ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:15 Гейм он! – тв филм /22 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 232/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Момче на върха детски – тв филм /Шотландия, 2019г./ 15:15 Гейм он! – тв филм /23 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 17:00 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 233/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – тв филм /5 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия – тв филм /6 епизод/ (12) 00:15 В ритъма на града /п/ 00:45 Рецепта за култура – токшоу с Юрий Дачев /п/ 01:45 Бразди /п/ 02:30 Библиотеката /п/ 03:00 Вечната музика /п/ 03:30 По света и у нас /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.58 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.85 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.118 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 01:40 „Предизвикателството“ – хорър, мистъри, трилър (САЩ, Великобритания, България, 2019 г.), режисьор Джайлс Алдерсън, в ролите Барт Едуардс, Ричард Брейк, Ричард Шорт, Александра Евънс, Мичъл Норман, Девора Уайлд, Джойван Уейд и др. [16+] 03:50 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова /п/ 04:20 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п/

bTVAction

06:00 „На крилете на надеждата“ – драма (САЩ, 2023 г.), режисьор Шон Макнамара, в ролите Денис Куейд, Хедър Греъм, Джеси Меткалф, Абигейл Райн, Джеси Кейс, Брет Райс, Роки Майeрс, Селена Андузе, Е. Роджър Мичъл, Джо Кнезевич, Брандън Куин, Роджър Антъни и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.5 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.8 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.10 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.10 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.12 /п/ 13:00 „Офицери и пешки“ – криминален, военен, трилър (САЩ, 2007 г.), режисьор Робърт Редфорд, в ролите Том Круз, Робърт Редфорд, Мерил Стрийп, Майкъл Пеня, Андрю Гарфийлд, Питър Бърг, Кевин Дън, Дерек Люк, Лари Бейтс, Кристофър Мей, Дейвид Пийз, Хайди Янсън 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.9 16:00 „Фауда“ – сериал, с.2, еп.3 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.6 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.11 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.3, еп.4 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.8 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.13 22:00 „Смъртоносно оръжие 4“ – екшън, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Трейси Улф, Джет Ли, Крис Рок, Даниел Гецов и др. 00:15 „Вън от пещта“ – криминален, трилър (Великобритания, САЩ, 2013 г.), режисьор Скот Купър, в ролите Крисчън Бейл, Кейси Афлек, Зоуи Салдана, Уди Харелсън, Сам Шепърд, Уилем Дефо, Форест Уитакър и др. 02:15 „В плен на огъня“ – екшън, драма (Канада, 2008 г.), режисьор Джон Търлески, в ролите Брук Бърнс, Ерин Карплук, Робърт Молони, Уинстън Рекърт, Рик Раванело, Рекс Лин, Райън Грантъм, Уанда Кенън, Уилям Макдоналд, Аарън Пърл, Майкъл Адамтуейт, Матю Кевин А 03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.19 /п/ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.20 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.75 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.76 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.77 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.5 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.6 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.53 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.5 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.6 /п/ 10:00 „Психаротерапия“ – комедия (САЩ, 2003 г.), режисьор Питър Сегал, в ролите Адам Сандлър, Джак Никълсън, Мариса Томей, Луис Гусман, Алън Ковърт, Лин Тигпен, Уди Харелсън, Джон Туртуро, Кърт Фулър, Криста Алън, Клинт Блек, Дженюъри Джоунс и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.13 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.14 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.5 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.6 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.19 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.20 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.6 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.54 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.7 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.8 19:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.7 19:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.8 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.7 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.15 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.16 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.21 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.22 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.4 /п/ 01:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.5 /п/ 01:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.6 /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.78 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.79 /п/ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.1 /п/ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.4 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 01:40 „Адската машина“ – с уч. на Гай Пиърс, Алис Ийв, Алекс Петифър и др. 03:50 „Срещи с Дейв“ – с уч. на Еди Мърфи, Елизабет Банкс, Скот Каан и др. /п/

Нова Спорт

07:00 Оман – Катар, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи /п/ 09:00 Индонезия – Саудитска Арабия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи /п/ 11:00 Шотландия – Гърция, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /п/ 13:00 Фарьорски острови – Черна гора, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /п/ 14:55 Новини 15:00 Малта – Нидерландия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /п/ 17:00 Кипър – Босна и Херцеговина, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /п/ 19:00 ПАОК – Олимпиакос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /п/ 20:55 Новини 21:00 Студио „Световни квалификации“ директно 21:45 Белгия – Северна Македония, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 23:40 Студио „Световни квалификации“ директно 00:15 Косово – Словения, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 запис 02:15 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 02:45 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /п/ 03:15 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/