьо Ма­ри­нов 10:00 „За­гад­ки за на­чи­нае­щи: Смър­то­нос­на ис­то­рия“ – мис­тъ­ри, кри­ми­на­лен (Ка­на­да, САЩ, 2021 г.), ре­жи­сьор: Стей­си Хар­динг, в ро­ли­те: Джил Уаг­нър, Крис­то­фър По­ла­ха, Ро­бин То­мас, Лорн Кар­ди­нал, Пи­тър Бен­сън, Май­къл Пат­рик Де­нис, Ри­нан Пейн и др. 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „27-ча­сов ден“ – ро­ман­ти­чен (Ка­на­да, САЩ, 2021 г.) 14:30 „Бри­га­да Нов дом“ – со­циал­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър /п./ 16:30 „Об­рат­но в иг­ра­та“ – ко­ме­дия (САЩ, 2015 г.), ре­жи­сьор: Нан­си Ма­йърс, в ро­ли­те: Ро­бърт Де Ни­ро, Ан Ха­тауей, Ре­не Ру­со, Нат Улф, Адам Де­Вайн, Рийд Скот, Ан­дерс Холм, Дри­на Де Ни­ро, Зак Пър­лман и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за спе­циал­ни жур­на­лис­ти­чес­ки раз­след­ва­ния 20:00 „Аз оби­чам Бъл­га­рия“ – за­бав­на те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва 22:30 „Спо­мен“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2022 г.) 01:00 „Под по­вър­хнос­тта“ – прик­лю­чен­ски, хо­рър (Шве­ция, Нор­ве­гия, Бел­гия, 2020 г.), ре­жи­сьор: Йоа­ким Хе­ден, в ро­ли­те: Моа Га­мел, Мад­лен Мар­тин, Три­не Ви­ген, Ит­це Йо­на­тан Бьо­тинк и др. 02:50 „bTV раз­каз­ва“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с ав­тор Ра­диа­на Бо­жи­ко­ва 03:30 „bTV раз­каз­ва“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с ав­тор Ра­диа­на Бо­жи­ко­ва 04:00 „За­га­дъч­ни убий­ства по Ага­та Крис­ти“ – се­риал, с.2, еп.7 /п./

bTVAction

05:15 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.7 /п./ 06:00 „Бягство към по­бе­да­та 2: Сък­ро­ви­ще­то“ – със­те­за­тел­но риа­ли­ти с во­де­щи Кра­си Рад­ков, Ста­нис­ла­ва Ган­че­ва и Ивет Го­ра­но­ва, еп.20 /п./ 08:00 „До краен пре­дел“ – ек­стрем­но пре­да­ва­не, с.2, еп.13 08:30 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.8 09:30 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.9 10:30 „Ди­ва­та ре­ка“ – ек­шън, мис­тъ­ри, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2017 г.) 12:30 „Бър­зи и ярос­тни 8“ – ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, Фран­ция, Ка­на­да, 2017 г.) 15:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра /п./ 16:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра /п./ 17:00 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.9 17:30 „Да Знаеш Как“ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не /п./ 18:00 „Древ­ни су­перс­трук­ту­ри“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, еп.4 19:00 „Ек­оав­то­мо­би­ли“ – ав­то­мо­бил­но шоу, с.2, еп.20 19:30 „До краен пре­дел“ – ек­стрем­но пре­да­ва­не, с.2, еп.3 20:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Шар­кна­до 4: Си­ла­та се про­буж­да“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2016 г.) 22:00 „Кра­дец на жи­во­ти“ – кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 2004 г.), ре­жи­сьор: Ди Джей Ка­ру­со, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Итън Хоук, Кий­фър Съ­дър­ланд, Дже­на Роу­ландс, Пол Дей­но, Оли­вие Мар­ти­нез, Че­ки Ка­рио и др. [14+] 00:00 „Си­вият“ – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2011 г.) 02:15 „Шар­кна­до 4: Си­ла­та се про­буж­да“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2016 г.), ре­жи­сьор: Ан­тъ­ни С. Фе­ран­те, в ро­ли­те: Иън Зи­ринг, Та­ра Рийд, То­ми Дей­вид­сън, Ма­сие­ла Лу­ша, Раян Ню­ман, Ко­ди Лин­ли, Има­ни А. Ха­ким, Ше­рил Тийгс, Дей­вид Ха­сел­хоф, Сю­зън Ан­тон и др. 04:00 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.9 /п./ 04:30 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.8 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.103 /п./ 06:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.104 06:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.105 07:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.22 08:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.5, еп.1 08:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.5, еп.2 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев /п./ 10:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.4, еп.17 /п./ 10:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.4, еп.18 /п./ 11:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.4 /п./ 11:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.5 /п./ 12:00 „Ку­че­та в опе­ра­та“ – ани­ма­ция, се­меен, ко­ме­дия (Ру­сия, 2023 г.), ре­жи­сьор: Ва­си­лий Ро­вен­ский 14:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.4, еп.11 /п./ 15:30 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.4, еп.12 /п./ 17:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.18 /п./ 17:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.19 /п./ 18:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.20 /п./ 18:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.21 /п./ 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.6 19:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.7 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.5, еп.1 21:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.2 /п./ 22:00 „Приз­ра­ци“ – се­риал, с.1, еп.1 22:30 „Приз­ра­ци“ – се­риал, с.1, еп.2 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.22 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.8, еп.1 00:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.22 /п./ 00:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.5, еп.1 /п./ 01:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.5, еп.2 /п./ 01:45 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.104 /п./ 02:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.105 /п./ 03:00 „Приз­ра­ци“ – се­риал, с.1, еп.1 /п./ 03:30 „Приз­ра­ци“ – се­риал, с.1, еп.2 /п./ 04:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.22 /п./ 04:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.5, еп.1 /п./ 04:45 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.104 /п./

