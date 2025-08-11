ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 АВГУСТ

БНТ1

06:00 Книга на книгите 06:55 Денят започва 09:20 Васко да Гама от село Рупча, сезон 1, епизод 6 10:35 Фичо – Фиат 126. Любимата кола 11:00 Любов и саможертва, сезон 1, епизод 11 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, сезон 5, епизод 145 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи 14:30 Хрусковците 14:50 Книга на книгите, сезон 4, епизод 6 15:15 Магьосници, сезон 1, епизод 1 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Река на страстта 17:15 Лодка в гората 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, сезон 5, епизод 146 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 22:00 Мистериите на доктор Блейк, сезон 3, епизод 6 23:00 По света и у нас 23:25 Шетланд, сезон 3, епизод 3 00:25 65 в ефир 00:55 Мистериите на доктор Блейк, сезон 3, епизод 6 01:55 Шетланд, сезон 3, епизод 3 02:55 Бразди 03:40 Говори сега 04:45 По света и у нас 05:10 Бързо, лесно, вкусно 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 Убийства в Рая, сезон 5, епизод 5 06:57 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:52 Хороскопът на Алена 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 1001 нощ, сезон 1, епизод 16 14:15 Вражда, сезон 1, епизод 44 15:50 Плен, сезон 2, епизод 284 16:59 bTV Новините 17:30 Вкусът на България 18:00 Стани богат, сезон 6, епизод 237 18:55 bTV Новините 20:00 Кой да знае?, сезон 4, епизод 70 21:30 Survivor 6: Скритият идол, сезон 6, епизод 16 23:00 bTV Новините 23:30 Лас Вегас, сезон 4, епизод 4 00:30 Убийства в Рая, сезон 5, епизод 6 01:30 Загадки за начинаещи: Смъртоносна история 03:00 Преди обед 05:00 bTV разказва 05:30 Богатствата на България

bTVAction

06:00 До краен предел, сезон 2, епизод 4 06:30 Островът на 100-те гривни: Другата вселена, сезон 1, епизод 16 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 9, епизод 10 10:00 Свръхестествени имоти, сезон 2, епизод 1 11:00 Под наблюдение, сезон 4, епизод 1 12:00 Смъртоносно оръжие, сезон 2, епизод 8 13:00 Опасни мажоретки 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 9, епизод 11 16:00 Специален отдел „Издирване“, сезон 1, епизод 20 17:00 Спенсър, сезон 5, епизод 7 18:00 Под наблюдение, сезон 4, епизод 2 19:00 Свръхестествени имоти, сезон 2, епизод 2 20:00 Смъртоносно оръжие, сезон 2, епизод 9 21:00 Нула Нула Нула, сезон 1, епизод 7 22:00 Супер 8 00:00 Нула Нула Нула, сезон 1, епизод 7 01:00 Под наблюдение, сезон 4, епизод 2 02:00 Смъртоносно оръжие, сезон 2, епизод 9 03:00 Свръхестествени имоти, сезон 2, епизод 2 04:00 Спенсър, сезон 5, епизод 7 05:00 Хуберт и Щалер, сезон 9, епизод 11

bTV COMEDY

06:00 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 106 06:30 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 107 07:00 По средата, сезон 7, епизод 11 07:30 По средата, сезон 7, епизод 12 08:00 Татковци, сезон 1, епизод 9 09:00 Приятели, сезон 4, епизод 6 09:30 Приятели, сезон 4, епизод 7 10:00 Американска туршия 12:00 Семейство Голдбърг, сезон 4, епизод 17 12:30 Семейство Голдбърг, сезон 4, епизод 18 13:00 Приятели, сезон 4, епизод 6 13:30 Приятели, сезон 4, епизод 7 14:00 Двама мъже и половина, сезон 7, епизод 22 14:30 Двама мъже и половина, сезон 8, епизод 1 15:00 Новите съседи, сезон 5, епизод 55 16:30 Приятели, сезон 4, епизод 4 17:00 Татковци, сезон 1, епизод 10 18:00 По средата, сезон 7, епизод 13 18:30 По средата, сезон 7, епизод 14 19:00 Приятели, сезон 4, епизод 8 19:30 Приятели, сезон 4, епизод 9 20:00 Новите съседи, сезон 5, епизод 56 21:30 Двама мъже и половина, сезон 7, епизод 18 22:00 Семейство Голдбърг, сезон 4, епизод 19 22:30 Семейство Голдбърг, сезон 4, епизод 20 23:00 Двама мъже и половина, сезон 8, епизод 2 23:30 Двама мъже и половина, сезон 8, епизод 3 00:00 Американска туршия 01:45 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 106 02:30 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 107 03:00 По средата, сезон 7, епизод 13 03:30 По средата, сезон 7, епизод 14 03:50 Татковци, сезон 1, епизод 10 04:45 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 106 05:30 Безкрайна фиеста, сезон 3, епизод 107

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:55 Здравей, България 09:28 На кафе 10:00 Розамунде Пилхер: Любов наужким, сезон 15, епизод 2 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Лабиринт към щастието 15:59 Новините на NOVA 16:30 Да хванеш гората 17:00 Семейни войни, сезон 18, епизод 227 18:00 Сделка или не, сезон 13, епизод 223 18:55 Новините на NOVA 20:00 Кошмари в кухнята 21:00 Диви и красиви, сезон 1, епизод 1 22:00 Новините на NOVA 22:30 Магнум, сезон 4, епизод 6 23:30 Специален отряд, сезон 5, епизод 11 00:30 Закон и ред, сезон 22, епизод 5 01:30 Рей Донован, сезон 4, епизод 8 02:30 Три сестри 03:20 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Закон и ред, сезон 22, епизод 5 06:00 Специален отряд, сезон 5, епизод 11

Нова Спорт

09:00 Турция – Франция 11:00 Сърбия – Италия 13:00 Германия – Швеция 15:00 Новини 15:05 Испания – Германия 17:00 Словения – Сърбия 19:00 Белгия – Чехия 21:00 Новини 21:05 Мото Спорт Xtra 21:30 Чемпиъншип: Обзор 22:00 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 119 Еротичен Телепазар 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Евромакс 07:30 РеВизия 08:00 Челюсти 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа – избрано 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Историите на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Разказите на хижаря 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Нищо лично 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Интервюто на Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Американска алчност 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 Интервюто на Мон Дьо 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:30 Да хванеш гората 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа – избрано 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Американска алчност 05:00 Другото лице Социална мрежа 05:30 Социална мрежа





