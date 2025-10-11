ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:20 Гейм он! – тв филм /23 епизод/п/ 05:45 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:15 Почти вълшебно приключение – 2-сериен детски тв филм /България, 1986 г./, 1 серия, режисьор Илко Дундаков, в ролите Марио Петров, Стефан Клисуров, Иван Балсамаджиев, Димитър Манчев и др. 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Религията днес 14:55 Света Петка – Кръст в в пустинята – игрален филм /копродукция, 2021 г./, режисьор Хаджи-Александър Бурович, в ролите Милена Предич, Милица Стефанович, Мариам Амер и др. 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Студио футбол 21:45 Футбол: България – Турция, квалификация за световно първенство пряко предаване от ст.“Васил Левски“ 01:10 Натисни F1 – образователна поредица /п/ 01:40 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:55 Ново 10 + 2 /п/ 02:50 По света и у нас /п/ 03:05 Прекрасно лято – игрален филм/п/(14)

bTV

05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.19 05:45 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.20 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.3 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 ПРЕМИЕРА: „Тиквен хаос“ – романтичен, комедия (САЩ, Канада, 2022 г.), режисьор Джеф Бийсли, в ролите Тейлър Коул, Кори Севиър, Майкъл Айрънсайд, Паула Будро, Пол Есимбре, Бренда Горлик, Ейми Грьонинг, Рейчъл Макларън, Джей Кьонсген, Сиера Фредборг, Лора 14:50 „Убийства в Рая“ – сериал 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:30 „Домино“ – екшън, криминален, трилър (Дания, Франция, Италия, Белгия, Холандия, 2019 г.), режисьор Брайън Де Палма, в ролите Николай Костер-Валдау, Сьорен Малинг, Паприка Стийн, Гай Пиърс, Томас У. Габриелсон и др. [14+] 23:30 „Роки 5“ – драма, спортен (САЩ, 1990 г.), режисьор Силвестър Сталоун, в ролите Силвестър Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, Сейдж Сталоун, Томи Морисън, Бърджис Мередит, Тони Бъртън и др. 01:40 „Обратно броене“ – хорър, трилър (САЩ, 2019 г.), режисьор Джъстин Дек, в ролите Елизабет Лейл, Чарли Макдърмът, Ан Уинтърс, Питър Фачинели, Том Сегура, Пи Джей Бърн и др. [16+] 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.9 /п/ 06:00 „2012: Ледена епоха“ – екшън, трилър, фантастика (САЩ, 2011 г.), режисьор Травис Форт, в ролите Патрик Лабьорто, Джули Маккълоу, Кейти Уилсън, Ник Афанасиев, Кайл Морис, Седрик Скот, Тед Монте, Чако Вадакет, Дейвид Лайт, Джералд Уеб, Уесли Уейт и др. 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.19 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.20 09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.21 10:30 „Огън под земята“ – екшън, трилър (САЩ, 1997 г.), режисьор Феликс Алкала, в ролите Стивън Сегал, Марг Хелгенбъргър, Крис Кристоферсън, Стивън Ланг и др. 12:30 „Смъртоносно оръжие 4“ – екшън, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Трейси Улф, Джет Ли, Крис Рок, Даниел Гецов и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.9 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п/ 18:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.1, еп.3 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.9 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.3 20:00 ПРЕМИЕРА: „Арктически апокалипсис“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2019 г.), режисьори Ерик Пол Ериксон и Джон Конделик, в ролите Джоел Берти, Дженифър Лий Уигинс, Лорън Еспозито, Чарли Н. Таунсенд, Анна Софи Кристенсен, Блейк Данг, Джон Лийвинг и др. 22:00 „Крал Артур: Легенда за меча“ – фентъзи, приключенски, екшън (Великобритания, САЩ, Австралия, 2017 г.), режисьор Гай Ричи, в ролите Чарли Хънам, Анабел Уолис, Ейдън Гилън, Ерик Бана, Джуд Лоу, Хърмони Корфилд, Джаймън Хаунсу, Кейти Макграт, Дейвид Бекъм 00:00 „Смъртоносно оръжие 4“ – екшън, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Трейси Улф, Джет Ли, Крис Рок, Даниел Гецов и др. 02:30 „Смъртоносна надпревара 4: Отвъд анархията“ – екшън (САЩ, 2018 г.), режисьор Дон Майкъл Пол, в ролите Дани Главър, Дани Трехо, Велислав Павлов, Фредерик Коулър, Луси Ардън, Лорина Камбурова, Диляна Попова и др. [14+] 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.22 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.77 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.78 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.79 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.4 08:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.3 /п/ 08:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.4 /п/ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.11 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.12 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.7 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.8 /п/ 12:00 „Руса амбиция“ – комедия, романтичен (САЩ, 2007 г.), режисьор Скот Маршъл, в ролите Джесика Симпсън, Люк Уилсън, Джъстин Берфилд, Пенелопе Ан Милър, Анди Дик, Уили Нелсън, Рейчъл Лий Кук и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.5 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.6 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.17 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.18 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.19 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.20 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.9 19:30 „Приятели“ – сериал, с.9, еп.10 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.8 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.1 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.23 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.24 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.5 /п/ 01:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.7 /п/ 01:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.8 /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.80 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.81 /п/ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.3 /п/ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.1, еп.4 /п/ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.5 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 /п/ 06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Срещи с Дейв“ – с уч. на Еди Мърфи, Елизабет Банкс, Скот Каан и др. 15:00 „Грозна като смъртта“ – с уч. на Пайпър Перабо, Адам Гарсия, Мелани Лински и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 „Двуличие“ – с уч. на Джулия Робъртс, Клайв Оуен, Том Уилкинсън и др. 01:00 „Честен кандидат“ – с уч. на Стив Карел, Роуз Бърн, Крис Купър и др. 03:20 „Неочакван меден месец“ – с уч. на Дебс Хауърд, Едуард Рътъл, Киран Мадахар и др. /п/

Нова Спорт

07:30 Косово – Словения, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026/п/ 09:30 Северна Ирландия – Словакия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026/п/ 11:30 Белгия – Северна Македония, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026/п/ 13:30 Шотландия – Гърция, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026/п/ 15:25 Новини 15:30 Оман – Катар, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи/п/ 17:30 Индонезия – Саудитска Арабия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи/п/ 19:30 Олдъм Атлетик – Бароу Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:45 Сърбия – Албания, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, директно 23:40 Студио „Световни квалификации“, директно 00:15 ОАЕ – Оман Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи, запис 02:15 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025/п/ 02:45 Пета четвърт – обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026/п/ 03:15 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/