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

06:30 „Ико­нос­тас“ 07:00 По­ре­ди­ца на DW 07:50 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 „Въл­шеб­на­та гра­ди­на“ – с уч. на Дже­ни­фър Бо­нър,Бри­тън Уеб,Иза­бе­ла Го­дой и др. 14:00 „Прин­цът от меч­ти­те“ – с уч. на Ме­ган Парк,Джо­на­тан Келц,Кей­ла Уо­лъс и др. 17:00 „Из­пе­че­но убий­ство: Мис­те­рия със сли­вов пу­динг“ – с уч. на Али­сън Суи­ни, Ка­ме­рън Ма­ти­сън, Бар­ба­ра Ни­вън и др. 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 „Бър­зи и ярос­тни 2“ – с уч. на Пол Уо­кър, Кол Хау­зър, Тай­рийз Гиб­сън и др. 22:00 „Ни­кой“ (пре­мие­ра) – с уч. на Боб Оде­нкър­к, Ко­ни Нил­сън, Але­ксей Се­ребр­яков и др. 00:00 „Су­пер пат­рул 2“ – с уч. на Джей Чан­дра­се­кар, Ке­вин Хе­фер­нън, Стив Ле­ми и др. 02:00 „Въл­шеб­на­та гра­ди­на“ – с уч. на Дже­ни­фър Бо­нър,Бри­тън Уеб,Иза­бе­ла Го­дой и др. /п/ 04:00 „Из­пе­че­но убий­ство: Мис­те­рия със сли­вов пу­динг“ – с уч. на Али­сън Суи­ни, Ка­ме­рън Ма­ти­сън, Бар­ба­ра Ни­вън и др. /п/

Но­ва Спорт

09:30 Ай­нтрахт Браун­швайг – Грой­тер Фюрт, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 /n/ 11:30 Ди­на­мо Дрез­ден – Маг­де­бург, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 /n/ 13:30 Чем­пиън­шип: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2025/2026 14:00 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“, ди­рек­тно 14:30 Хер­та Бер­лин – Карл­сруе, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 ди­рек­тно 16:25 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“, ди­рек­тно 17:00 Фран­ция – Ис­па­ния, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025, по­лу­фи­нал /n/ 19:00 Ита­лия – Бел­гия, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025, по­лу­фи­нал /n/ 21:00 Но­ви­ни 21:05 Фран­ция – Ита­лия, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025, мач за тре­то място /n/ 23:00 Ис­па­ния – Бел­гия, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025, фи­нал /n/ 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:00 „Дру­го­то ли­це“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:30 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 06:00 „52 ис­то­рии“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ -пре­да­ва­не /п/ 07:30 Най-доб­ро­то от DW 07:50 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не 11:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „По сле­ди­те“ – ав­тор­ска по­ре­ди­ца на Ве­ро­ни­ка Ди­мит­ро­ва 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 „Не­поз­на­ти­те зе­ми“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ис­то­рии от све­та“- до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 16:00 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 Те­ма­та на NOVA 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:25 „Ис­то­рии от све­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:25 „Има­ло ед­но вре­ме в Лон­дон­град“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 23:00 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 00:45 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 01:35 „VOA тех­но­ло­гии“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA /п/ 02:00 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не /п/ 04:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/





