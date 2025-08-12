ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи – анимационен филм 06:15 Арт дъга – 25-сериен детски образователен филм /България, 2020 г./, режисьор Тодор Николов 06:35 Шарената панда – детски тв филм /Китай, 2019 г./ 06:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Островът на сините птици -8-сериен детски тв филм /България, 2019 г./, режисьори Кристина Грозева, Петър Вълчанов, в ролите Матей Бърнев, Деян Профиров, Калоян Христов, Ирина Вълкова, Антония Димитрова и др. 10:20 Любов и саможертва – тв филм /12 и 13 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 146 /п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи 2 – анимационен филм 14:30 Хрусковците – анимационен филм 14:50 Книга на книгите 4 – анимационен филм 15:15 Магьосници тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Рицарят на Бялата дама – 3-сериен детски тв филм /България, 1982 г./, режисьор Петър Каишев, в ролите Тодор Трънкаров, Елена Шерцел, Асен Ангелов, Клара Армандова и др. 17:45 Другият музей: Словото – Мълчаливеца – документален филм /България, 2022 г./, режисьор Ралица Димитрова 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 147 /п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина – тв филм /6 епизод/ (12) 22:00 Мистериите на доктор Блейк 3 – тв филм /7 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Шетланд 3 – тв филм /4 епизод/ (14) 00:25 65 в ефир /п/ 00:55 Мистериите на доктор Блейк 3 – тв филм /7 епизод/п/ (12) 01:55 Шетланд 3 – тв филм /4 епизод/п/ (14) 02:55 Религията днес /п/ 03:55 Българското село /п/ 04:25 Чешити /п/ 04:45 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.6 /п/ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/ 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.17 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.45 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.78 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.5 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.7 01:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.9 03:10 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п/

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.11 /п/ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.5 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.17 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.11 /п/ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.2 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.2 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.9 /п/ 13:00 „Супер 8“ – фентъзи, трилър, екшън (САЩ, 2011 г.), режисьор Джей Джей Ейбрамс, в ролите Джоел Кортни, Ел Фанинг, Райли Грифитс, Райън Лий, Габриел Басо, Зак Милс, Кайл Чандлър, Рон Елдард, Ей Джей Михалка, Джоел Маккинън Милър, Джесика Тък, Брет Райс, Майкъл Джакино и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.12 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.1, еп.21 17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.8 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.3 19:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.3 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.10 21:00 Премиера: „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.8 (последен) 22:00 „Покерфейс“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 2022 г.), режисьор Ръсел Кроу, в ролите Ръсел Кроу, Лиъм Хемсуърт, RZA, Адън Йънг, Стив Бастони, Даниел Макферсън, Брук Сачуел, Матю Нейбъл, Бенедикт Харди и др. 00:00 „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.8 (последен) /п/ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.3 /п/ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.10 /п/ 03:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.3 /п/ 04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.8 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.107 /п/ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.108 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.109 07:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.13 /п/ 07:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.14 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.10 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.8 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.9 /п/ 10:00 „Астерикс: Тайната на вълшебната отвара“ – анимация, семеен (Франция, 2018 г.), режисьори Александър Астие и Луи Клиши 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.19 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.20 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.8 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.9 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.2 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.3 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.2 /п/ 16:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.5 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.11 18:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.15 18:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.16 19:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.10 19:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.11 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.3 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.21 /п/ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.21 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.22 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.4 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.5 00:00 „Астерикс: Тайната на вълшебната отвара“ – анимация, семеен (Франция, 2018 г.), режисьори Александър Астие и Луи Клиши 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.108 /п/ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.109 /п/ 03:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.15 /п/ 03:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.16 /п/ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп.11 /п/ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.108 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Проблеми в Рая“ – с уч. на Улрике Фолкерц, Дирк Мартенс, Пола Шрам и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Франция – Литва, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /п/ 11:00 Италия – Турция, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /п/ 13:00 Испания – Чехия, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /п/ 15:00 Новини 15:05 Белгия – Германия, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /п/ 17:00 Литва – Чехия, Евробаскет за жени 2025 /п/ 19:00 Турция – Германия, Евробаскет за жени 2025 /п/ 21:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 21:45 Нортхямптън Таун – Саутхямптън, Футбол: Карабао къп 2025/2026, директно 23:45 Литва – Турция, Евробаскет за жени 2025, мач за седмо място /п/ 01:45 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Тук и сега“ – авторска поредица на Десислава Банова 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ /п/





