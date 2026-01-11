ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ЯНУАРИ

БНТ1

6:00 Блуи – анимационен филм 6:20 Книга на книгите – анимационен филм 7:15 Телепазарен прозорец 7:30 Домът на вярата 8:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Истории от Олимпийските игри 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 Коледа в мислите ми – игрален филм /копродукция, 2019 г./, режисьор Маклейн Нелсън, в ролите: Ашли Грийн, Андрю Уокър, Дона Бенедикто, Престън Вандърслайс и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: На границата – тв филм /4 епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Шошана – игрален филм /копродукция, 2023 г./, режисьор Майкъл Уинтърботъм, в ролите: Ирина Старшенбаум, Дъглас Бут, Хари Мелинг, Иън Харт и др. (14) 1:20 Натисни F1 образователна поредица /п/ 1:50 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 2:05 Ново 10 + 2 /п/ 3:00 По света и у нас /п/ 3:15 Малки истории /п/ 4:10 Домът на вярата /п/ 4:40 Религията днес /п/ 5:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 Светът на здравето 06:30 Съдебна зала: Ел Ей, сезон 3, епизод 18 07:30 Тази събота и неделя 11:00 Богатствата на България 11:30 Светът на здравето 11:59 bTV Новините 12:30 Нагоре с краката 14:55 Убийства в Рая, сезон 2, епизод 2 15:55 bTV разказва 16:30 120 минути 18:55 bTV Новините 19:40 Защо? 20:00 Такси 2 22:00 Охрана 23:55 Помни 02:00 Сандокан, сезон 1, епизод 2 03:20 120 минути 05:20 Лице в лице

bTVAction

06:00 20 по Рихтер, сезон 1, епизод 1 08:00 Свръхестествено, сезон 9, епизод 4 09:00 Свръхестествено, сезон 9, епизод 5 10:00 Свръхестествено, сезон 9, епизод 6 11:00 От Русия с любов 13:00 Предградие 13: Ултиматум 15:00 Стани богат 16:00 Стани богат 17:00 Невероятният Космос, сезон 1, епизод 10 17:30 Да Знаеш Как 18:00 Мега съоръжения, сезон 1, епизод 6 19:00 История на автомобилите, сезон 2, епизод 10 19:30 Екстремно, сезон 2, епизод 14 20:00 Екстремно, сезон 2, епизод 19 20:30 Студио „Суперкупа на Испания“ 21:00 ПРЯКО: Суперкупа на Испания (ФИНАЛ) 23:00 Студио „Суперкупа на Испания“ 23:45 Мьобиус 02:00 Кери 04:00 Екстремно, сезон 2, епизод 13 04:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 5 05:15 Свръхестествено, сезон 9, епизод 6

bTV COMEDY

06:00 Смях ТВ, сезон 1, епизод 5 06:30 Смях ТВ, сезон 1, епизод 6 07:00 Камионджии, сезон 1, епизод 31 08:00 Селцето, сезон 4, епизод 7 09:30 Малкълм, сезон 2, епизод 19 10:00 Малкълм, сезон 2, епизод 24 10:30 Малкълм, сезон 2, епизод 25 11:00 Малкълм, сезон 2, епизод 26 11:30 Малкълм, сезон 2, епизод 27 12:00 Сексът и градът 2 14:30 Щурите съседи, сезон 1, епизод 2 15:30 Новите съседи, сезон 16, епизод 3 17:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 2 17:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 3 18:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 4 18:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 5 19:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 3 19:30 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 4 20:00 Новите съседи, сезон 16, епизод 5 22:00 Компютърджии, сезон 3, епизод 1 22:30 Компютърджии, сезон 3, епизод 2 23:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 6 23:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 7 00:00 Камионджии, сезон 1, епизод 31 01:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 3 01:30 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 4 02:00 Смях ТВ, сезон 1, епизод 5 02:30 Смях ТВ, сезон 1, епизод 6 03:00 Компютърджии, сезон 3, епизод 1 03:30 Компютърджии, сезон 3, епизод 2 04:00 Камионджии, сезон 1, епизод 31 05:00 Смях ТВ, сезон 1, епизод 5 05:30 Смях ТВ, сезон 1, епизод 6

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:30 Иконостас 07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се 11:00 Съдебен спор 11:59 Новините на NOVA 12:30 Разходка в небето 14:15 По склоновете на любовта, сезон 1, епизод 1 16:00 Да хванеш гората 16:30 На фокус с Лора Крумова 18:55 Новините на NOVA 19:40 На фокус след новините 20:00 Вече играеш… Стоичков 22:00 Мостът на шпионите 01:00 Първи контакт 03:30 Завръщането на Розовата пантера 05:20 Пресечна точка

Нова Спорт

09:30 Донкастър Роувърс – Саутхямптън 11:30 Кеймбридж Юнайтед – Бирмингам Сити 13:30 Студио „ФА Къп“ 14:00 Дарби Каунти – Лийдс Юнайтед 15:55 Студио „ФА Къп“ 16:30 Уест Хям Юнайтед – Куинс Парк Рейнджърс 18:25 Студио „ФА Къп“ 19:00 Жирона – Баскония 20:50 Спортни новини 21:00 Панатинайкос – Пансерайкос 23:00 Барселона – Гранада 01:00 Стоук Сити – Ковънтри Сити 03:00 Еротичен Телепазар

NOVA NEWS

06:00 52 истории 06:40 Ничия земя 07:30 Събуди се 11:00 Пулс 11:30 Да хванеш гората 12:00 Новините на NOVA 12:30 Европа в 15 минути 12:45 Репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 РеВизия 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти 16:00 Близо до спорта 16:30 На фокус с Лора Крумова 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 На фокус след новините 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 Истории от света 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус с Лора Крумова 01:00 Ничия земя 02:00 Събуди се 05:00 Пулс 05:30 Близо до спорта